Recientemente, Jelly Roll, un artista de country-pop que, antes de su carrera musical, estuvo encarcelado por consumo de drogas, señaló un doble arcoíris que apareció mientras cantaba su canción Hard Fought Hallelujah. El video fue compartido por Brandon Lake, un artista cristiano que coescribió la canción con Jelly Roll.

“¡No puedes decirme que eso no es Dios!”, dijo Jelly Roll a la multitud mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro.

El momento se volvió viral, y muchos cristianos, católicos incluidos, comenzaron a notar cómo las referencias religiosas parecen estar apareciendo en canciones seculares y en conciertos, incluido el P. Damian Ference, vicario general de evangelización en la Diócesis de Cleveland.

Autodenominado entusiasta de los conciertos, el P. Ference notó la profesión de fe de Jelly Roll.

“Existe algún tipo de relación entre la música country y la música cristiana. Hay como una connaturalidad ahí; son casi como primos, pero incluso Snoop Dogg en Pascua estaba diciendo que Jesús ha resucitado de entre los muertos, o algo así en Instagram, y este tipo es realmente malhablado”, dijo el P. Ference al National Catholic Register. “El nombre de Jesús tiene poder, y creo que a veces la gente sólo quiere reclamar ese poder y decir su nombre”.

Sarah Kroger, artista de adoración católica radicada en Nashville, también ha notado que cada vez más artistas reconocen a Dios tanto en sus canciones como en los conciertos. Ella cree que esto proviene de que más personas buscan un significado más profundo en su vida.

“Creo que en un mundo post-COVID, muchos de nosotros nos enfrentamos a la mortalidad. Como sociedad, creo que muchos nos encontramos luchando con algunas de esas grandes preguntas existenciales sobre el propósito y el sentido de la vida”, dijo Kroger. “Creo que mucha gente se está encontrando entrando en la espiritualidad tal vez por primera vez o sintiéndose atraída por eso por primera vez”.

“La música crea un ecosistema mucho más acogedor, y la gente simplemente anhela un significado más profundo en la vida y, por lo tanto, lo expresa en la canción”, continuó.

Sin embargo, esta tendencia —reconocida incluso por Associated Press— no es un fenómeno nuevo. Robert Giracello, compositor y profesor de música en la John Paul the Great Catholic University en Escondido, California, dice que en el último siglo ha habido épocas en las que la música influenciada por el góspel era profundamente popular.

“Hay estos períodos de 10 a 15 años en los que hay una especie de péndulo hacia material más influenciado por el góspel, porque hay un sentido de atracción hacia lo divino que está en toda la cultura popular”, dijo Giracello. “Piensa en la música folk de los años 60; había mucho atractivo hacia los temas cristianos”, añadió, reconociendo también otras bandas “que se alejan más de los valores cristianos”.

La música a menudo ha sido un medio utilizado para evangelizar y adorar a Dios, proporcionando una vía accesible para expresar los trascendentales: verdad, belleza y bondad.

“Hay algo en la combinación de palabras y música y en entrar en eso que habla a un nivel diferente del corazón humano”, dijo Kroger, quien recientemente escribió Belovedness, un devocional inspirado en su canción del mismo nombre. “Ya sea música secular o cristiana, no importa, si hay una canción que hable de la experiencia humana o que comunique belleza, verdad y bondad, ayudará a acercar a las personas a Dios”.

Una buena canción requiere que sea identificable, y los artistas lo saben. Por eso, muchas de las grandes canciones hablan de lo bueno, lo malo y lo feo de la condición humana, dando a los oyentes algo con lo que identificarse.

“Gran parte de lo que encontramos en la música popular es el clamor del corazón humano, anhelando el amor perfecto, la compañía perfecta, el perdón perfecto, la amistad perfecta, la eternidad, algo que dure para siempre; y creas o no en Dios, aún experimentas todo eso porque estás hecho a Su imagen y semejanza, lo rechaces o no”, dijo el P. Ference.

Por lo tanto, Dios y las ideas religiosas a menudo juegan un papel central en las letras.

“Bono, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, dijo que la mejor música es aquella en la que alguien corre hacia Dios o huye de Dios. Y si no estás haciendo una de esas dos cosas, tu música es aburrida”, observó el P. Ference.

La música pop y rock tiene sus raíces en el jazz y la música góspel, una era rica en temas cristianos.

“El fundamento histórico de la música rock y pop se basa en el blues y la música góspel y la espiritualidad”, dijo Giracello. “Los temas espirituales están en el ADN de estos géneros musicales”.

Tradicionalmente, las bandas buscan inspiración en la Biblia. Muchos artistas y bandas famosos han utilizado imágenes o historias bíblicas en su música con gran éxito.

“Algunos artistas se inspiran en historias bíblicas y lo enmascaran bien. Puede que no tengan la intención de evangelizar, pero están usando algunas de las mejores alegorías y parábolas que pueden encontrar”, dijo Giracello, agregando que los músicos desde hace mucho tiempo “han entendido que las narrativas bíblicas son la mejor manera de entusiasmar la mente de las personas y hacer que sean conscientes de panoramas más amplios”.

La música secular, por lo tanto, tiene el potencial de introducir los trascendentales a una gran población a la que la música cristiana a menudo le cuesta llegar. Kroger cree que cuanto más artistas mencionen explícitamente a Dios y transmitan mensajes religiosos, tendrá un profundo impacto en la cultura.

“Cada vez que puedes exponer a las personas a los trascendentales, cada vez que puedes exponer a las personas a Dios, eso es algo bueno. Planta semillas de las que no tienes idea qué fruto darán”, dijo Kroger. “En la vida de todos en la sociedad, no importa en qué trabajen, sean cristianos o no, si te encuentras con belleza, verdad y bondad, no puedes salir de eso sin cambiar”.

Los católicos sólo necesitan aprender a aprovechar el potencial evangelizador de la música secular.

“Si algo importa para la cultura, entonces importa para el evangelizador”, dijo el P. Ference. “Creo que nos conviene prestar atención a lo que está sucediendo en la cultura, y eso no significa que lo estés respaldando, y no significa que apruebes cada aspecto. Un buen evangelizador hará las preguntas correctas para que las personas piensen más profundamente sobre la realidad”.

Usar la música para la evangelización requiere hacer preguntas profundas sobre las letras e invitar a los oyentes a considerar el significado más profundo de las palabras de las canciones y lo que revelan sobre la experiencia humana.

“Cuando el Señor dice que debemos ser sal, luz y levadura, esas son cosas que se agregan a algo que ya está ahí”, dijo el P. Ference. “Estás llamado a elevar la música. Puede que tengas una conversación y sientas que esa canción estuvo genial. Y luego dices, sabes, ella dice en esta canción, bla, bla, bla, y haces una pregunta, lo que eleva el intelecto y la razón de uno a un punto en el que realmente están considerando lo que estas letras están diciendo”.

Este tipo de conversaciones centradas en canciones pueden tener un gran impacto evangelizador y abrir la puerta a un encuentro con Dios.

“Hacer preguntas podría llevar a una conversación con alguien; podría abrir la puerta a una relación más profunda con alguien para hablar sobre una canción preguntando: ‘Oh, ¿qué piensas de este artista hablando de Jesús? ¿Cómo te hace sentir eso?’”, dijo Kroger. “Nunca sabes cuándo una conversación puede llevar a una invitación a la iglesia o a un encuentro más profundo con el amor de Dios a través de tu vida y la forma en que vives”.

Por ejemplo, este verano, el P. Ference está intentando aprovechar el potencial evangelizador de la música secular organizando una serie de conciertos semanales de verano en la Catedral de San Juan Evangelista en Cleveland. La velada comienza con vísperas y luego se traslada al exterior, donde hay música en vivo, comida y oportunidades para construir comunidad.

El P. Ference invita a bandas seculares de toda la región a tocar, según su única regla.

“Mi estándar es: no tienes que ser católico. Tienes que ser un buen músico, pero no puedes ser anticatólico”, dijo el P. Ference. “Sólo quiero encontrar una manera de involucrar a los jóvenes y darles la bienvenida a la Iglesia y hacer que la Iglesia sea accesible”.

Al conocer la cultura pop y la música secular y los temas dentro de ella, el P. Ference cree que los católicos serán mejores evangelizadores.

“Debes conocer tu Biblia, y tienes que conocer tu catecismo. Tienes que conocer la enseñanza básica de la Iglesia, para poder hacer una apologética básica. Pero creo que es muy difícil evangelizar la cultura si no conoces la cultura”, dijo el P. Ference. “Es útil si tienes algo de conocimiento sobre los programas de televisión populares, las películas y la música, porque necesitas un poco de tracción para tener conversaciones con personas que no quieren saber nada de la Iglesia Católica”.

“Tener un poco de conocimiento sobre la cultura pop ayuda mucho”, añadió.

