El Arzobispo de Santa Cruz (Bolivia) exhortó a la comunidad católica a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este año, porque esa puede ser la forma de “incidir en el rumbo del país” que atraviesa una fuerte crisis.

En un contexto de escasez de divisa extranjera, desabastecimiento de combustible y crisis económica en general, el escenario político en Bolivia acumula tensiones por el enfrentamiento entre los seguidores de Evo Morales —quien busca ser candidato a presidente este 2025 pese a estar inhabilitado para ello—; y quienes apoyan al presidente Luis Arce, acusando a sus contrincantes de buscar su renuncia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En las principales ciudades de Bolivia hay bloqueos de calles y carreteras, acción que desde el oficialismo atribuyen a los simpatizantes de Evo Morales, quienes buscarían desestabilizar el país para obtener la renuncia del primer mandatario, ya que ese sería el modo del expresidente de volver a constituirse como candidato.

“El único objetivo que tienen (pidiendo) que yo renuncie es para que se dé una sucesión presidencial entre comillas y él pueda habilitarse nuevamente como candidato”, expresó al respecto el presidente Arce, según recoge Infobae .

En ese marco, el Arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí, dedicó su homilía del domingo de Pentecostés a realizar un pedido a la sociedad: dejar de lado la indiferencia y ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

Esa, aseguró el prelado, es la forma de incidir en el rumbo del país ante la crisis económica que allí se vive.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Preocupado por el desinterés de algunos sectores, el arzobispo manifestó: “No nos quedemos pensando como algunos, echando culpas a otro y no hacen nada, no se preocupan por la realidad que vivimos, porque son otros los culpables: ‘no soy yo, no me toca a mí’. No nos quedemos como aquellos, sino que cada uno se mire”, aconsejó.

“Allá afuera tenemos que manifestar eso, empezando, a lo mejor, desde la familia. Seamos ese foquito de certidumbre en medio de la familia, no nos dejemos llevar por todo este malestar, toda la tristeza que vemos”, pidió. “Que el espíritu nos acompañe, que él sea el que nos ilumine, que podamos encontrar caminos mejores”.

El Arzobispo también advirtió sobre la indiferencia de quienes, por distintas razones, no participaron en procesos electorales anteriores y hoy se encuentran inhabilitados para votar. A ellos les recordó que todavía pueden registrarse hasta el 17 de junio, y los animó a aprovechar esta oportunidad.

“No se queden de brazos cruzados. Si hoy tienen la posibilidad de habilitarse, háganlo. Por ustedes, por sus familias, por el bien de nuestro país. No sean indiferentes”, exhortó.

Mons. Leigue alentó a los bolivianos a asumir un rol activo en medio de la crisis: “Quizás en tu voto está la solución. Sé parte de este proceso de buscar días mejores para Bolivia. No te mantengas al margen de los problemas que vivimos”

Finalmente, confió el futuro del país a Dios: “Que el Señor nos acompañe, que nos ilumine, y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante en medio de tantos desafíos”.