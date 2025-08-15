El gobernador de Virginia (Estados Unidos), Glenn Youngkin, está investigando reportes que señalan que una escuela pública local facilitó y financió abortos para menores sin informar a los padres.

Según un informe de Walter Curt Dispatch Investigations publicado a inicios de este mes, el personal de la Centreville High School, parte del distrito escolar Fairfax County Public Schools, habría organizado abortos para dos alumnas de secundaria embarazadas en 2021.

Youngkin afirmó en un comunicado el miércoles que está “profundamente preocupado por las acusaciones” y que abrirá “de inmediato una investigación penal completa sobre este asunto”.

De acuerdo con el informe, una de las jóvenes, que tenía 17 años en ese momento, abortó después de que una funcionaria escolar la llevara a una clínica de abortos.

La otra menor, que tenía cinco meses de embarazo, huyó de la clínica después de que una trabajadora social la llevara allí y supuestamente le dijera que “no tenía otra opción”.

Virginia cuenta con una ley que exige notificación a los padres para procedimientos de aborto. El código estatal requiere que un médico certifique que al menos uno de los padres ha sido notificado antes de practicar un aborto a una menor.

Si bien existen excepciones en caso de que la menor obtenga una dispensa judicial, el investigador Walter Curt indicó que “no hay constancia de dispensas judiciales en ninguno de los expedientes” que le fueron proporcionados.

Las menores también alegaron que el director del colegio sabía de los abortos y utilizó fondos escolares para pagarlos.

“Los reportes señalan que funcionarios escolares podrían haber organizado y pagado abortos para varias menores sin notificación a los padres”, dice el comunicado de prensa del 13 de agosto.

“También indican que la administración escolar podría haber sabido que esto ocurría y que se habrían utilizado fondos escolares, lo que podría incluir fondos locales, estatales y federales”, agrega.

El distrito Fairfax County Public Schools dijo en un comunicado a inicios de mes que está “lanzando una investigación inmediata y exhaustiva” sobre estos reportes.

Una nota escrita a mano por una estudiante de 11.º grado del programa ESOL (Inglés para hablantes de otros idiomas), traducida por los investigadores, indica que el aborto ocurrió en noviembre de 2021, cuando tenía 17 años.

“El año pasado fui a ver a la trabajadora social Carolina Díaz. Ella me ayudó con la terminación de mi embarazo, es decir, un aborto”, escribió la joven en una nota con fecha 19 de noviembre de 2022.

Según la menor, la trabajadora social “me programó la cita en la clínica abortista en Fairfax, pagó los costos de ese procedimiento médico y mantuvo todo en silencio sin informar a mi familia”.

La escuela respondió a las denuncias diciendo que recientemente tuvo conocimiento de las acusaciones, aunque Walter Curt Dispatch Investigations afirmó en un reporte posterior que las autoridades escolares “lo sabían desde hace meses”.

Lila Rose, fundadora y presidenta de Live Action, comentó sobre la investigación en una publicación en redes sociales, calificando la situación de “horrible”.

“Todas las personas involucradas deben rendir cuentas”, escribió el jueves en X .

