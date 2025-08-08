La Iglesia Católica celebra este 15 de agosto la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, y Paraguay ya prepara las fiestas patronales 2025 en honor a su Patrona, Nuestra Señora de la Asunción.

“Movámonos, querida familia, en clave sinodal, donde el Señor nos invita, a través del Papa, a ser Iglesia en camino, y qué mejor que ir al encuentro de Nuestra Madre”, animó el rector de la catedral, P. Aldo Bernal en un videomensaje , convocando a los fieles a participar en los festejos.

La novena de Nuestra Señora de la Asunción inició el 6 de agosto con la procesión de la imagen de la Virgen desde su Oratorio hasta la catedral y continuó con la celebración de la Misa, que contó con la presencia de miembros de los decanatos, movimientos y pastorales.

Hasta el 15 de agosto, se rezará el Rosario y se celebrarán Misas diarias, presididas por obispos de las distintas diócesis, y transmitidas por las redes sociales del Arzobispado.

El domingo 10 de agosto se desarrollará el Jubileo Arquidiocesano de Jóvenes, con una peregrinación desde el Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hasta la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción.

El jueves 14, víspera de la Solemnidad, las actividades iniciarán con el Rosario de las Vísperas cantadas, y finalizada la Eucaristía se realizará la Serenata a Nuestra Señora de la Asunción con la Orquesta "Sonidos de Paraqvaria".

Las celebraciones centrales de las Misas de lunes a sábados son a las 19:00 horas, mientras que las celebraciones dominicales son en los horarios de 11:00 y 19:00 horas.

El viernes 15, fiesta central, la jornada comenzará a las 8:00 horas con una procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, Patrona del Paraguay y Mariscala del Ejército, que partirá desde Puerto Montevideo (Calle Montevideo – Río Blanco y Avenida Costanera) y se dirigirá a la catedral.

La celebración eucarística de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María será a las 09:00 horas. Al final de la Misa se realizará el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción hasta su Oratorio.

A las 11:00 horas, la imagen peregrina de Nuestra Señora de la Asunción se trasladará en procesión hasta el Seminario Metropolitano, escoltada por la Asociación de Jinetes del Paraguay.

Los festejos culminarán con espectáculos, festival folclórico, comidas típicas, en el marco de la “Fiesta Patronal Hape” en el Seminario Metropolitano.

Historia de la devoción y el patronazgo de la Virgen sobre Paraguay

El 15 de agosto de 1537 Juan de Salazar de Espinosa, conquistador español, fundó el Fuerte con el nombre de "Nuestra Señora de la Asunción" y en dicho fortín fue entronizada "la Conquistadora" bajo la advocación de "Nuestra Señora de la Asunción", dando origen a la actual ciudad de Asunción, conocida como “Madre de Ciudades”.

En 1950, el Papa Pío XII estableció el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, cuya Solemnidad se celebra cada 15 de agosto.

Un año después, el Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal del Paraguay solicitaron al Papa la proclamación de la Virgen de la Asunción como Patrona de la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación.

El 13 de julio de 1951, la Beatísima Virgen María de la Asunción al Cielo fue declarada principal patrona celestial ante Dios, de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación.