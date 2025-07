El Arzobispo de Sevilla (España), Mons. José Ángel Saiz Meneses, pide iniciativas que promuevan una “conversión de las finanzas” y anima a condonar la deuda externa de los países en desarrollo, apoyado en el magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia.

En una carta titulada Una arquitectura financiera audaz y creativa, el arzobispo reflexiona sobre la celebración en la ciudad hispalense de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, evento ante el que la Iglesia ha respondido con algunos eventos paralelos y también con la celebración de una Vigilia de oración previa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Saiz recuerda que en la Bula de Convocatoria del Jubileo 2025 el Papa Francisco expuso “la tradición jubilar de la remisión de las deudas, instando a la condonación de las deudas a los países más desfavorecidos”, una petición de justicia social reiterada por el magisterio de los Pontífices y que el arzobispo se encargó de recordar.

San Juan Pablo II, en Centessimus Annus (1991), proclamó que los cristianos hemos de ser la “voz de todos los pobres del mundo” y reclamó, “una reforma urgente y nueva arquitectura del sistema financiero internacional que incluso, como ha recordado recientemente el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, reconozca el crédito ecológico en los países en vía de desarrollo”, explicó el Arzobispo de Sevilla.

Mons. Saiz señaló además que la constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II “ya advertía que el orden económico debía estar al servicio del hombre y no al contrario: el orden económico debe estar subordinado al orden moral”. Después, San Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio del año 1967, denunció “que el subdesarrollo no es un simple retraso técnico, sino una injusticia institucionalizada”.

Condición mínima para restituir la esperanza de los pueblos

Las más leídas 1 2 3 4 5

A esto, añade el Arzobispo de Sevilla, “la riqueza acumulada, fruto a menudo de procesos históricos de explotación, contrasta escandalosamente con la miseria de regiones enteras de nuestro mundo”.

En la encíclica Sollicitudo Rei Socialis , San Juan Pablo II vinculó el problema de la deuda de las naciones en desarrollo “con los mecanismos de dominación estructural”, en el sentido de que “las estructuras económicas que perpetúan la miseria no son moralmente neutras”.

Avanzando en el comentario magisterial sobre esta cuestión, Mons. Saiz añadió que Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate , “advirtió que la lógica de maximización del beneficio y del cortoplacismo financiero ha dejado de lado la centralidad de la persona”, al tiempo que, en sus mensajes a las reuniones del G-8 [grupo de las primeras ocho economías del planeta], “pidió expresamente la cancelación de la deuda de los países más pobres, como condición mínima para restituir la esperanza a pueblos enteros”.

Para el Arzobispo de Sevilla, “el Papa Francisco elevó el tono de esta denuncia en sus intervenciones”, en especial a través de la encíclica Fratelli Tutti , en la que expuso que “la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Esta reflexión llevó al Pontífice a afirmar que “esta economía mata” en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium .

Mons. Saiz afirma tras este recorrido magisterial que “la Iglesia no propone soluciones técnicas”, pero que “su voz se alza como una llamada a la conversión del corazón. La transformación de las estructuras empieza por la transformación de las conciencias, y esta conversión es esencialmente personal, pero también cultural y espiritual”.

Por ello, el prelado subrayó que “la oración implica escuchar el clamor de los pobres ya que la oración cristiana es siempre intercesora, compasiva y nos impulsa a la acción”.

Así, concluyó que “los cristianos estamos llamados a involucrarnos activamente en el diseño de políticas económicas, en movimientos ciudadanos, en iniciativas que promuevan una ‘conversión de las finanzas’ en clave de fraternidad, buscando esa paz ‘desarmada y desarmante’ a la que el papa León XIV se refirió en sus primeras palabras como pontífice”.