Un obispo de Florida (Estados Unidos) está criticando recientes declaraciones públicas de funcionarios que apoyan un nuevo centro de detención para inmigrantes ilegales en los Everglades, calificándolas de “obviamente intencionalmente provocativas” y de menospreciar la dignidad de las personas que serán retenidas allí.

“La decencia exige que recordemos que los individuos detenidos son padres y madres, hermanos y hermanas de familiares angustiados”, dijo el obispo Frank Dewane, cuya Diócesis de Venice en el suroeste de Florida incluye las ciudades de Fort Myers y Sarasota, en una declaración escrita.

El territorio que abarca la diócesis también incluye un centro de entrenamiento y un aeropuerto poco utilizados que funcionarios estatales y federales están convirtiendo en un centro de detención para hasta 1.000 personas en el país ilegalmente, apodado “Alligator Alcatraz”.

Sin nombrarlo, el obispo Dewane criticó al fiscal general de Florida, James Uthmeier, un republicano que fue jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis hasta que DeSantis lo nombró fiscal general en febrero para cubrir una vacante.

Uthmeier publicó un video en redes sociales el mes pasado elogiando las virtudes de usar el centro de entrenamiento, que está en medio de los Everglades, para albergar inmigrantes indocumentados.

“No necesitas invertir tanto en el perímetro. Si la gente se escapa, no hay mucho esperándolos más que pitones y aligátores. No hay a dónde ir, no hay dónde esconderse”, dijo Uthmeier en el video, publicado el 19 de junio.

El obispo Dewane expresó su preocupación por las posibles condiciones de vida en el lugar y por la capacidad de los clérigos católicos para brindar servicios espirituales a los internos y al personal allí.

También reprendió a Uthmeier por, en su opinión, referirse de manera irrespetuosa a las personas que podrían ser retenidas allí.

“No es propio de los funcionarios públicos y es corrosivo para el bien común hablar del valor disuasorio de ‘aligátores y pitones’ en la instalación Collier-Dade”, dijo el obispo Dewane en la declaración, publicada a finales de la semana pasada. “No hablo tan a la ligera respecto a los delincuentes convictos en las instalaciones del Departamento de Correcciones de Florida”.

También criticó la forma en que la administración del presidente Donald Trump ha procedido a la expulsión de inmigrantes indocumentados, describiéndola como un exceso.

“Es alarmante ver estrategias de aplicación de la ley que tratan a todos los inmigrantes no autorizados como criminales peligrosos. Agentes enmascarados, fuertemente armados, que no se identifican durante las actividades de aplicación de la ley son sorprendentes. También lo es la aparente falta de debido proceso en los procedimientos de deportación en los últimos meses”, dijo el obispo Dewane.

El obispo respaldó uno de los principales objetivos de Trump en cuanto a la aplicación de la ley migratoria.

“Al describir las iniciativas de aplicación de la ley migratoria, la administración Trump ha declarado que su enfoque es expulsar a los extranjeros criminales que ponen en peligro la seguridad pública. Esta preocupación es ampliamente compartida. No hay objeción a esto”, dijo el obispo Dewane.

“Sin embargo”, añadió, “la necesidad de una aplicación justa de la ley migratoria y la obligación del gobierno de llevarla a cabo debe realizarse de manera dirigida, humana y proporcional”.

El obispo Dewane señaló que el presidente Trump ha dicho en las últimas semanas que su administración planea ofrecer permisos a trabajadores agrícolas extranjeros que no tienen residencia legal en Estados Unidos. Los agricultores estadounidenses han dicho que sufren una escasez de mano de obra y que las recientes redadas migratorias han reducido aún más su suministro de trabajadores.

“Vamos a poner a los agricultores a cargo, más o menos”, dijo Trump durante un mitin el 3 de julio.

“No queremos hacerlo de manera que quitemos a todos los trabajadores de las granjas. Queremos que las granjas sigan funcionando tan bien como ahora”, dijo Trump.

El obispo Dewane dijo que los comentarios recientes del presidente sobre los trabajadores agrícolas reflejan lo que el obispo llamó “un reconocimiento creciente de que muchos, de hecho la mayoría de los inmigrantes, incluso aquellos que no están presentes legalmente, no son peligrosos sino pacíficos, respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen a nuestras comunidades y a nuestra economía”.

El obispo Dewane pidió “reformas serias” del sistema migratorio del país que “preserven la seguridad y la integridad de nuestras fronteras, así como que acomoden las necesidades de mano de obra, la estabilidad familiar y la capacidad de aquellos en riesgo de sufrir daños graves para migrar con el debido proceso”, sin mencionar políticas específicas.

La declaración del obispo Dewane incluye un enlace a una declaración de enero de 2025 sobre inmigración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que dice, en parte, que “las medidas de aplicación deben centrarse en quienes representan riesgos y peligros genuinos para la sociedad, en particular los esfuerzos para reducir la actividad de pandillas, frenar el flujo de drogas y poner fin a la trata de personas”. La declaración de la conferencia episcopal también pide “proporcionar procesos legales para que residentes de larga data y otros inmigrantes indocumentados regularicen su estatus”.

