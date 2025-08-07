Los obispos alemanes están profundamente divididos respecto a la implementación de las directrices para bendecir a parejas del mismo sexo, según revela una amplia encuesta de katholisch.de que expone fuertes discrepancias entre las 27 diócesis del país, tres meses después de la publicación del controvertido documento pastoral.

Cinco diócesis —Colonia, Augsburgo, Eichstätt, Passau y Ratisbona— han rechazado explícitamente aplicar el documento, remitiéndose todas al documento del Vaticano, Fiducia Supplicans , como su norma pastoral.

Once diócesis alemanas han respaldado oficialmente, o al menos mantienen prácticas pastorales acordes con las directrices no vinculantes tituladas “Segen gibt der Liebe Kraft” (“La bendición da fuerza al amor”) , publicadas por la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK).

Las otras 11 diócesis adoptan diversas posturas intermedias, algunas con reservas sobre su implementación o delegando el discernimiento a la discreción pastoral individual.

Augsburgo expone sus objeciones

La diócesis bávara de Augsburgo ofreció una crítica sustancial al documento alemán, en la que el Obispo Bertram Meier identificó varios puntos en los que las directrices entran en conflicto con la enseñanza del Vaticano.

Mons. Meier subrayó que, mientras Fiducia Supplicans enfatiza que este tipo de bendiciones no deben promoverse ni contar con un ritual prescrito, el documento alemán habla explícitamente de “celebraciones de bendición” y propone evaluar las experiencias derivadas de dichas celebraciones.

La diócesis también expresó su preocupación porque el texto sugiere una “planificación estética y litúrgica” de la celebración con música y cantos, lo cual contradice la orientación vaticana de que las bendiciones sean breves y espontáneas.

Fuerte crítica de la iniciativa católica Neuer Anfang

La iniciativa católica Neuer Anfang (“Nuevo Comienzo”) ha criticado duramente las directrices alemanas, argumentando que promueven “lo contrario de las intenciones declaradas” del Papa Francisco y contradicen el propósito original de Fiducia Supplicans, según informó CNA Deutsch —agencia en alemán de EWTN News—.

El grupo sostiene que muchos obispos alemanes están fallando en sostener la ética sexual católica en sus enfoques de implementación, y advierte que el documento alienta prácticas que exceden ampliamente lo permitido por el texto vaticano.

El Cardenal Müller condena el “fraude”

El Cardenal Gerhard Ludwig Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ofreció una severa crítica sobre la implementación alemana en un artículo invitado para Die Tagespost .

El Cardenal Müller comparó la situación actual con la venta de indulgencias en la Edad Media, que “puso en peligro la salvación eterna de engañadores y engañados, y provocó la división continua del cristianismo hasta hoy”.

El cardenal y teólogo argumentó el 18 de julio que, según la comprensión bíblica, el matrimonio existe solo entre un hombre y una mujer, por lo que los ritos eclesiásticos de bendición en situaciones de vida irregulares son “ineficaces ante Dios” y constituyen un “fraude piadoso” hacia los participantes, según CNA Deutsch .

En escritos previos, el Cardenal Müller ya había advertido que Fiducia Supplicans —que ha recibido reacciones mixtas en todo el mundo era “confuso” y contradictorio con documentos doctrinales anteriores.

Algunas diócesis continúan con la implementación

Pese a las críticas, las diócesis del norte de Alemania como Limburg, Osnabrück y Tréveris han publicado las directrices en sus boletines oficiales.

La Diócesis de Würzburg incluso ha llegado a promover “servicios de bendición” para parejas del mismo sexo en ferias de bodas, según informó katholisch.de.

El Obispo de Limburg, Mons. Georg Bätzing, quien además es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, declaró que la implementación de las directrices busca fortalecer a las personas en parejas “que viven juntas con amor y responsabilidad”.

En Maguncia, el Obispo Peter Kohlgraf recomendó a su personal “proceder según el documento en su práctica”. Al mismo tiempo, la Diócesis de Fulda expresó su apoyo, calificando el documento como “un paso importante hacia una Iglesia orientada a las realidades de vida de las personas y que respeta el amor en todas sus expresiones”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



