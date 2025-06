El Papa León XIV calificó de “regalo maravilloso” la entrega de una palia en honor al Divino Niño del Milagro Eucarístico de Eten, una de sus devociones más entrañables desde que fue Obispo de Chiclayo, en Perú.

El gesto tuvo lugar el viernes 27 de junio, durante el Jubileo de los Seminaristas y de los Sacerdotes.

La palia —una pequeña pieza litúrgica bordada que se coloca sobre el cáliz durante la Misa— fue entregada por el sacerdote peruano Samuel David Miranda, quien fue ordenado por el propio Papa León XIV el 8 de junio de 2018, cuando este aún era obispo de la diócesis de Chiclayo.

“En esta visita le dije: ‘Santo Padre, hace unos días cumplí siete años de ordenado’, y me respondió con una sonrisa: ‘¡Oh, ya estoy viejo!’, como queriendo decir que ha pasado mucho tiempo”, recordó emocionado el P. Miranda en diálogo con ACI Prensa.

Palia obsequiada al Papa León XIV durante el Jubileo de los Seminaristas y de los Sacerdotes. Crédito: P. Samuel David Miranda

La palia entregada es una obra original en repujado de aluminio de 15 x 15 centímetros, creada por el artista chiclayano Diego Alejandro Sime Arancibia, también devoto del Divino Niño del Milagro. La imagen representa al Niño Jesús con una corona y la hostia en la mano, y está decorada con tela y blonda, símbolos clave de este milagro eucarístico ocurrido en 1649 en Ciudad Eten (Lambayeque).

El Santo Padre, quien conoció y promovió esta devoción durante su episcopado en Chiclayo, recibió el obsequio visiblemente conmovido. “Las fotos lo dicen todo: en sus gestos se nota cuánto quiere a Chiclayo y cuánto aprecia esta bella devoción al Divino Niño del Milagro”, dijo el sacerdote.

El P. Samuel David Miranda otorgando la palia a León XIV. Crédito: P. Samuel David Miranda

Más allá de los regalos, el P. Miranda compartió que el momento fue profundamente espiritual: “Nos habló desde el corazón. Nos dijo que no estamos solos, que cuenta con nuestras oraciones y que, en los momentos inciertos y difíciles, perseveremos y seamos fieles”.

Junto a la palia, el sacerdote entregó otras ofrendas, como dulces, casullas —una del Señor de los Milagros y otra con el escudo papal—, y expresó reiteradamente el cariño del Perú hacia el Pontífice. “Le repetimos muchas veces que le queremos, que le amamos, que rezamos por él, que el Perú lo quiere, lo ama, lo respeta y lo espera”, compartió.

Uno de los momentos más significativos

Un momento realmente especial ocurrió tras la entrega del obsequio. “Yo le pedí un abrazo. En un momento él dijo: ‘Después de la foto, hay que cuidar los protocolos’. Pero luego, cuando se dio la oportunidad, me dijo: ‘Ahora sí me puedes dar un abrazo’. Me sentí como un niño en los brazos de un padre, con muchísima seguridad”, contó.

El P. Samuel David Miranda entregando el obsequio a León XIV, 27 de junio de 2025. P. Samuel David Miranda

El abrazo, según narró, trajo a la memoria otro momento muy especial: “Hace siete años, cuando me ordenó sacerdote, me abrazó. Hoy recibo ese mismo abrazo, pero con algo aún más especial: es el Santo Padre, el Papa León XIV, quien me dice que no estoy solo, que me acompaña con su oración y que guarde en el corazón este momento tan feliz para mí, para mi familia y para la parroquia San José Obrero de La Victoria, Chiclayo”.

Finalmente, el sacerdote también saludó al P. Edgar Rimaycuna, actual secretario personal del Papa y también chiclayano. “Crecimos en la misma capilla, San Óscar Romero. Fue una alegría inmensa verlo. Rezo por él —y les pido que recemos por él— porque tiene una tarea muy importante como secretario del Papa. Estoy seguro de que será un gran sacerdote”.

El encuentro cerró con una bendición especial y un mensaje del Papa que, según el P. Miranda, resume el espíritu del Jubileo: “No están solos. No están solos. Oren, ofrezcan su cansancio por las almas, por los pobres y por la Iglesia.”