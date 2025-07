Supongamos que catequizas a tus hijos adecuadamente y les enseñas todo sobre Adán y Eva, el Jardín del Edén y el pecado original. Supongamos que te sientas en el sofá un domingo por la noche, lees la Biblia con ellos y les explicas cómo Dios creó todas las plantas y los animales.

El lunes por la mañana, vuelven a sus clases de ciencias y aprenden sobre fósiles y dinosaurios, lo que ha despertado su interés y los ha llevado a buscar más información en internet. No es que los dinosaurios sean un tabú ni nada por el estilo. ¡A los niños les encantan los dinosaurios!

Al final, hacen la pregunta obvia. “Mamá, me he estado preguntando: ¿Los dinosaurios vivieron antes o después de Adán y Eva?”.

Abres la boca para responder y te quedas sin aliento, mientras consideras el camino del razonamiento. Bueno, esa pequeña pregunta tiene mucha trama, ¿verdad? Pisas con cuidado.

Si la respuesta es que los dinosaurios vivieron antes de Adán y Eva, entonces se deduce que todas las palabras y frases de los tres primeros capítulos del Génesis no deben tomarse literalmente.

Se cree que los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 100 millones de años, apareciendo por primera vez hace más de 200 millones de años en el Triásico y reinando durante el Jurásico, hasta hace unos 60-70 millones de años, al final del Cretácico, cuando se extinguieron.

Puedes intentar resumir todo eso en seis días bíblicos, pero si lo dices, tus hijos seguro que te preguntarán qué historias bíblicas son literales y cuáles no, y cómo distinguirlas. Te entra el pánico al imaginarlos preguntando: "Mamá, ¿la Resurrección también es un cuento inventado?".

Todavía conteniendo la respiración y mirando con miedo a los pequeños inquisidores, continúas pensando en ello.

Si la respuesta es que los dinosaurios vivieron después de Adán y Eva y vagaron con gigantes antediluvianos (o algo así) antes del Gran Diluvio de Noé, entonces bien, tal vez, solo tal vez, hayas preservado el sentido literal de la primera historia de la Biblia a la perfección. Desafortunadamente, tendrás que explicar por qué niegas la evolución… y no lo haces, ¿verdad?

Justo cuando estás a punto de desmayarte, suena el timbre. Le das gracias a Dios y abrazas a tu vecino por el rescate.

Mis hijos me han hecho esta pregunta y he practicado mi respuesta. Primero, no les enseñen el creacionismo de la tierra joven. En mi opinión, eso es un fracaso total de la enseñanza. Requiere que les digan a los niños que un grupo reducido de autoridades autoproclamadas son las únicas autoridades tanto en ciencia como en teología, y ese es un círculo peligroso para meterlos.

Puede parecer ordenado y seguro al principio, pero el creacionismo de la tierra joven expone a los niños, como mínimo, a la confusión y, en el peor de los casos, al rechazo de la religión en favor de la ilustración científica a medida que empiezan a leer libros de texto de biología por su cuenta. Ni siquiera apoyo la enseñanza de la controversia. (Para equilibrar, tampoco enseñen a los niños a ser herejes modernistas).

En cambio, enséñeles a sumergirse en el misterio. Use las preguntas sobre dinosaurios como oportunidades para explicarles cómo resolver preguntas difíciles, ya que la vida estará llena de exigencias. Dígales que no todas las preguntas tendrán una respuesta única, definitiva y definitiva, porque, francamente, no lo sabemos todo. Enséñeles a pensar sistemáticamente, aprendiendo los detalles complejos, y a integrar simultáneamente grandes cantidades de información en una imagen completa y en desarrollo. (Piense en un rompecabezas).

Aquí algunos detalles:

¿Qué opinamos de los dinosaurios y la muerte?

Esta explicación proviene de Fundamentals of Catholic Dogma “El Origen de la Muerte”, de Ludwig Ott (págs. 473-474) y de Las Fuentes del Dogma Católico, de Henry Denzinger (788), “El Decreto sobre el Pecado Original” (Concilio de Trento, 1546). En Romanos 5:12, el apóstol San Pablo dice: “Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por quienes todos pecaron”.

El Concilio de Trento enseña que el primer hombre, Adán, transgredió el mandamiento de Dios en el paraíso y perdió inmediatamente su santidad. Al hacerlo, «incurrió, por la ofensa de esa prevaricación, en la ira y la indignación de Dios, y, por consiguiente, en la muerte con la que Dios lo había amenazado previamente».

Esas últimas palabras —«de ahí la muerte… Dios… lo amenazó»— son importantes, como lo es la distinción de «todos los hombres» en la carta de San Pablo. Al ser amenazado, el pecado de Adán le transmitió la muerte, y la muerte entonces pasó a todos los hombres (a todos los humanos). No se menciona a los animales. La muerte es natural para los animales. Es como fueron creados.

Para los humanos, la muerte es natural sin la gracia, pero Dios los creó para la vida eterna mediante la gracia. Ott explica que el hombre fue «dotado con el don preternatural de la inmortalidad corporal en el paraíso».

El don se perdió como castigo por el pecado.

Ott también explica que, en el caso de los justificados por la gracia, la muerte pierde su carácter penal. Cristo y la Santísima Virgen María estaban libres del pecado original. Para ellos, la muerte no era una consecuencia ni un castigo. Cristo venció la muerte para los humanos; María fue asunta al cielo.

Otros animales, incluido el Tiranosaurio Rex, murieron porque era natural para ellos. No fueron creados con el don sobrenatural de la inmortalidad. No se les dio libre albedrío. No pecaron contra Dios.

¿Cómo sabemos qué tomar literalmente?

Hay que entender literalmente la palabra «literalmente». La palabra «real» significa realmente existente, y «literal» significa una interpretación verbal estricta de frases escritas.

Recuerden, buscamos la verdad. La instrucción del Papa Pablo VI en Dei Verbum (1965) nos recuerda que «Dios habla en la Sagrada Escritura a través de los hombres, con un lenguaje humano» (12). Esto significa que el intérprete, el investigador, debe centrarse en lo que Dios comunica en las palabras. Consideramos las «formas literarias» (históricas, proféticas, poéticas, etc.) del escritor sagrado, pero nuestras palabras humanas nunca pueden expresar plenamente los misterios divinos. Por eso, procuramos comprender con humildad y gratitud.

Incluso los fundamentalistas bíblicos más estrictos no interpretan cada frase del Génesis literalmente.

Por ejemplo, Génesis 3:6-7 dice: «Tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, quien comió también. Y se les abrieron los ojos a ambos». Una interpretación literal nos obligaría a creer que el pecado original simplemente alteró la posición de cuatro párpados. La verdadera interpretación se centra en el efecto del pecado en la percepción mental. El Papa San Juan Pablo II demuestra cómo extraer la riqueza de las Escrituras. En su discurso de la audiencia general «La creación como don fundamental y original» (1980), explica cómo el pecado afecta a los «ojos del cuerpo». La vergüenza limita la comunión en las relaciones, no solo entre el hombre y la mujer, sino también en las comunidades. Claro que buscar una interpretación más completa requiere más trabajo, pero obtenemos una mayor comprensión de los dones de Dios. Por eso podemos afirmar que los tres primeros capítulos del Génesis son relatos de hechos reales y también comprender que no todas las frases individuales son literales como podríamos interpretarlas en nuestro tiempo. ¿Hasta dónde llega la línea? Ésta es tarea de la teología, y no es una cuestión fácil.

Sin embargo, la Pontificia Comisión Bíblica emitió hace más de un siglo una decisión útil, titulada “Sobre la naturaleza histórica de los tres primeros capítulos del Génesis” (1909). Vale la pena leerla:

· Los primeros tres capítulos del Génesis contienen narraciones de acontecimientos reales, no mitos, ni meras alegorías o símbolos de verdades religiosas, ni leyendas.

· Respecto a los hechos que afectan los fundamentos de la religión cristiana, debe atenerse al sentido histórico literal. Dichos hechos son, entre otros , la creación de todas las cosas por Dios en el principio de los tiempos y la creación especial de la humanidad.

· No es necesario entender todas las palabras y frases individualmente en sentido literal. Los pasajes, interpretados de diversas maneras por los Padres y los teólogos, pueden interpretarse según el propio criterio, con la reserva, no obstante, de que cada uno se somete a la decisión de la Iglesia y a los dictados de la fe.

· Como el escritor sagrado no tenía la intención de representar con exactitud científica la constitución intrínseca de las cosas y la secuencia de las obras de la creación, sino de comunicar el conocimiento de un modo popular adecuado al idioma y al desarrollo precientífico de su tiempo, el relato no debe considerarse ni medirse como si estuviera redactado en un lenguaje estrictamente científico.

· La palabra “día” no debe tomarse necesariamente en el sentido literal de un día natural de 24 horas, sino que puede entenderse también en el sentido impropio de un espacio de tiempo más largo.

Así que ahí está: el Génesis es real, pero no un texto científico. Dios creó todas las cosas, y a los humanos, especiales. Podemos juzgar con cuidado por nuestra cuenta, siempre que nos mantengamos fieles al magisterio, si alguna vez se emite un decreto sobre la evolución, y no habrá tal decreto mientras las respuestas sean ambiguas.

Mientras tanto, diles algo como esto a tus hijos: “Los dinosaurios vivieron antes de Adán y Eva. Les han enseñado cómo Dios creó las plantas y los animales antes de crear al hombre y a la mujer. Bueno, hay mucho más en la historia. Los científicos han aprendido sobre fósiles, taxonomía, anatomía y genética; todos temas que aprenderán con el tiempo. ¡Anímense! ¡Es alucinante explorar cómo Dios diseñó la naturaleza!”

No podemos conocer todas las formas en que Dios crea —de hecho, es una arrogancia y una impropiedad afirmar que podemos conocer cada decreto de Dios—, pero podemos divertirnos aprendiendo ciencia a la luz de la fe.

Además, necesitarás esta base cuando pregunten: "¿Adán y Eva eran Homo ergaster, Homo erectus, neandertales o cromañones? Ah, ¿y de dónde vinieron sus nietos?". Esas preguntas son inevitables. Estos jóvenes son el futuro de la Iglesia.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register