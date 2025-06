El Papa León XIV celebra hoy el 43º aniversario de su ordenación sacerdotal. El 19 de junio de 1982, Robert Prevost fue ordenado sacerdote por el arzobispo belga Jean Jadot, en la capilla de Santa Mónica, a escasos metros del Vaticano. Tenía 27 años. Había pronunciado sus votos cinco años antes, el 2 de septiembre de 1978, para entrar en la Orden de San Agustín.

La capilla de Santa Mónica, situada junto a la plaza del Santo Oficio —donde actualmente reside el Pontífice—, reviste un valor simbólico particular para León XIV. No sólo fue el lugar de su ordenación, sino que también fue la iglesia que le fue asignada como título cardenalicio en septiembre de 2023, pocos meses antes de su elección el pasado 8 de mayo.

Según informa Vatican News , la estampa conmemorativa de su ordenación incluye una imagen de la Última Cena, tomada de una iconografía rusa del siglo XV, y unas palabras de San Agustín que aún hoy resuenan con fuerza en su ministerio: “No puedo alimentaros con pan ordinario, pero esta Palabra es vuestra porción. Os nutro con la misma mesa que me nutre a mí. Soy vuestro siervo”.

Estas palabras —extraídas del sermón 339 del Obispo de Hipona— marcaron la espiritualidad del joven sacerdote agustino, que poco después sería enviado como misionero al Perú, donde ejerció su ministerio durante casi dos décadas, en particular en la misión de Chulucanas, Piura.

También en la obra Exposición sobre los salmos (Salmo 103, III, 9), san Agustín decía: “Eres un buen siervo de Cristo si sirves a aquellos a quienes Cristo ha servido… Te ha hecho mi siervo Aquel que, con su sangre, te hizo libre… Que Él nos conceda realizar bien este servicio, porque, queramos o no, somos siervos; pero si lo somos por nuestra propia voluntad, no servimos por necesidad, sino por caridad”.

Este espíritu de servicio fue evocado por el propio Papa León XIV en su primera homilía de ordenaciones sacerdotales como Obispo de Roma, el pasado 31 de mayo en la Basílica de San Pedro, cuando confirió el orden presbiteral a once diáconos.

Ante ellos, manifestó: “El amor de Cristo nos posee. Es una posesión que libera y nos capacita para no poseer a nadie. Liberar, no poseer. Somos de Dios: no hay riqueza mayor que apreciar y compartir. Es la única riqueza que, al compartirse, se multiplica”.