El Papa León XIV ha aceptado la renuncia de Mons. Juan Manuel Mancilla y nombrado a Mons. Carlos Enrique Samaniego López para la Diócesis de Texcoco (México), que hasta ahora era auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de la capital.

Mons. Samaniego, nació el 8 de octubre de 1973 en Ciudad de México y es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México y en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Ordenado presbítero el 4 de enero de 2001, se incorporó a la Arquidiócesis Metropolitana de Tlalnepantla, donde se desempeñó en el grupo de formadores de los seminarios Menor y Mayor, juez instructor del Tribunal Arquidiocesano y responsable diocesano de la Pastoral de la Educación.

También fue prefecto para los estudios del Seminario, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, defensor del vínculo párroco y vicario episcopal de zona.

Nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México el 16 de febrero de 2019, recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo siguiente, día de la Encarnación.

El Cardenal Primado de México, Carlos Aguiar Retes, ha expresado en un comunicado que “Mons. Carlos Enrique ha servido con generosidad a esta Iglesia particular desde 2019”, acogiendo “con responsabilidad” y solicitud sus encomiendas pastorales.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Expreso mi gratitud por el apoyo que nos ha brindado, siempre en unión y en comunión con un servidor y con los Sres. Obispos Auxiliares”, añadió el purpurado, quien animó a orar “a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, para que derrame su gracia sobre Mons. Carlos Enrique en esta nueva misión evangelizadora”.

Al mismo tiempo, pidió oraciones por Mons. Mancilla, uniéndose “a su acción de gracias por estos 14 años de servicio al frente de esa porción del Pueblo de Dios que ha impulsado como Casa y Escuela de Comunión”.