El cráneo de santo Tomás Moro podría ser exhumado y conservado con motivo del 500º aniversario de su martirio, según informó una portavoz de la iglesia anglicana de St. Dunstan, en Canterbury (Inglaterra), donde se cree que actualmente reposa la reliquia.

Mientras la parroquia inicia los primeros pasos en un “proceso de permisos”, Sue Palmer, responsable del Consejo Parroquial de St. Dunstan, declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que están abiertos a recibir aportes de todos los interesados en el santo y que “acogerían con gusto una comunicación con el Vaticano”.

“Es inusual tener reliquias en una iglesia anglicana, especialmente las de un santo católico, y el consejo parroquial ve en esto una oportunidad para el diálogo y la cooperación ecuménica”, indicó.

Tras ser decapitado en 1535 por orden del rey Enrique VIII, la cabeza de Moro fue expuesta sobre el Puente de Londres como advertencia para quienes desafiaran la autoridad real. Sin embargo, su hija, Margaret Roper, logró recuperarla. A su muerte en 1544, Margaret fue enterrada junto con la cabeza de su padre en la cripta de la familia Roper en la iglesia de St. Dunstan, donde permanece hasta hoy.

Con vistas al quincentenario de la muerte del santo, que se conmemorará dentro de diez años, la iglesia desea explorar la posibilidad de exhumar y conservar la reliquia como homenaje a su legado espiritual e histórico para católicos y otros cristianos en el Reino Unido y el mundo.

En un comunicado publicado el 6 de julio —490 años después de su ejecución— la iglesia explicó: “El 500º aniversario de la muerte de Moro pondrá el foco sobre nosotros como centro de culto, peregrinación, educación y hospitalidad, ya que la cabeza es la única reliquia conocida de Tomás Moro. Su cuerpo está en St. Peter ad Vincula, en la Torre de Londres, pero no es posible determinar su ubicación exacta, por lo que St. Dunstan tendrá un papel clave en la conmemoración”.

El texto añadió: “No podremos quedarnos la reliquia solo para nosotros. Tenemos una responsabilidad, tanto ecuménica como global, con ella y con los cristianos y estudiosos de todo el mundo. Según los comentarios en nuestro libro de visitantes, tenerla deteriorándose en una cripta no es suficiente para muchos de los que veneran a Tomás Moro”.

El consejo parroquial acordó que, si se obtienen los permisos necesarios, se exhumará la cabeza y se conservará lo que quede de la reliquia, que luego podría ser expuesta para la veneración de los peregrinos.

Palmer aclaró que no hay planes de “exhibir” la reliquia como una pieza de museo: “Nuestra iglesia no es un museo ni la reliquia una exhibición. Todo se haría con respeto y dignidad, en consulta con expertos, arqueólogos, comités diocesanos, católicos y no católicos, y cualquier persona interesada en Tomás Moro”.

Palmer aseguró que existen evidencias claras de que el cráneo aún está en la cripta de los Roper. “En varias aperturas de la cripta en los últimos 200 años se ha constatado la presencia de la cabeza en un nicho, y la última apertura fue en 1997, así que tenemos pruebas directas de que sigue ahí”.

Se estima que unas 1.500 personas están enterradas en la cripta de la capilla de St. Peter ad Vincula, en la Torre de Londres, antiguo templo parroquial cuyo nombre hace referencia al encarcelamiento de San Pedro bajo Herodes Agripa en Jerusalén.

Palmer explicó que los siguientes pasos en el proceso incluyen reuniones con especialistas, la redacción de una solicitud formal (llamada faculty application) para el comité asesor diocesano y, finalmente, esperar la decisión del commissary general (juez eclesiástico), lo cual “no está garantizado”.

La iglesia de St. Dunstan abre los siete días de la semana y recibe numerosos peregrinos, tanto individuales como en grupo, que acuden a venerar a Santo Tomás Moro.

“Muchos han expresado su deseo de que la reliquia sea conservada y colocada en un relicario visible, en lugar de estar en una cripta sellada como ahora, Conservarla, encargar un relicario y obtener los permisos necesarios llevará tiempo”, concluyó Palmer.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.