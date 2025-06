El Papa León XIV recibió al arzobispo Simón Bolívar Sánchez Carrión, Nuncio Apostólico en Honduras, con quien sostuvo una audiencia en el Vaticano este viernes 13 de junio.

“El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia a S.E. Mons. Simón Bolívar Sánchez Carrión, Arzobispo titular de Rosella, Nuncio Apostólico en Honduras”, según señala la Oficina de Prensa del Vaticano, sin dar mayor detalle sobre la audiencia.

El encuentro con Mons. Sánchez Carrión, el primer ecuatoriano que desempeña el cargo de nuncio apostólico, se da sólo un día después de que el Papa León XIV nombrara a su primer obispo en Honduras, Mons. Jenrry Johel Velásquez Hernández de 47 años, quien fue elegido nuevo Obispo de la diócesis de La Ceiba.

Como nuncio o representante papal en Honduras, Mons. Sánchez Carrión tiene como una de sus principales tareas selecciones a sacerdotes que puedan ser candidatos para ser obispos, como el obispo electo de La Ceiba.

El lunes 10 de junio, el Papa León XIV se encontró con un grupo de representantes pontificios a quienes recordó que su trabajo es “insustituible”.

“Su papel, su ministerio es insustituible. Tantas cosas no podrían suceder en la Iglesia si no fuera por el sacrificio, el trabajo y todo lo que hacen, para que una dimensión tan importante de la gran misión de la Iglesia pueda seguir adelante, y precisamente en ese caso al que me refería, la selección de candidatos al episcopado. Muchas gracias por lo que hacen”, dijo el Papa León antes de comenzar su discurso.

Mons. Simón Bolívar Sánchez Carrión tiene 53 años. Es especialista en derecho canónico y el Papa Francisco lo designó Nuncio Apostólico en Honduras en octubre de 2024. Fue ordenado arzobispo el 11 de enero de 2025 en Ecuador.

En mayo de este año presentó sus cartas credenciales ante la presidente de Honduras, Xiomara Castro, en un encuentro en el que dialogaron sobre diversos temas de colaboración mutua, en el marco de las relaciones con la Santa Sede, que se mantienen desde 1861.

🇻🇦🤝🇭🇳 Así fue la entrega de cartas credenciales del Nuncio Apostólico, Mons. Simón Bolívar Sánchez Carrión, a la presidenta Xiomara Castro. pic.twitter.com/tVicxoMMeo — ✨ Suyapa Medios 🙏 (@suyapamedios) May 16, 2025