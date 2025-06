A los 45 años, Patty Montagno pensó que ya estaría casada y tendría hijos, pero su viaje de aprendizaje sobre “cómo confiar en Dios durante este proceso” la llevó a fundar un nuevo servicio católico de búsqueda de pareja llamado Cana Connections.

Inspirado en la historia evangélica de las bodas de Caná y fundamentado en el principio dominico de la “veritas”, o verdad, el ministerio “abraza la visión de Dios para el matrimonio como un pacto sagrado” y ofrece un proceso de búsqueda de pareja “intencionado y en oración”, según explicó Montagno.

Nacida en Manhattan, Nueva York (Estados Unidos), siempre se ha considerado dotada para conectar personas, y no sólo de manera romántica. Contó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que se ha mudado mucho a lo largo de su vida y que en cada lugar donde ha estado ha logrado formar comunidades. Cuando escuchó una homilía del popular sacerdote y podcaster Mike Schmitz, en la que hablaba de buscar un trabajo en el que uno sea excelente, no por uno mismo sino por los demás, lo tomó como una señal.

“Esa homilía me ayudó a superar mi miedo de hacer algo; aunque yo no haya tenido éxito en el amor en mi propio camino, eso no significa que no pueda ayudar a otras personas”, compartió.

Montagno describió Cana Connections como “un emparejamiento más tradicional, a la antigua”.

Los usuarios primero crean un perfil de miembro gratuito, que incluye responder 50 preguntas diseñadas para que Montagno obtenga una comprensión más profunda de los antecedentes, preferencias, valores, camino de fe y esperanzas para el futuro de cada persona.

“Dejo estas preguntas deliberadamente abiertas porque le da a la persona la oportunidad de contar realmente su historia y me da una mejor idea de quién es y qué está buscando”, explicó.

Una vez que Montagno identifica una posible pareja, se pone en contacto con ambos individuos para informarles y comparte un resumen del perfil de la otra persona y su foto. Si ambos aceptan conocerse, Montagno facilita el intercambio de información. También señaló que se realiza una verificación de antecedentes penales a cada individuo y que ella misma lleva a cabo una entrevista virtual para asegurarse de que las personas sean quienes dicen ser.

Patty Montagno, fundadora de Cana Connections. Crédito: Cortesía de Patty Montagno.

Montagno compartió que, al revisar los perfiles que ha recibido, se le llenan los ojos de lágrimas porque puede “escuchar el anhelo y el dolor, pero también veo el hermoso deseo de este amor sagrado”.

“Y eso me da mucha esperanza, que hay personas allá afuera que valoran el amor de la manera en que Dios lo pensó. Eso existe. Y ahora lo estoy viendo desde una perspectiva diferente”, añadió.

Para quienes aún esperan encontrar a su pareja, Montagno señaló que este tiempo de espera es “una gran oportunidad para profundizar tu relación con Dios, ya sea leyendo las Escrituras o como sea que funcione para ti”.

Cuando se le preguntó cuáles son sus expectativas para Cana Connections, compartió que es ser “ese instrumento para ayudar a los católicos a encontrar un cónyuge que les ayude a crecer en santidad y que sea una relación en la que ambos caminen juntos hacia el cielo y se conviertan en las personas que Dios los creó para ser”.

“Y esa es nuestra misión”, dijo. “Y mi visión es que transformaremos el mundo a través de estas familias santas, asegurando que la verdad y el amor de Dios sigan dando forma a las futuras generaciones”.

“Estoy realmente emocionada de ver cómo Dios usa tanto mis dones como mi dolor para un propósito que es más grande que yo misma”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.