El elenco de la exitosa serie The Chosen estuvo recientemente en Matera, Italia, filmando la crucifixión de Jesús, que se presentará en la temporada 6. Abe Bueno-Jallad, el actor que interpreta a Santiago el Mayor (Big James), compartió que “nunca había visto al elenco tan concentrado”.

Aunque no pudo revelar muchos detalles sobre la próxima temporada, dijo en una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News— que los actores “están todos apoyándose mutuamente en este momento. Todos están cargando un peso muy grande esta temporada como actores”.

“Han pasado cosas increíbles en el set. He vuelto en días que no me tocaba trabajar solo para mirar, y he visto escenas que me han puesto la piel de gallina”, añadió.

5&2 Studios, la productora detrás de The Chosen, y Amazon MGM Studios anunciaron recientemente varios planes sobre las futuras temporadas de la serie.

Primero, los episodios de la temporada 6, previos al final, se estrenarán exclusivamente en Prime Video en 2026, aunque no se ha dado una fecha oficial. Además, por primera vez, ambas productoras colaborarán para lanzar el final de temporada como una película en cines, que mostrará la crucifixión de Jesús, el 12 de mayo de 2027.

Finalmente, el estreno de la temporada 7 también se convertirá en una película que representará la resurrección de Jesús y se proyectará en cines el 31 de marzo de 2028.

Actualmente, los espectadores pueden ver la temporada 5 en exclusiva por Prime Video, antes de que esté disponible gratuitamente en la aplicación de The Chosen. Los episodios 1 y 2 se estrenaron el 15 de junio; los episodios 3, 4 y 5 el 22 de junio; y los episodios 6, 7 y 8 saldrán el 29 de junio.

Bueno-Jallad se unió a la serie en la temporada 2, tras un cambio de actor al final de la temporada 1. A pesar de no haber estado en la primera temporada, tuvo varias audiciones de seguimiento y se mantuvo atento al desarrollo de la producción.

Recordó en su entrevista con CNA que el elenco y el equipo ni siquiera estaban seguros de poder terminar el rodaje y producción de la primera temporada, así que “saber que ahora estamos en Amazon ¡es una locura! ¡Amazon es enorme!”

Al hablar sobre las películas que se están preparando, Bueno-Jallad comentó: “Me encanta ser parte de una compañía y un proyecto que no tiene miedo de agitar las cosas, mover las aguas, hacer las cosas de manera diferente: ‘acostúmbrate a lo diferente’ siempre ha sido nuestro lema”.

Para quienes no pudieron ver la temporada 5 en cines y la están viendo por primera vez en Prime Video, Bueno-Jallad compartió que “todos estamos en un punto de ebullición muy intenso”.

Agregó: “Jesús está tratando de transmitirnos, especialmente a algunos personajes, que esto es todo, que esta será la última vez”.

El actor compartió que estos cinco años en la serie lo han “cambiado sin duda alguna”.

“La investigación del personaje y tener que estudiar la perspectiva, entender que en ese momento no existía el Nuevo Testamento, entonces ¿cuál era mi única referencia bíblica? Ir a fondo con esto… leer tanto como puedo. Sumergirme por completo en la idea de quiénes eran estas personas”, explicó.

También ha aprendido varias cosas de su personaje mientras lo interpreta.

“Es esta idea de saber cuándo escuchar sin sacrificar las partes más grandes y fuertes de tu personalidad, saber cómo ser… creo que, como hombres, especialmente… saber cómo ser vulnerables sin sentir que eso te hace menos protector”, compartió.

“Realmente traté de poner eso en práctica en la temporada 5. Quise mostrar al Big James más abierto, centrado y vulnerable, pero que seguía siendo fuerte y poderoso”, explicó Bueno-Jallad.

“Creo que, como hombres, necesitamos ese mensaje hoy en día: cómo no perdernos a nosotros mismos ni pensar que las emociones son debilidad. Sigues siendo un protector, pase lo que pase”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente a CNA.