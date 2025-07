En el corazón de los Picos de Europa, al norte de España, en Asturias, se encuentra la comarca de Cabrales, que forma parte de la llamada España vaciada. La falta de población, la escasez de sacerdotes y la secularización también hacen mella en la Iglesia. Para paliar esta realidad, nació hace unos años el proyecto “Patrimonio que da vida”.

En Ortiguero, una aldea cerca de Cabrales, todo parece tranquilo a las 10 de la mañana de un lunes de julio. Pero, si uno se adentra por las calles estrechas que recorren sus casas apiñadas, se encuentra a tres jóvenes lijando con esmero la pequeña iglesia de San Julián, una joya construida a finales del siglo XVII cuyas pinturas interiores despiertan la devoción.

Voluntarias lijan la balaustrada de entrada de la iglesia de San Julián en Ortiguero (Cabrales, España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

Pinturas de la Iglesia de San Julián de Ortiguero (Cabrales, España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

Son parte del grupo de cerca de 70 estudiantes y profesores de la Universidad San Pablo CEU de Madrid quienes, animados por uno de los capellanes, el P. Daniel Rojo, dedican parte de sus semanas de descanso estival a reconstruir templos y comunidades católicas.

A las afueras de la aldea, en el templo dedicado a San Roque, contiguo al cementerio, otro retén numeroso de universitarios se afana entre andamios, bancos apilados, cubos de pintura, rodillos, lijas y buenas dosis de esfuerzo y alegría cristiana.

Elena Cebrián, profesora de Teoría de la Comunicación, explica a ACI Prensa que se trata “de un voluntariado con un enfoque misionero, pero misionero de ida y vuelta” en el que jóvenes que han experimentado una Iglesia viva y dinámica, a través de iniciativas como Efetá, Emaús o Hakuna, se abren a “la iglesia que está sola, que es de señoras mayores, que mantienen su fe en templos como estos”.

Alumnos y profesores de la Universidad San Pablo CEU reparan la iglesia de San Roque en Ortiguero (Asturias, España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Belén Caralampio estudia el Grado en Comunicación Digital y comparte cuán revelador resulta acercarse a esta realidad para quien vive en urbes de gran tamaño: “Vivimos una especie de burbuja, que puedes ir a cualquier hora, a cualquier iglesia, te puedes confesar con un sacerdote. Pero sales un poco de Madrid y ciudades grandes, y te encuentras, por ejemplo, con Asturias, que hay que reconstruir incluso la iglesia”.

De su experiencia, subraya que “nos está tocando mucho a todos como ver la alegría de las señoras mayores” al ver que “hay jóvenes manteniendo esa esperanza de la Iglesia, que vamos a intentar seguir adelante y conseguir que esto siga creciendo y que no se quede como algo antiguo”.

“Es un templo vivo donde Jesús habita y tenemos que cuidarlo”

Jaime Lorenzo, estudiante de quinto curso de Farmacia, es uno de los voluntarios coordinadores del proyecto. Durante el curso, busca voluntarios clase por clase, mientras se va diseñando el plan de trabajo para el siguiente verano en función de las necesidades.

Haciendo un alto en su tarea, explica cómo está inspirado en la llamada del Señor a San Francisco de Asís a reparar la Iglesia: “La idea es, aparte de restaurar la iglesia física en sí, crear una comunidad con los vecinos, que ellos puedan también estar en la iglesia, que es un templo vivo donde Jesús habita y tenemos que cuidarlo”.

Iglesia de San Roque a las afueras de Ortiguero (Asturias, España), junto al cementerio. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Al grupo de universitarios se ha unido, por recomendación de sus formadores, una pareja de seminaristas de la Diócesis de Getafe. Jaime Alfaro acaba de terminar el curso propedéutico y destaca que la reparación de las piedras y los bancos tiene un sentido trascendente: “Es gente joven trabajando para gente mayor que quiere que algo suyo perdure. Me llama mucho la atención como seminarista ese cariño a la iglesia como una casa”.

Jaime Alfaro, seminarista de la Diócesis de Getafe, junto a otra voluntaria. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Además, la convivencia también está sirviendo en su formación humana y avivando su paternidad espiritual. Así, mediante una conversación o un gesto inesperado, el futuro presbítero descubre que su corazón “se ensancha”, lo que supone “una experiencia muy bonita de paternidad, porque ves cómo en tu corazón va entrando gente y no tienes el deseo de que salgan”.

Paula Arribas es otra de las docentes que participa en la experiencia. Perteneciente a la Escuela Politécnica Superior, destaca que pese a la idea de que la juventud no se preocupa o está poco presente, “con estos jóvenes hay esperanza. Están aquí para ayudar a otras personas y están de todo corazón”. “Vienen sin esperar nada a cambio, tienen siempre una sonrisa”, añade.

Una voluntaria pinta las paredes de la Iglesia de San roque en Ortiguero (Asturias, España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

Esa sonrisa debe resultar evidente también para los parroquianos de la comarca, que están encantados con la llegada de los voluntarios, como atestigua Pedro Martín, estudiante de ingeniería industrial: “Una de las cosas que más agradezco es ver cómo nos acoge aquí la gente del pueblo, cómo enseguida nos arropan. Siempre nos han traído comida, agua, nos vienen a acompañar, nos saludan. Y eso yo creo que es lo más bonito de todo”.

“Qué fácil es poner amor en esto porque realmente es la casa de Dios”

La iniciativa “Patrimonio que da vida” es acompañada desde el Departamento de Pastoral y Voluntariado de la Fundación San Pablo CEU, cuya directora corporativa, Maricarmen Fornielles, también está presente entre los alumnos rodeados de andamios y cubos de pintura.

“Este tipo de proyectos hacen que la pastoral no solo sea el día a día, que por supuesto hay que trabajar con ellos, de una catequesis, de una misa, de una exposición, del Santísimo, de un retiro, de todo eso, sino que esto también es pastoral, el estar con la gente, el convivir con la gente, y bueno, voluntariado también, porque nosotros en el CEU pastoral y voluntariado lo entendemos como una cosa conjunta”, describe.

Parroquia de Santa María Magdalena en Poo de Cabrales (Asturias). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

A su entender, a los alumnos la experiencia también les ayuda, a través del trabajo físico, a crecer en la fe. Teresa Gutiérrez iniciará el sexto curso del Grado de Medicina el próximo septiembre, ha estado presente en las tres ediciones del proyecto y vive con gran profundidad la labor que desempeña:

“Soy del equipo limpieza y me encanta porque estamos limpiando muchas veces con Jesús presente. Me parece súper bonito decir ‘Estamos limpiando tu casa, Jesús’ y me da mucha alegría”.

Teresa Gutiérrez, estudiante de Medicina y voluntaria de "Patrimonio que da vida". Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Barriendo o realizando cualquier otra tarea, para Teresa se trata de “hacer oración mientras limpias porque está Jesús delante”, de tal manera que, con naturalidad, asegura: “Qué fácil es poner amor en esto porque realmente es la casa de Dios”, a lo que añade: “También cuando lijas bancos, es muy fácil acordarse de Jesús carpintero y de los años de vida oculta”.

Más allá de las piedras, las personas

El P. Daniel Rojo, a quien todos señalan como el alma mater del proyecto, pues su tío abuelo, sacerdote de 87 años con 6 décadas de presbítero a sus espaldas, atiende 16 parroquias de esta comarca.

En conversación con ACI Prensa, explica que esta iniciativa “quiere responder también a paliar la soledad de los ancianos que se encuentran en estas poblaciones que van languideciendo”.

El P. Daniel Rojo, ataviado con el polo de voluntario de la JMJ Madrid 2011. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

“Queremos ser ese fermento, esa alegría entre los más débiles de estas comarcas, que son los ancianos”, insiste, motivo por el que desde el principio, una parte de los voluntarios se dedica a cuidar a estas personas. Primero en una residencia de Poo y, desde este año, también en un centro de día gracias al apoyo de la Fundación Airamana a todo el proyecto, que además ha impartido dos talleres de salud mental a los voluntarios.

Voluntarios universitarios departen con ancianos de la residencia de Poo, en Asturias (España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

“Lo bueno de este proyecto es que va en línea con todos los fines fundacionales: por una parte la Iglesia, que venimos aquí a reconstruir parroquias; luego también la parte de los jóvenes, que gracias a todos ellos, a su tiempo y a su esfuerzo, vamos a poder llevar a cabo todo esto. Y la parte de personas mayores, a la que también nosotros hacemos mucho hincapié”, explica su coordinadora de proyectos, Eider Ormazabal, que se ha unido a los universitarios.

“Patrimonio que da vida” es, en esencia, un programa para voluntarios católicos, sin cuya generosidad no podría salir adelante. Pero tampoco podría realizarse sin la colaboración de otras entidades como el Arzobispado de Oviedo, el Ayuntamiento de Cabrales y dos empresas locales, Pinturas Sergio Rey y ALSA, subraya el P. Rojo.