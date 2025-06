El P. Ninian Doohan, de 44 años, alzó un cáliz durante una Misa celebrada a 5.364 metros de altura en el campamento base del Monte Everest, en el valle de Khumbu, usando una piedra tallada como altar.

La liturgia —Missa pro Pace, la “Misa por la Paz”— coronó un ascenso de ocho días desde Lukla, en cumplimiento de la promesa que hizo al guía sherpa Gele Bishokarma cuando lo bautizó en la iglesia de San Patricio en Edimburgo el día de Navidad de 2023, diciéndole que “lo encontraría en su propia tierra natal”. El sacerdote añadió: “Me gustaría ayudar a la Iglesia allí..., al menos para ver nuestra fe católica vivida en el punto más alto de la Tierra”.

Misa ofrecida por la paz en el campamento base del Everest el 14 de mayo de 2025. El Monte Everest es visible aquí sólo como la nube de nieve-humo en la parte superior izquierda. Crédito: Cortesía.

El P. Doohan, sacerdote de la Diócesis de Dunkeld (Escocia), llegó a Nepal el 2 de mayo, llevando suministros médicos para la iglesia de San Ignacio en Katmandú, y luego partió con Bishokarma y un pequeño equipo de porteadores o cargadores hacia el campamento base del Everest — 6.400 metros más alto que el Ben Nevis de Escocia.

“El cielo ha vuelto a descender a la Tierra en su punto más alto”, dijo a los demás escaladores durante la Misa en el campamento base. “Ciertamente es la primera Santa Misa aquí en el naciente pontificado del Papa León XIV”.

El altar que usó el P. Doohan fue tallado por uno de los porteadores, que resultó ser hindú, por lo que este fue un momento evangelizador para el porteador, quien recibió una explicación de uno de sus compatriotas sobre el significado del altar.

En una población de 29 millones en Nepal, los católicos suman unos 8.000, o el 0.03% de la población. Sin embargo, este número está creciendo.

El P. Doohan también pudo bendecir a las aproximadamente 20 personas presentes en la Misa con reliquias que llevó consigo hasta la cima.

La caminata estuvo lejos de ser fácil, admitió el P. Doohan. Incluso los escaladores más aptos descubren sus límites en el Everest, tu “cuerpo está limitado por todos los elementos posibles”, dijo. Estos incluyen el aire enrarecido, el frío brutal, los músculos doloridos y la amenaza constante del mal de altura. A veces es simplemente “un pie delante del otro”. Pero dijo que hay “un sentido de gratitud, en medio del agotamiento”.

El P. Doohan llevó su sotana durante todo el trayecto, un recordatorio encarnado de que la escalada era una peregrinación, no sólo una hazaña deportiva.

Antes de su llegada, en casa, los feligreses lanzaron una página de “JustGiving” para recaudar 750 libras (unos 1.000 dólares) para la misión jesuita de San Ignacio, que dirige clínicas móviles y una escuela para niños con necesidades especiales. Las donaciones superaron las 5.000 libras (unos 6.700 dólars) antes de que el P. Doohan siquiera llegara al “techo del mundo”.

El P. Doohan también bromea diciendo que agradece a Dios, pero además agradece a la perra que le dio cachorros, los cuales pudo vender a sus feligreses para pagar su vuelo, ya que los sacerdotes en Escocia viven una vida de lo que un sacerdote describe como “pobreza distinguida”.

Mientras que Sir Edmund Hillary, uno de los primeros escaladores del Monte Everest, enterró famosamente un crucifijo bendecido por el Papa Pío XII en la cima de la montaña en 1953, la celebración de la Eucaristía por parte del P. Doohan es la Misa registrada más alta en el sitio actual del campamento base del Everest.

Fundamento de fe

El P. Doohan creció en circunstancias difíciles —la adicción de su padre llevó al divorcio y a mudanzas frecuentes, dejándolo principalmente al cuidado de su madre y abuelos — pero el enclave católico unido de Glasgow (Escocia) lo arraigó en la fe. Bautizado en Santa Margarita María, en Rutherglen, descubrió su amor por la Eucaristía desde temprano, y la Misa diaria antes de la escuela se volvió rutina después de que la familia emigró a Australia cuando tenía 12 años, donde eventualmente floreció su vocación.

En 2002, mientras asistía a Misa con los Padres del Santísimo Sacramento en Sydney, el celebrante predicó: “Quizá hoy hay alguien aquí presente que es llamado por Dios a ser sacerdote. Sólo necesita decir ‘Sí’”. Doohan —entonces el único joven en una congregación de “piadosas ancianas”— supo que la invitación “debía ser respondida”, explicó en un video vocacional.

El P. Doohan se volcó en la vida parroquial después de ese “Sí”. Su párroco scalabriniano lo puso a trabajar de inmediato: contando las colectas semanales, visitando familias migrantes y asumiendo cualquier encargo apostólico necesario. Las Misioneras de la Caridad luego lo instruyeron en el ministerio callejero; sirviendo comidas calientes en el comedor social, leyendo las Escrituras a los visitantes, combinando esto con breves “homilías” prácticas, y aprendiendo, como él dice, “a no ser excesivamente piadoso en situaciones que requieren una prudencia excepcional”. Esto se combinó con la lectura de las obras del Papa Juan Pablo II, interiorizando su llamado a llevar a Cristo al mundo.

El P. Doohan aconseja en ese relato: “Como cualquier relación, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y ciertamente, en la relación con Dios, se requiere que respondamos a la gracia que Él ya nos está dando. Así que Él da el primer paso hacia nosotros. Dios es siempre fiel, incluso cuando nosotros no lo somos tanto”. Añade con un toque de humor: “Demasiadas personas pueden pensar que es como... esas viejas películas de Hollywood... de alguna manera habrá una instrucción muy clara dada en un momento muy específico, casi como un rayo. ... Creo que a menudo sucede que Dios revela un llamado gradualmente y con el tiempo”.

Primero sopesó el sacerdocio diocesano frente a la vida agustiniana, atraído por la combinación de alcance pastoral y oración monástica. Siguieron 12 años con los norbertinos. Ingresó en su casa en Manchester y fue investido con el hábito blanco de San Norberto en la fiesta de San Agustín. Siempre meticuloso, incluso probó la vida cisterciense y cartuja antes de regresar con los norbertinos en Amberes. Fue ordenado diácono como norbertino de la Abadía de Tongerlo el 8 de septiembre de 2014. Fue ordenado sacerdote a los 34 años en la Catedral de San Andrés para la Diócesis de Dunkeld.

Después de su primera Misa, al ofrecer las tradicionales bendiciones de nuevo sacerdote, hizo un punto muy específico de pedir a la gente que rezara de manera particular por lo que les viniera a la mente. “Así que les pedí que rezaran por cosas como, que yo siempre ame a los pobres y que sea fiel al celibato y la santa castidad, que sea un buen confesor, que me dedique a las escuelas y los niños; cualquier cosa que se me ocurriera”, lo cual los fieles a menudo le recuerdan que siguen rezando.

Incluso como sacerdote diocesano, aún valora el carisma norbertino de la reconciliación, afirmando: “Es un don maravilloso poder restaurar a plena amistad a quienes se han alejado en cosas pequeñas o incluso grandes con su Dios”.

Actualmente sirve en San Patricio, en la zona de Cowgate del casco antiguo de Edimburgo, y en dos hospitales de Edimburgo. Está trabajando y discerniendo si fundar el primer Oratorio de San Felipe Neri en Escocia.

Por ahora, se mantiene agradecido por su histórica ascensión para celebrar la Misa.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.