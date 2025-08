Con el lema “Hogares con amor y esperanza”, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) lanzó oficialmente la Campaña Compartir 2025, una colecta nacional que busca recaudar fondos para apoyar obras de caridad que atienden a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El lanzamiento tuvo lugar la mañana del martes 5 de agosto en el auditorio de la CEP, con la participación del P. Guillermo Inca Pereda, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal, y el P. Rafael Reátegui Cabrera, coordinador de la campaña y delegado nacional del Óbolo de San Pedro.

“Esta campaña es una iniciativa de los obispos del Perú, que desde hace décadas busca despertar en nuestros corazones la certeza de que la fe cristiana no es solamente oración y culto, sino un compromiso concreto, especialmente con los más vulnerables de nuestra sociedad”, destacó el P. Inca durante la conferencia de prensa.

Subrayó que la solidaridad no es una opción secundaria para los católicos, sino una expresión auténtica del seguimiento a Cristo. “La Campaña Compartir no es sólo una colecta, sino quiere ser una escuela de generosidad. Nos enseña que cuando damos no nos empobrecemos, al contrario: nos enriquecemos, porque el corazón que comparte se ensancha”.

Por su parte, el P. Rafael Reátegui explicó que esta iniciativa es fruto del proceso sinodal que vive la Iglesia en el Perú, y que busca involucrar a parroquias, congregaciones religiosas, instituciones educativas e incluso al Estado: “Donde no está el Estado, está la Iglesia. Somos testigos de eso: en el último pueblo, donde no hay sacerdotes, está la religiosa, el catequista, llevando este mensaje de esperanza”.

Colecta del 10 al 17 de agosto

La Campaña Compartir 2025 se desarrollará en dos momentos clave:

Colecta pública : del 10 al 17 de agosto , en espacios públicos y puntos solidarios en diversas ciudades del país.

Colecta parroquial: el domingo 17 de agosto, en todas las iglesias del Perú. Los fieles podrán colaborar en las Misas mediante sobres o alcancías distribuidos por las parroquias.

La CEP también habilitó canales digitales de colaboración, incluyendo Yape (971018654) y cuentas en soles y dólares del Banco de Crédito del Perú.

Un gesto de fe que transforma

En sus palabras finales, el P. Inca recordó que compartir no es un simple acto filantrópico, sino una manifestación profunda de fe: “Compartir no es un eslogan ni una estrategia de proselitismo para la Iglesia, ni tampoco un simple filantropismo. Es un modo de ser discípulos de Jesús”.

“Los obispos del Perú nos llaman con esta campaña a ser Iglesia en salida (...). Al participar de esta campaña, colaborando con generosidad, recordamos que la misión de la Iglesia es hacer presente a Cristo donde hay dolor, exclusión y miseria”, concluyó.

Para colaborar:

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Cta. Cte. Soles: 193-1819379-0-64 | CCI: 002193001819379064-11

Cta. Cte. Dólares: 193-1814942-1-56 | CCI: 002193001814942156-14

Yape: 971018654