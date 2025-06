Poco después de la elección del Papa León XIV el 8 de mayo, los genealogistas comenzaron a investigar su árbol familiar, estableciendo rápidamente que algunos de sus antepasados por parte materna eran afrodescendientes.

Más recientemente, un equipo de expertos dirigido por el historiador de Harvard Henry Louis Gates Jr., presentador de Finding Your Roots (Encontrando tus raíces) y otros populares programas documentales históricos en PBS, profundizó mucho más, rastreando la ascendencia del Papa nacido en Estados Unidos hasta 15 generaciones atrás, llegando al siglo XVI.

En el proceso, también se toparon con los curiosos orígenes del apellido Prevost de Robert, que proviene de un escándalo matrimonial que fue noticia en la prensa local de la época.

Los hallazgos del equipo, que The New York Times publicó el 11 de junio como un reportaje interactivo, asombraron a Gates, quien calificó los orígenes multiculturales del Papa como “uno de los árboles genealógicos más diversos que hemos creado”.

De los más de 100 antepasados identificados hasta ahora, nacieron en Francia (40), Italia (24), España (21), Estados Unidos (22), Cuba (10), Canadá (6), Haití (1) y el archipiélago de Guadalupe (1). Incluyen esclavos africanos y propietarios de esclavos, al menos dos luchadores por la libertad y varias celebridades lejanas.

“A través de un antepasado materno lejano, nacido en la década de 1590, el Papa León es primo noveno, en diferentes grados, de algunas figuras conocidas, incluyendo a Pierre y Justin Trudeau, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna”, informó Gates.

Para un prelado estadounidense contactado por el National Catholic Register, los hallazgos de los investigadores aportan una comprensión más profunda de los pueblos, culturas e historias personales que han moldeado el carácter y la visión de la humanidad de León XIV.

“La diversa ascendencia del Papa León es una bendición para los pueblos y naciones de todo el mundo, haciéndolo un padre espiritual para todos”, dijo al Register el Arzobispo de Las Vegas, Mons. George Leo Thomas.

“Claramente, hay espacio en el corazón del Papa León para personas de todas las naciones, grandes y pequeñas por igual”, añadió. “Su ministerio recuerda las palabras atribuidas al Papa San Juan XXIII: ‘Siempre habrá una pequeña luz encendida en mi ventana. Todos pueden entrar. Los brazos de un amigo esperan’”.

¿Por qué “Prevost”?

Mientras que la rama materna ha despertado interés ante la posibilidad de que el Papa León sea el primer papa negro, la rama paterna de la familia también llama la atención, especialmente la forma inusual en que el Papa obtuvo su apellido.

El Papa León XIV nació como Robert Francis Prevost en Chicago (Estados Unidos) en 1955. Obtuvo su apellido de su padre, Louis Lanti Marius Prevost (1920-1997), quien lo recibió del apellido de soltera de la madre de su madre.

No es así como la mayoría de las personas obtienen su apellido, que normalmente proviene del padre. En el caso del padre del Papa León, el apellido surgió debido a un escándalo que fue noticia en la prensa local hace 108 años.

El abuelo paterno del Papa, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano (1876-1960), emigró a Estados Unidos desde Sicilia en 1903 y se convirtió en profesor de lenguas romances, especialmente italiano, francés y español. Parece que se hacía llamar Giovanni.

En abril de 1914, se casó con Daisy Hughes (1875-1939) en la Iglesia Bautista Immanuel de Chicago. El novio tenía 37 años y la novia 38, según el acta de matrimonio.

Las circunstancias de la boda, probablemente de fe mixta, sugieren que violó un decreto vaticano llamado Ne Temere, que entró en vigor en 1908 y exigía que los católicos tuvieran su matrimonio presenciado por un sacerdote que fuera el párroco católico o su delegado y por otras dos personas, y registrado en la parroquia donde se celebraba, explicó David Long, experto en derecho canónico y decano de la Escuela de Estudios Profesionales de la Catholic University of America.

“Según una revisión superficial de la licencia de matrimonio, no creo que se hayan cumplido esos requisitos en este caso, por lo que la validez sacramental del matrimonio Riggitano-Hughes ya es cuestionable, aunque su estatus civil no lo sea”, dijo Long, autor de Newman, Canon Law, and Development: Quarrying Granite Rocks With Razors (mayo de 2025).

Menos de tres años después, en marzo de 1917, Daisy Hughes Riggitano hizo arrestar a su esposo bajo sospecha de adulterio, en una época en que no sólo era ilegal sino también civilmente punible. Poco después también fue arrestada una mujer de 23 años, que poco antes había dejado Chicago rumbo a Quincy, Illinois, a unos 350 kilómetros al suroeste de Chicago.

El cuñado de Giovanni dijo a The Quincy Daily Herald que todo era un malentendido y que Giovanni y la joven pronto serían declarados inocentes.

Unos dos años antes de los arrestos, la segunda mujer, Suzanne Fontaine, había emigrado desde su hogar en Normandía (Francia) a Nueva York, donde se alojó en el Hogar Jeanne D’Arc “para chicas francesas sin amigos”, según el censo estatal de Nueva York de 1915. Más tarde se mudó a Chicago.

No está claro qué ocurrió en el caso legal contra Giovanni y Suzanne. Pero en julio de 1917, unos cuatro meses después de los arrestos, Suzanne dio a luz a un niño en un hogar para madres solteras en Lackawanna, Nueva York, al sur de Buffalo.

Suzanne volvió a dar a luz en julio de 1920, a un niño llamado Louis, quien más tarde sería el padre del Papa León.

Giovanni y Suzanne vivieron juntos el resto de la vida de Giovanni —unos 40 años—. Ambos adoptaron el apellido Prevost —el apellido de soltera de la madre de Suzanne— y se lo dieron a sus dos hijos. Giovanni empezó a llamarse John, la forma inglesa de su nombre.

¿Un matrimonio privado?

Los genealogistas no han encontrado pruebas de que Giovanni y Daisy se divorciaran.

Tampoco han hallado, hasta ahora, registros públicos de que Giovanni y Suzanne se casaran.

¿Pero podrían haberse casado de forma privada en la Iglesia Católica?

Es posible, dijo Long al Register, bajo ciertas disposiciones del Código de Derecho Canónico de 1917.

“Creo que la evidencia muestra que no habría habido vínculo canónico o sacramental previo entre Riggitano y Hughes, lo que habría permitido el matrimonio canónico de Riggitano y Fontaine”, dijo Long.

“Si buscaron tal matrimonio en la Iglesia, habría sido un ‘matrimonio de conciencia’ según las normas” del derecho canónico, añadió Long, “un sacramento plenamente válido a los ojos de la Iglesia, pero mantenido en secreto y no registrado ante las autoridades civiles”.

Sin embargo, no han surgido registros que establezcan tal arreglo.

“Como siempre, la prioridad de la Iglesia [es] defender la santidad e indisolubilidad del matrimonio, pero también cuidar pastoralmente a las almas en situaciones irregulares. Si una pareja católica (Riggitano y Fontaine) realmente no tenía impedimento ante los ojos de Dios, la Iglesia podía validar su unión sacramentalmente, incluso si la sociedad civil no la reconocía, siempre que el matrimonio sacramental no produjera escándalo público o conflicto legal”, explicó Long.

Un árbol genealógico memorable

Cualesquiera que sean los orígenes de su relación, los Prevost vivieron como católicos. Giovanni/John tuvo una Misa fúnebre católica cuando murió en 1960, al igual que Suzanne en 1979. Su esquela la describía como Carmelita de la Tercera Orden, es decir, laica miembro de la orden religiosa que voluntariamente asumió prácticas espirituales carmelitas.

Los Prevost criaron a sus dos hijos como católicos, y la fe perduró. El hijo mayor fue descrito como “comulgante diario” cuando murió en febrero de 1996, según una esquela. El menor se convirtió en padre de un Papa.

El Register preguntó a varios clérigos católicos sobre la inusual ascendencia del Papa.

“Bueno, todos tenemos algunos locos que caen de nuestro árbol genealógico. Es interesante que su apellido sea Prevost y lo lleve como legado de una unión impura”, dijo Mons. Charles Pope, párroco de la iglesia Holy Comforter-St. Cyprian en Washington D.C., y autor de The Hell There Is: An Exploration of an Often-Rejected Doctrine of the Church (marzo de 2025), respondió por correo electrónico. “Sin embargo, Dios puede abrir camino donde no lo hay y escribir recto con líneas torcidas de nuestra ascendencia”.

En cuanto a la situación de los abuelos del Papa, el arzobispo Thomas señaló que la genealogía de Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo ha sido un obstáculo para algunos, porque, junto a personas santas y desconocidas, incluye idólatras, asesinos, prostitutas y adúlteros.

“La vida de Jesús no se funda en la grandeza y logros humanos, sino en el perdón, la misericordia y la esperanza. Esta es nuestra herencia”, dijo el arzobispo Thomas.

“La genealogía de Jesús, en vez de ser motivo de vergüenza, es motivo de alegría. Destaca como un faro de esperanza, una luz en la oscuridad y una proclamación de que nadie está fuera del alcance de la cruz”, afirmó. “Este será el mensaje perdurable del pontificado del Papa León XIV”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.