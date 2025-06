El sacerdote australiano Liam Ryan, también conocido como el “sacerdote surfista”, está acaparando titulares tras rescatar a un par de surfistas que luchaban contra una corriente de resaca; es la segunda vez que el sacerdote salva a una persona en peligro de ahogarse.

El P. Ryan, de 38 años, de la parroquia de la Catedral Our Lady Queen of Peace en Broome, Australia Occidental, estaba surfeando cuando vio a un padre y a su hijo luchando por mantenerse a flote en Cable Beach, Australia Occidental. Ambos habían quedado atrapados en una corriente de resaca cercana.

“Vi a un par de tipos que parecían estar acercándose bastante a donde había una pequeña corriente de resaca”, dijo en una entrevista con ABC News Australia.

El P. Ryan remó hacia ellos después de gritarles y no recibir respuesta. Unos momentos después de llegar al área, uno de los individuos se subió a la tabla de surf del sacerdote, agradecido por la ayuda.

“Al estar en una ciudad turística, sí recibimos a algunas personas que no están familiarizadas con el mar abierto”, dijo. “[Puede] parecer realmente tranquilo, pero si hay una marea grande... un minuto estás entre las banderas, y al siguiente estás solo”.

El párroco, conocido en la comunidad por surfear y nadar en mar abierto, dijo que este rescate fue “un poco más aterrador” que el primero, hace casi cinco años.

El 31 de julio de 2020, el P. Ryan ayudó a un surfista a sobrevivir a un ataque de tiburón en Bunker Bay, Australia Occidental. El sacerdote estaba surfeando mientras estaba de vacaciones visitando a su mejor amigo cuando notó que un compañero surfista, Phil Mummert, estaba en apuros.

“Lo vi fuera de su tabla, luciendo realmente perdido, y había media tabla flotando allí”, dijo el P. Ryan a The Catholic Leader, una publicación de la Arquidiócesis de Brisbane.

Luego vio a un gran tiburón blanco, de aproximadamente 4 a 5 metros de largo, morder la pierna de Mummert. El P. Ryan comenzó a pedir ayuda a gritos y Alex Oliver, otro surfista, escuchó sus llamados y remó hacia ellos. Ryan y Oliver lograron subir a Mummert a la tabla larga de Oliver y ambos lo remaron de regreso a la orilla.

Según The Catholic Leader, Mummert “sangraba profusamente” cuando llegaron a la orilla, tras haber sufrido profundas mordidas de tiburón en la parte superior de la pierna.

El P. Ryan compartió que, una vez que Mummert fue trasladado en helicóptero al hospital, se tomó “un momento de soledad en las dunas de arena”.

“Lloré un poco y simplemente bendije al Señor”, dijo a The Catholic Leader.

El sacerdote también dijo a The Catholic Leader que no dudó en ayudar.

“Hay algo muy profundo dentro de ti que quiere ayudar”, dijo. “El cristianismo se basa en ese principio de que alguien da la vida por ti”.

“Te enfrentas cara a cara con lo que sería uno de los mayores miedos para muchas personas, muchos surfistas... pero lo que te da fuerza en ese momento es la gracia de Dios”, añadió.

En 2022, el P. Ryan recibió el Premio a la Valentía Australiana en reconocimiento por el rescate.

“Parece que no he hecho nada extraordinario”, dijo el P. Ryan a The Catholic Leader tras recibir el premio. “Le doy gracias a Dios por darme valor en ese momento, y también recuerdo que no estaba solo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.