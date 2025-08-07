Un apunte manuscrito inédito de San Pablo VI —Giovanni Battista Montini, que fue proclamado santo por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018, durante el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes— revela las profundas reflexiones del Pontífice italiano al decidir convocar el Jubileo de 1975.

El documento, publicado recientemente en el Notiziario dell’Istituto Paolo VI, una publicación periódica editada por el Istituto Paolo VI, con sede en Brescia (Italia), dedicada al estudio, la divulgación y la promoción del pensamiento del Papa Montini, enumera los tres grandes ejes que, a su juicio, debían marcar aquella celebración: despertar, confrontación y reforma.

El manuscrito —que ha sido revelado por el diario de la Conferencia Episcopal italiana (CEI) Avvenire— incluye también un comentario del actual obispo de Mantova, Mons. Marco Busca, quien explica que esos tres conceptos conformaban el programa espiritual y pastoral con el que San Pablo VI pretendía, diez años después de la clausura del Concilio Vaticano II, abrir para la Iglesia Católica a un tiempo de reinicio, renovación y reconciliación.

Así, Mons. Busca ofrece una clave profunda de lectura. El término rinnovamento —renovación— alude, en primer lugar, a una transformación de la conciencia interior del cristiano, especialmente en su relación con el mundo moderno, que reconfigura constantemente los referentes éticos, culturales y sociales.

La palabra reconciliazione —reconciliación—, por su parte, aparece interpretada en su dimensión sacramental. “Es la experiencia —escribió San Pablo VI— de retornar a la gracia, mediante la conversión, la penitencia y el perdón”, a la que el Papa asociaba una responsabilidad comunitaria: la reconciliación con Dios debía tener consecuencias visibles en la sociedad y en las relaciones humanas.

Este enfoque está en consonancia con muchas de sus catequesis y audiencias generales, donde el Papa Montini subrayaba la necesidad de un método pastoral de confrontación entre fe y mundo.

Un camino exigente, pero inevitable, en una época marcada por el secularismo, el individualismo y el relativismo. Allí donde el cristiano experimenta la tensión entre el Evangelio y la cultura contemporánea, Pablo VI proponía firmeza en la fe y diálogo sin miedo.

El manuscrito –hasta ahora desconocido–enumera así los puntos que desarrollan esta visión. El primero se basa en el despertar de la conciencia interior, que el Papa italiano vinculaba con el sentido de la vida. A continuación, se da el despertar exterior; es decir, el sentido de las cosas, de la historia, la conexión espiritual con la Iglesia. En tercer lugar, el Pontífice hablaba de la confrontación entre fe y mundo; es decir, el papel de la religión frente a un mundo que tiende a absorber y relativizar. El cuarto punto es la renovación en la adhesión a los principios fecundos, es decir, el Reino de Dios como energía y esperanza. El quinto, volver a la gracia, entendido como conversión, penitencia y sacramento del perdón. El último es la vocación y la responsabilidad social y comunitaria, que el Papa Montini entendía como el descubrimiento de los hermanos.

Estos elementos, resumidos en los tres conceptos reinicio, renovación y reconciliación, dieron forma al Año Santo de 1975, que fue el primero transmitido en una emisión televisiva internacional simultánea y que atrajo a más de nueve millones de peregrinos a Roma.

Las reflexiones y dudas del Pontífice italiano— que concluyó el Concilio Vaticano II, iniciado por san Juan XXIII, y condujo a la Iglesia Católica por el difícil camino de la modernidad— también están presentes en otro texto íntimo que recoge el libro L’Anno Santo con Paolo VI (El Año Santo con Pablo VI), publicado en marzo por la Librería Editorial Vaticana.

“¿Por qué un nuevo Jubileo? ¿Lo comprenderán los hombres? ¿No es acaso una práctica en desuso, que ya no responde al espíritu de nuestros tiempos?”, se preguntaba entonces San Pablo VI. Así lo recuerda Mons. Leonardo Sapienza, regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, en este libro.

El volumen, que sólo está publicado en italiano, recoge además una antología de discursos, homilías, cartas y audiencias que San Pablo VI pronunció durante aquel Año Santo que, a pesar de los temores iniciales, fue celebrado con gran participación bajo el lema “Renovación y Reconciliación”.



