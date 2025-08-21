Los fiscales en la isla griega de Syros han presentado cargos por delitos graves contra dos sacerdotes católicos y seis civiles en relación con la presunta malversación y lavado de dinero de más de 3 millones de euros (3,3 millones de dólares) de fondos diocesanos.

Las acusaciones de este mes siguen a una investigación que comenzó a finales de 2024, cuando la Autoridad contra el Lavado de Dinero de Grecia descubrió transferencias financieras sospechosas desde la Diócesis Católica de Syros hacia cuentas vinculadas a operaciones de discotecas, informó el periódico griego Kathimerini.

La investigación descubrió que los fondos de la Iglesia supuestamente fueron desviados a negocios involucrados en prostitución, drogas y esquemas de protección durante ocho años, según ProtoThema.

Los fiscales han acusado a dos sacerdotes católicos junto con seis civiles en relación con malversación que supera los 120.000 euros, complicidad en malversación y lavado de dinero.

El caso gira en torno a un propietario de discoteca de 53 años de Patra. Según los investigadores, el empresario supuestamente utilizó fondos de la Iglesia para subarrendar operaciones de discotecas, actuando como lo que los fiscales consideran el "cerebro" de la trama.

La mala conducta financiera provocó una rápida acción por parte del Vaticano.

El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Petros Stefanou en abril y nombró al arzobispo Sevastianos Rossolatos, emérito de Atenas, como administrador apostólico de la diócesis mientras se busca un reemplazo permanente.

El escándalo afecta a una de las comunidades católicas más pequeñas en la mayoritariamente ortodoxa Grecia, donde los católicos representan solo alrededor de 50.000 de los 10,7 millones de habitantes del país.

Ubicada en el archipiélago de las Cícladas en el mar Egeo, a unas 78 millas náuticas al sureste de Atenas, Syros sirve como centro administrativo de la Diócesis Católica de Syros con Milos y Santorini.

La investigación de la Autoridad contra el Lavado de Dinero resultó en el congelamiento de cuentas bancarias pertenecientes a los civiles acusados. Las cuentas de las fundaciones de la Iglesia Católica no fueron congeladas durante la investigación, informó ProtoThema.

El escándalo ha atraído especial atención debido a su aparente conexión con elementos del crimen organizado y la significativa duración de la presunta mala conducta financiera.

Las autoridades griegas rastrearon transacciones sospechosas durante ocho años, con la transferencia más reciente de 50.000 euros ocurriendo poco antes de que la investigación se hiciera pública a finales de 2024, según Euronews.

Tras los hallazgos de la Autoridad contra el Lavado de Dinero, el fiscal de apelaciones del Egeo, Odysseas Tsormpatzoglou, ordenó una investigación criminal preliminar y citó a todas las partes acusadas para que prestaran testimonio ante los jueces investigadores en Syros, informó ProtoThema.

La Iglesia Católica en Grecia inicialmente declaró que desconocía las supuestas acciones de los sacerdotes cuando el escándalo salió a la luz, reportó Euronews.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.