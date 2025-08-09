Este 9 de agosto, la Iglesia en Perú conmemoró a los beatos mártires Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski, frailes franciscanos que en 1991 se negaron a abandonar a su comunidad en Pariacoto, Áncash, y fueron asesinados por el grupo terrorista marxista Sendero Luminoso.

En su sitio oficial, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) recordó la entrega de estos jóvenes sacerdotes polacos, “por amor a Cristo y a los más pobres”, en medio de “una violencia que intentó acallar la voz del Evangelio”.

Ambos vivieron en Perú alrededor de once años.

La historia de los beatos polacos

Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski fueron asesinados por odio a la fe por miembros de Sendero Luminoso, grupo terrorista de ideología marxista, leninista y maoísta que buscaba tomar el poder en el Perú mediante la violencia.

Los sacerdotes Tomaszek y Strzalkowski fueron martirizados en Pariacoto, un distrito de la sierra norte peruana. El 9 de agosto de 1991, senderistas irrumpieron en la casa parroquial, sacaron a los dos presbíteros y los llevaron al cementerio del pueblo. Al P. Miguel le dispararon en la nuca; al P. Zbigniew, en la espalda y luego en la cabeza.

Pocas semanas después, el 25 de agosto de 1991, en el poblado de Vinzos, también fue asesinado otro sacerdote, el P. Alessandro.

El entonces Obispo Emérito de Chimbote —fallecido el 19 de marzo de 2021— e impulsor de la causa de canonización de los tres, Mons. Luis Bambarén, contó a ACI Prensa en 2015 que Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, reconoció desde prisión haber dado la orden de ejecutarlos. Según relató el Prelado, Guzmán incluso pidió perdón y admitió que la labor evangelizadora de los sacerdotes era un obstáculo para el adoctrinamiento ideológico que querían imponer en la zona.

Esta confesión fue considerada un “testimonio clave” para el reconocimiento de su martirio. La causa de beatificación inició a mediados de la década de 1990 y concluyó oficialmente el 3 de febrero de 2015, cuando el Papa Francisco aprobó los decretos que confirmaban que los tres habían sido asesinados por “odio a la fe”.

Los mártires fueron beatificados el 5 de diciembre de 2015 en Chimbote, durante una ceremonia presidida por el Cardenal Angelo Amato, entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.