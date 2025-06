Aunque el cristianismo se mantuvo como la religión global más grande de 2010 a 2020, el último estudio del Pew Research Center encontró que los seguidores del islam superaron en crecimiento a todas las religiones del mundo durante esa década.

El informe recientemente publicado, How the Global Religious Landscape Changed from 2010 to 2020 (Cómo cambió el panorama religioso mundial de 2010 a 2020), incluye datos de más de 2.700 fuentes, entre ellas censos nacionales, encuestas demográficas y registros de población. Algunas de las estimaciones del informe provienen de datos de 2020 que no estuvieron disponibles hasta 2024 debido a la pandemia de COVID-19, que retrasó los censos en al menos 65 países.

El informe abarcó 201 países, centrándose en siete categorías religiosas: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, personas que pertenecen a otras religiones menos conocidas y personas no afiliadas religiosamente.

Según el informe, el número total de cristianos aumentó en 122 millones de 2010 a 2020, mientras que el número total de musulmanes creció en 327 millones, “más que todas las demás religiones combinadas”. La población cristiana mundial alcanzó los 2.300 millones en 2020, mientras que la población musulmana mundial llegó a los 2.000 millones.

Aparte de los musulmanes, el único otro grupo que creció como porcentaje de la población mundial fue el de quienes se identifican como no religiosos, conocidos como “nones”.

El informe describió este fenómeno como “sorprendente” porque las personas no afiliadas religiosamente suelen ser mayores y tener tasas de fertilidad más bajas, lo que las pone en “desventaja” para el crecimiento poblacional.

Sin embargo, a finales de 2020, los “nones” representaban el 24,2% de la población mundial, convirtiéndose en el tercer grupo más grande del estudio, después de cristianos y musulmanes.

Según el informe, “el abandono de la identidad religiosa después de haber sido criados como cristianos” es la principal razón por la que las personas no afiliadas religiosamente superaron en crecimiento a las personas afiliadas religiosamente durante la década. Después del cristianismo, el budismo fue la segunda religión que más seguidores perdió debido al cambio religioso.

Estados Unidos fue uno de los muchos países donde un gran porcentaje de su población cristiana se volvió no afiliada entre 2010 y 2020. Sin embargo, Pew señaló que los hallazgos desde 2020 indican que la disminución parece haberse estabilizado. En 2020, Estados Unidos tenía la segunda población más grande de personas no afiliadas religiosamente en el mundo, después de China.

En cuanto a la distribución regional, el África subsahariana es ahora el hogar de la mayoría de los cristianos del mundo, con un 30,7% viviendo en la región en 2020. Esto representa un cambio respecto a 2010, cuando el 24,8% vivía en el África subsahariana y el 25,8%, la mayoría de los cristianos del mundo, vivía en Europa.

El cambio se debió tanto al aumento natural de la población en el África subsahariana como a la “desafiliación cristiana generalizada en Europa Occidental”, según el informe, que señala: “Este es un cambio geográfico importante desde principios del siglo XX, cuando los cristianos en el África subsahariana representaban el 1% de la población cristiana mundial y dos tercios de los cristianos vivían en Europa”.

De hecho, los cristianos experimentaron cambios sustanciales en más países que cualquier otro grupo religioso, disminuyendo su proporción en la población en todos los países excepto uno: Mozambique, donde la proporción de cristianos aumentó en 5 puntos porcentuales.

Las concentraciones regionales de judíos también cambiaron, según el informe, con un 45,9% viviendo en la región de Medio Oriente-África del Norte y un 41% viviendo en América del Norte. En 2010, el mayor número de judíos vivía en América del Norte. El cambio se debió en gran parte al crecimiento de la población de Israel, que pasó de 5,8 millones a 6,8 millones a través de la migración y el aumento natural durante la década.

Pocos países experimentaron cambios sustanciales en el porcentaje de musulmanes en sus poblaciones, según el informe, a pesar de tener el mayor crecimiento poblacional global. Esto se debe a que el crecimiento ocurrió en países donde los musulmanes ya eran el grupo religioso dominante. El crecimiento de la población islámica se atribuyó en gran medida a las altas tasas de fertilidad.

Los hindúes fueron el cuarto grupo religioso más grande en 2020, creciendo alrededor del 12% de 2010 a 2020, con el crecimiento más notable en la región de Medio Oriente-África del Norte, donde aumentaron a 3,2 millones, un 62% más. Sin embargo, la mayoría de los hindúes sigue estando en la India, y la religión se mantuvo estable en un 14,9% de la población mundial durante la década.

De todas las religiones representadas en el informe, los budistas fueron el único grupo que experimentó un descenso mundial entre 2010 y 2020, con el número de budistas en el mundo disminuyendo un 5%, de 343 millones en 2010 a 324 millones en 2020.

Esto se debió tanto a la desafiliación religiosa entre los budistas en Asia Oriental como a una tasa de natalidad relativamente baja entre los budistas, que tienden a vivir en países con poblaciones más envejecidas, explicó el informe.

Pew también examinó el crecimiento de personas que adhieren a “otras religiones”, incluyendo bahaíes, jainistas, sintoístas, sijs, taoístas, wiccanos, zoroastrianos y otros. Pew estimó que el número de personas pertenecientes a esta categoría aumentó un 12%, de 154 millones a 172 millones de 2010 a 2020. Sin embargo, la población mundial creció aproximadamente al mismo ritmo, por lo que el porcentaje de adeptos a “otras religiones” se mantuvo estable en torno al 2% de la población mundial.

