Una experta en temas de familia advirtió que México necesita promover una visión que valore la vida familiar como parte fundamental de la realización personal integral, especialmente ante los desafíos que enfrenta la familia en la actualidad.

Así lo señala el informe Cambios en las estructuras demográficas que analiza la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM) que analiza las tendencias en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, Paraguay y Bolivia.

Evolución en la conformación de los hogares

El informe señala que, aunque “la familia tradicional es la predominante”, en México se observa “una transformación, debido al aumento de aquellos tipos de hogares que son unipersonales o sin núcleo familiar”, lo que refleja un cambio cultural cada vez más visible.

Según el documento, México se encuentra en una “transición demográfica media”, caracterizada por la reducción de las tasas de natalidad, mientras que la mortalidad se mantiene baja, lo que resulta en un crecimiento poblacional más lento.

En materia matrimonial, aunque México y Brasil tienen la tasa de nupcialidad más alta de la región, también enfrentan inestabilidad conyugal. En México, el 32.62% de los matrimonios terminan en divorcio, según datos de 2023.

Entre otros datos, el informe señala que en México predominan los hogares nucleares (formados por padres e hijos); sin embargo, se observa una tendencia creciente hacia los hogares unipersonales y aquellos sin núcleo familiar definido. También destaca la presencia significativa de hogares extendidos o multigeneracionales, donde conviven, por ejemplo, abuelos, tíos y otras personas de la familia en una misma vivienda.

Tener una familia ya no es “parte de la realización personal”

En entrevista con ACI Prensa, la maestra Ana Gabriela Ramírez Valencia, investigadora del Centro de Familia, Bioética y Sociedad (Cefabios) de la Universidad Pontificia de México y coautora del estudio, destacó que cada vez menos jóvenes forman familias y deciden tener hijos.

México presenta una tasa global de fecundidad inferior a 2 hijos por mujer, “lo que lo coloca por debajo del umbral mínimo de reemplazo generacional, como ocurre en la mayoría de países de la región”.

Ramírez Valencia indicó que el promedio nacional de hijos por mujer es de 1.8 y explicó que muchos jóvenes justifican su decisión de no tener descendencia en “un tema con una mirada económica”.

“Difícilmente creen que pueden sostener una familia, que los recursos no van a alcanzar para mantener a varios hijos, con los precios actuales del mercado para tener una vivienda, para tener una educación digna, etc.”, señaló.

Sin embargo, la experta subrayó que la causa va más allá de lo económico. Según comentó, en un ejercicio similar realizado por otra de las investigadoras, cuando se les preguntó si, contando en ese momento con todos los recursos de los que dicen carecer, tendrían hijos, “la respuesta siguió siendo no”.

Por lo tanto, la experta señaló que “parece ser que lo económico al final no es lo que está detrás de las dificultades, sino una visión que no apoya el tener a una familia como parte de la realización personal, sino más bien se traslada como una carga”.

Señaló que esta postura podría reflejar que ha permeado en la sociedad “una visión individualista de lo mismo, centrado en las personas y ya no centrado en la familia”.

Envejecimiento y desafíos futuros

La investigadora alertó que esta tendencia puede acarrear diversas consecuencias. Una de ellas es el envejecimiento de la población, ya que, aunque México mantiene una natalidad relativamente alta respecto a otros países, “eso no significa que vamos a mantener la tasa de reemplazo”.

La tasa de reemplazo poblacional es el nivel de fecundidad donde una población se reemplaza a sí misma de una generación a la siguiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés) considera que, en promedio, la tasa de reemplazo es de 2.1 hijos por mujer.

Según explicó Ramírez Valencia, esta situación podría llevar a los jóvenes a enfrentar mayores dificultades en el futuro, especialmente una “carga económica que se deviene con el aumento de la población envejecida”.

En el sector salud, la especialista advirtió que la falta de redes familiares fuertes y un sistema de cuidados robusto podría agravar los problemas. “Cuando las familias son más pequeñas, también se reduce ese acompañamiento que puedes tener de tu familia”, explicó.

Ilustró este punto señalando que, si una persona del hogar enferma, recaerá en los mismos miembros brindarle cuidados y serán las mujeres jóvenes “quienes aparte de trabajar, se viene también la carga de la atención primaria a todos los adultos, porque, de nuevo, no tenemos políticas públicas que nos ayuden realmente a afrontar ese impacto”.

Desde una perspectiva comunitaria, Ramírez Valencia subrayó que “el no tener una familia de acompañamiento no sólo debilita el tejido social, debilita a la persona”, refiriéndose a casos en los que un niño crece con un solo progenitor y sin la cercanía de otros familiares.

Afirmó que esta situación implica “un debilitamiento de esos pilares que tenemos como personas y que necesitamos en todo momento, desde los niños, desde la primera infancia”.

Explicó que familias “más pequeñas no sólo significan menos miembros, sino también menos apoyo cercano y protección”. Esto, indicó, “puede dejar a sus integrantes más vulnerables y expuestos, buscando en otros espacios ese respaldo que el hogar ya no puede brindar, aunque a veces esos lugares no sean buenos o incluso seguros”.

Finalmente, Ramírez Valencia hizo un llamado a instituciones, autoridades y sociedad civil para “regresar la mirada a la familia, pero desde la parte humana, no nada más productiva”; y pidió promover políticas públicas que “sí promuevan la natalidad y al mismo tiempo protejan la paternidad y la maternidad. Que los ayuden a realizarse, no nada más a existir”.