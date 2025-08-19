Mons. Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico en el Perú, presidió el lunes la Eucaristía de apertura de la 129ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana, exhortando a los obispos a escuchar a Cristo para poder servir auténticamente al pueblo de Dios.

“Si no escuchamos al Señor, si no encontramos al Señor, no podemos servir al pueblo. Así, caminar siempre hacia Él, hacer experiencia de Él, conocerlo siempre más”, afirmó el arzobispo en el encuentro que se realiza en Lima del 18 al 21 de agosto.

En su homilía, el representante del Papa reflexionó sobre el pasaje evangélico del joven rico, subrayando que la vida eterna no puede ser tratada como una posesión material. “El joven, en su pregunta, habla de obtener la vida eterna. Jesús, en la respuesta, habla de entrar en la vida eterna. Entrar en su persona. Conocerlo más”, explicó.

Mons. Paolo Rocco Gualtieri. Crédito: Cortesía de la CEP

Mons. Gualtieri recordó las palabras del Papa Francisco, que “siempre decía que tenemos que ir cada día a encontrar a Jesús. Decía que tenemos que ser hombres del tabernáculo. Escuchar al Señor. Encontrarlo cada día. Y después, servir al pueblo”.

El nuncio alertó también sobre una tentación frecuente en la vida cristiana: “Estamos en el mundo de las relaciones (…) Pensamos más, a veces, en las cosas que tenemos que hacer que en cuidar nuestras relaciones con Jesús: nuestra relación con Jesús, la calidad de nuestra relación con Jesús”.

“Tampoco pensamos en la calidad de las relaciones entre nosotros, en las relaciones con nuestros sacerdotes, con nuestros fieles, con los demás. Es esta una gran regla pastoral que Jesús nos da: cuidar la calidad de nuestras relaciones.”, continuó el prelado.

Mons. Gualtieri indicó que Jesús invita a cambiar la lógica del hacer y acumular por la del confiar y entregarse: “El bien no es una cosa. El bien es una persona”, afirmó. Y añadió que el joven rico “no tiene el coraje de poner totalmente su vida en Dios. Se siente más seguro si confía en sus riquezas, en sí mismo, en sus actividades, en el hacer. Y permaneciendo esclavo de sí mismo, se va triste”.

Episcopado peruano reunido en la apertura de la 129ª Asamblea Plenaria Ordinaria del 18 al 21 de agosto. Crédito: Cortesía de la CEP

Por ello, exhortó a los pastores a examinar su propia misión a la luz del Evangelio: “¿Cómo guiamos nuestras iglesias para que caminen hacia Jesucristo? ¿Nuestra guía es una guía adecuada? ¿Nuestras comunidades crecen o retroceden?”.

Finalmente, invocó a la Virgen María para que, con su intercesión, la Iglesia peruana pueda “confiar siempre en el Señor y esperar la salvación sólo de Él, el único Salvador”, llevando un “a los pobres un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza”.

Una Iglesia en discernimiento sinodal

Tras la celebración eucarística, los obispos iniciaron las sesiones en la sede del episcopado, en un ambiente de oración y discernimiento. El tema principal de la asamblea es la fase de implementación del proceso sinodal 2025 – 2028, tomando como punto de referencia el Documento Final “Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación, misión”.

Obispos peruanos reunidos en la 129ª Asamblea Plenaria Ordinaria. Crédito: Cortesíad de la CEP

Durante estas jornadas también reflexionarán sobre desafíos pastorales y analizarán la situación política y social del país, buscando iluminar la realidad nacional desde la fe y el compromiso cristiano.



