La Villanova University confirmó este jueves 21 de agosto que los reportes sobre un tirador activo en el campus, que interrumpieron una Misa de inauguración para los nuevos estudiantes y sus familias, fueron un "cruel engaño".

La policía local comenzó a investigar los reportes de un tirador activo en el campus a última hora de la tarde del jueves. La institución católica agustiniana en Filadelfia (Estados Unidos) es alma mater del Papa León XIV.

Los estudiantes recibieron una alerta sobre un incidente de tiroteo activo a las 4:35 p.m. (hora del este) durante la Misa de inauguración en Rowen Campus Green, una Misa de bienvenida que iba a ser seguida por un picnic familiar.

Familias y estudiantes fueron apresuradamente llevados a edificios del campus, interrumpiendo la Misa anual de orientación. En todo el campus y en áreas vecinas, las fuerzas del orden instruyeron a familias, estudiantes y residentes a resguardarse en sus lugares.

Poco después de las 6:00 p.m., el presidente de la universidad, el P. Peter Donohue, confirmó que "nadie resultó herido" y que "no hubo tirador activo" en un correo electrónico a la comunidad de Villanova, en el que calificó el incidente como "un cruel engaño".

El presidente de la universidad se disculpó con los estudiantes de primer año, diciendo: "Esta no es la introducción a Villanova que esperaba para ustedes”.

Una estudiante de primer año en Villanova publicó durante el confinamiento: “Hola, soy una estudiante de primer año en Villanova. Alerta de tirador activo en medio de la Misa de inauguración para estudiantes. Todos están escondidos. Por favor, manténganme en sus pensamientos. Estoy muy asustada”, compartió en una publicación en X.

“No soy católica, ni soy religiosa en absoluto”, dijo en una publicación posterior. “La mayoría de nosotros asistimos a la Misa de inauguración de todos modos porque es parte de la orientación y se dice que es una ceremonia muy hermosa y conmovedora”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en una publicación en X que los reportes fueron “producto de un cruel incidente de ‘swatting’, cuando alguien llama con una amenaza falsa para inducir pánico”.

“Sé que hoy fue la pesadilla de cada padre y el mayor miedo de cada estudiante”, dijo Shapiro. “Estoy profundamente agradecido de que nadie haya resultado herido, y agradecido con todos los miembros de las fuerzas del orden que corrieron hacia los reportes de peligro para mantener seguros a los habitantes de Pensilvania”.

En el correo electrónico, Donohue compartió una oración que, según explicó, reza al final de la Misa de orientación cada año.

“Que Dios los bendiga y los proteja”, escribió Donohue. “Que su corazón y mente estén unidos en la fe para que puedan amar sabiamente, trabajar creativamente, reír de corazón y vivir honestamente”.

“Que usen su educación para traer justicia y paz al mundo, para el beneficio de nuestra familia humana y toda la creación de Dios”, continuó. “Y que siempre sepan que son amados”.

A través de sus redes sociales, el Arzobispo de Filadelfia, Mons. Nelson Perez, escribió: Todos nos unimos a la oración gratitud por las noticias más recientes de Villanova University de que nadie resultó herido esta tarde y que la situación en el campus se resolvió”.

“Seguimos orando por todos aquellos que temían por su seguridad hoy y dando gracias al personal de las fuerzas del orden y los primeros auxilios que están listos cada día para proteger y servir a nuestras comunidades”, expresó el prelado.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.