Por Durante dos años, el objetivo de Clare y Catherine Kracht, mientras aconsejan en la acera frente a una clínica de abortos en St. Paul, Minnesota (Estados Unidos), los miércoles por la mañana, es hacer saber pacíficamente a todos los que se encuentran allí que sus vidas son un don único de Dios.

A las 7:30 a.m., cuando las gemelas idénticas de 21 años pueden ser voluntarias juntas, es más probable que saluden a los empleados de la clínica que llegan a trabajar que a mujeres que buscan abortar. Pero las hermanas católicas buscan dejar que Dios les muestre qué decir a quienes encuentran y a quiénes ofrecer información sobre los bebés no nacidos, incluso si no siempre se sienten preparadas para responder a todas las preguntas sobre su postura provida.

“Supongo que algo que siempre he pensado en la acera es que siempre sé que Dios ya ha ganado la guerra, así que realmente no tengo que preocuparme en el momento”, dijo Clare al National Catholic Register.

Las gemelas suelen aconsejar junto a tres hombres cada semana a través de la organización sin fines de lucro Pro-Life Action Ministries, con sede en St. Paul.

Creciendo en una familia de 10 hijos, que incluye ocho hijas, en West St. Paul, Minnesota, las hermanas se han inspirado en el apoyo de sus padres y abuelos al movimiento provida. Además de su labor en la acera, su trabajo remunerado también refleja esta dedicación.

El movimiento provida tiene un significado especial para Catherine y Clare por otra razón: una o ambas podrían haber muerto si su madre no hubiera podido someterse a una cirugía antes de su nacimiento, la cual en ese entonces no estaba ampliamente disponible en Estados Unidos.

Como muchos gemelos, la conexión de las hermanas antes de nacer ha continuado como un fuerte lazo en la vida, pero después de su hora de consejería en la acera juntas, toman caminos diferentes hacia trabajos que apoyan la vida en distintas etapas. Catherine trabaja en un centro de recursos para embarazadas en West St. Paul, y Clare ayuda a una mujer mayor en su casa como asistente de cuidado personal y compañera.

Catherine y Clare sufrieron el síndrome de transfusión gemelo a gemelo (TTTS, por sus siglas en inglés), —que afecta al 10% de los gemelos idénticos— antes de su nacimiento en Weiden (Alemania) en 2003.

La madre de las gemelas, Tracy Kracht, y su hija mayor, entonces de 13 meses, vivían en la base militar estadounidense de Grafenwöhr, Baviera, unos meses después del inicio de la guerra de Irak, donde su padre, Ryan Kracht, estaba desplegado.

Al regresar a Alemania, cinco meses después de su embarazo de gemelas tras una visita a Estados Unidos, Tracy Kracht notó que algo andaba mal. Una ecografía reveló que su exceso de líquido amniótico era causado por el TTTS.

Los gemelos idénticos comparten una sola placenta y una red de vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes esenciales para su desarrollo, pero quienes padecen el síndrome sufren un desequilibrio en el intercambio de sangre, según Johns Hopkins Medicine.

Como resultado, una gemela le da a la otra más sangre de la que recibe, poniendo a la gemela en riesgo de desnutrición y fallo orgánico, explica el sitio médico. La otra gemela, que recibe la sangre extra, puede sufrir de un corazón sobrecargado y otras complicaciones cardíacas. Si el síndrome no se diagnostica alrededor de las 20 semanas, hay una alta probabilidad de que ambos bebés mueran, según el sitio web.

En el momento del diagnóstico, una cirugía láser mínimamente invasiva para corregir el problema in útero, separando los sistemas circulatorios de los bebés en la placenta, no se realizaba ampliamente en Estados Unidos, pero sí estaba disponible en Alemania.

Los padres de Tracy, Denny y Margie Adrian, que viven en St. Paul pero en ese momento visitaban a su hija en Alemania, la llevaron en auto, junto a las gemelas no nacidas y su hija mayor, unas seis horas al norte, hasta Hamburgo (Alemania) para la cirugía. Con permiso de su despliegue en Irak, Ryan llegó al hospital cuando Tracy estaba entrando a cirugía, explicó Tracy al Register.

La cirugía fue exitosa; y dos meses después, en julio de 2003, las gemelas nacieron prematuramente, a las 32 semanas. Debido al TTTS, Catherine nació algo más pequeña que Clare, pero se recuperó bastante rápido, según su madre.

Agregó que está feliz de que sus hijas ahora sean jóvenes adultas sanas que apoyan activamente la vida.

De izquierda a derecha: Catherine Kracht lista para aconsejar; la familia Kracht. Crédito: Cortesía de la familia Kracht

Catherine y Clare crecieron no sólo aprendiendo sobre la vida de su familia inmediata, sino también ayudando a sus abuelos, los Adrian, a servir a familias necesitadas.

Desde 2012, la pareja ha entregado más de 3.700 cunas y aproximadamente 3.800 asientos para auto, junto con mantas, edredones y pijamas a familias en el área de las Ciudades Gemelas, directamente y a través de centros de recursos para embarazadas. Los Adrian buscan y aceptan donaciones de artículos nuevos y usados, restaurándolos si es necesario, dijo la abuela Margie.

Clare ayuda a localizar artículos para el ministerio en sitios de internet, mientras que Catherine refiere a familias que conoce en su trabajo a sus abuelos.

Según Clare: “Supongo que hemos visto [a los Adrian] tener cunas en su casa desde siempre y asientos de auto apilados hasta el techo, así que empezamos a aprender sobre el movimiento provida desde pequeños”.

Margie Adrian, anteriormente consejera voluntaria en un centro de recursos para embarazadas antes de que ella y su esposo comenzaran su ministerio, dijo que le asombra el trabajo de consejería en la acera y la participación provida de sus nietas. “Estoy muy orgullosa de ellas”, dijo sobre las gemelas, que por edad están en el grupo medio de sus 21 nietos.

“Creo que es muy bueno que los jóvenes puedan estar ahí, hablando con otros jóvenes porque pueden relacionarse bien con ellos”, añadió Margie, quien a veces reza con un grupo parroquial en el centro donde sus nietas hacen consejería en la acera. “Me encanta que hagan eso y espero que inspiren a más jóvenes a hacerlo también”.

Además de sus abuelos, Catherine y Clare dijeron que se inspiraron en una de sus tías y también en una amiga que también se formó como consejera en la acera a través de Pro-Life Action Ministries. Según su sitio web, la organización capacita a consejeros para “acercarse pacíficamente a mujeres que experimentan un embarazo no planeado con amor, verdad y apoyo al entrar a clínicas de aborto”.

Clare dijo: “Lo escuché de mi mamá y siempre lo tuve en mente, algo que debería estar haciendo”. Finalmente, dijo, “arrastré a Catherine conmigo, y luego dijimos: ‘Si yo lo hago, ella lo hará’. Ella lo hace, y eso ayudó”.

Las hermanas no saben si algún bebé ha sido salvado a través de sus conversaciones como consejeras en la acera, pero Catherine dijo: “Creo que ambas sabemos que Dios obra de muchas maneras, y puede que nunca sepamos las formas en que tocamos la vida de las personas. Creo que sabemos que Él es quien, al final, toca los corazones, y nos está usando a nosotras y a cada otro consejero en la acera”.

Una conversación de 45 minutos con una trabajadora de una clínica de abortos en Minneapolis fue un reto, dijo Clare. “Fue muy difícil porque no tenía todas las respuestas... pero al mismo tiempo, lo intenté; y estoy aquí, y siento que solo el hecho de estar ahí ya es un testimonio”.

Dado que tienen poco más de 20 años, las gemelas han descubierto que las mujeres más jóvenes se sienten más cómodas hablando con ellas. “Tuve a una mujer con la que pude hablar un rato, y me mencionó que cuando dio la vuelta a la manzana, la dejó un Uber pero luego caminó alrededor de la cuadra”, dijo Catherine. “Me mencionó que estaba agradecida de ver a otra mujer con la que podía identificarse”.

En su trabajo voluntario y en sus empleos, ven la mano del Señor, dijeron las hermanas. La capilla eucarística que recientemente se abrió dentro del centro de recursos para embarazadas donde trabaja Catherine ha sido un gran recordatorio de confiar en el Señor cada día para ayudarles a llegar a quienes encuentran.

“He escuchado a menudo decir sobre [el centro de recursos para embarazadas] que es más que sólo salvar bebés”, dijo. “Se trata de salvar las almas de los hombres y las mujeres y otros que vienen allí... Creo que se trata de que toda vida importa, y también tiene un propósito”.

Mientras trabaja con personas mayores, Clare dijo que también ha visto el valor de esa etapa de la vida.

Margie Adrian dijo que la fe de sus nietas la inspira. “Están en la capilla; van a Misa a diario cuando pueden”, dijo. “Se han vuelto realmente serviciales cuando pueden, y a veces ellas me inspiran, de hecho”.

Clare dijo que ella y su hermana también encuentran ánimo personal mientras aconsejan en la acera. “Hay transeúntes que nos saludan, sonríen y rezan por nosotras —y saber que hay otras personas, y que no estamos solas en esto, también ayuda”, dijo.

Aunque la consejería en la acera puede ser un reto, Clare animó a otros jóvenes adultos a estar abiertos a ello. “Así como dijo San Juan Pablo II, ‘No tengan miedo’, nosotras no hemos renunciado todavía”.

Catherine también animó a las personas a ser provida con el ejemplo y en la forma en que tratan la vida humana en todas las etapas. Puede que nunca sepamos cómo están luchando las personas que conocemos, ya sea que enfrenten un embarazo inesperado u otros desafíos, dijo.

“Creo que todos, en el fondo, tienen una herida de la que intentan sanar, así que creo que el movimiento provida puede expandirse a todos y simplemente cuidar de todos”, dijo Catherine. “Diría que puede empezar con las personas a su alrededor”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.