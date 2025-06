El P. Tomás Ravaioli, vicepostulador de la causa de canonización del Beato Peter To Rot, explicó las razones por las que Francisco lo dispensó del milagro para su canonización, que será presidida por el Papa León XIV en octubre de este año.

¿Quién fue Peter To Rot?

Peter To Rot fue un laico y padre de familia, que fue asesinado por los japoneses a los 33 años, cuando ocupaban Papúa Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial. Su prédica a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, así como la importancia de la familia, le granjeó muchos enemigos poderosos que querían seguir viviendo la poligamia, una práctica ancestral a la que él siempre se opuso.

To Rot será declarado santo junto a otros ocho beatos, entre quienes están María del Monte Carmelo Rendiles y José Gregorio Hernández Cisneros; los primeros santos de Venezuela; y Bartolo Longo, un exsatanista. Todos ellos serán canonizados el 19 de octubre de 2025 en el Vaticano.

¿Por qué se le dispensó del milagro al Beato y mártir Peter To Rot?

En entrevista concedida a la agencia vaticana Fides, el P. Ravaioli explicó sobre este tema que “hay dos aspectos fundamentales que deben destacarse. En primer lugar, a la intercesión de Peter To Rot se le atribuyen numerosos signos y gracias. No debe pensarse que no existen milagros; simplemente preferimos llamarlos ‘signos’, ya que un milagro, en sentido estricto, requiere la aprobación oficial de la Iglesia. En Papúa Nueva Guinea, muchas personas testimonian haber recibido signos por medio del beato”.

En segundo lugar, precisó el sacerdote, “hay una dificultad objetiva: en muchas zonas del país no hay hospitales, médicos ni profesionales que puedan aportar pruebas o documentación clínica. Además, no existen registros escritos ni certificados, ya que la población de las aldeas conserva una cultura marcadamente oral”.

“Esta carencia de recursos hace extremadamente difícil ‘demostrar’ o ‘documentar’ un milagro según los criterios exigidos”, destacó.

Por ello solicitaron al Papa Francisco, a inicios de 2024, la dispensa del milagro que se exige para que un beato pueda ser canonizado, una dispensa que el Santo Padre otorgó algunas semanas después.

¿Qué significa que Peter To Rot sea declarado santo?

El sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) destacó que la canonización de Peter To Rot recuerda que “la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una vocación universal, necesaria para todos”.

Además, prosigue, “el testimonio de To Rot proclama con claridad y valentía ante el mundo entero que el proyecto de Dios para la familia y el matrimonio es: un hombre y una mujer, unidos para toda la vida, hasta la muerte”.

“En un tiempo en el que la unidad y la indisolubilidad del matrimonio son constantemente atacadas, distorsionadas y ridiculizadas, To Rot —que derramó su sangre en defensa de estas verdades— nos recuerda que es más importante obedecer a Dios que a los hombres”, subraya.