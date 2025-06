“Ya que fuiste fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más” (Mateo 25:23) es una de las citas bíblicas que más repite y guarda en el corazón Juan Carlos Yto, el diseñador digital peruano que tuvo a su cargo la histórica renovación del sitio web oficial del Vaticano.

Su trabajo no solo marcó un hito tecnológico en la Iglesia Católica, tras más de 30 años sin cambios en el sitio Vatican.va, sino también un testimonio de fe y perseverancia.

Yto, miembro de los misioneros laicos de Santa María de Nazaret, fue convocado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede poco después del fallecimiento del Papa Francisco. “Me sentí sumamente agradecido… pero también sabiendo que es un reto grande para mi carrera porque estamos hablando de la web de la institución más antigua de la historia”, contó en entrevista con EWTN Noticias.

El encargo no fue improvisado. Desde 2020, Juan Carlos formó parte de un programa de formación de la Santa Sede para jóvenes evangelizadores digitales, donde recibió capacitación en teología, comunicación y diseño.

“Fuimos 16 seleccionados. Luego me empezaron a confiar pequeños y grandes proyectos”, recuerda. Con el tiempo, su estilo y compromiso lo convirtieron en una persona de confianza para liderar uno de los proyectos más ambiciosos del Vaticano en el ámbito digital.

Un rediseño con alma

La web Vatican.va, creada en los años 90, no era accesible desde celulares y presentaba un diseño antiguo. El principal encargo que recibió Juan Carlos fue claro: modernizar sin perder la esencia. “Se me pidió que el sitio sea responsive [adaptable], pero que no pierda la tradición. Que quienes siempre han usado la página se sigan sintiendo en casa”, explicó.

Hoy la página actualizada ofrece acceso a contenidos multimedia, una mejor organización de documentos del magisterio y enlaces directos a otras oficinas y plataformas del Vaticano, como la sección de viajes papales y el Catecismo en varios idiomas.

El rediseño de Vatican.va no fue solo estético. Juan Carlos y su equipo realizaron estudios sobre el perfil de los usuarios. “La audiencia es muy grande, en nueve idiomas. Entran estudiosos, catequistas, religiosos y fieles. Las páginas más visitadas son las del Rosario”, señaló. Esta información fue clave para priorizar la accesibilidad y funcionalidad.

El proyecto aún no está completamente terminado. “Lo que se ha lanzado es el home, pero internamente hay mucho contenido que sigue en desarrollo”, precisó.

Cada Papa tendrá su propia página con todos sus documentos, homilías, discursos, viajes y eventos. Además, se integrarán otras páginas actualmente dispersas bajo un mismo ecosistema digital.

Un nuevo aire para la Iglesia

La renovación de Vatican.va coincide con un momento de transición en la Iglesia, tras la elección del nuevo Papa. Para Juan Carlos, este contexto le da un significado aún más profundo a su trabajo. “He visto en redes esta sensación de alegría, de un nuevo aire… una comunicación más fresca, más amigable, más cercana. Y eso nos da luces de por dónde va a evolucionar la comunicación de la Iglesia”.

Más allá de lo técnico, lo que marcó su experiencia fue el llamado a servir con humildad. “Aceptar con alegría lo que se me propone, y devolver desde mi servicio lo mejor que pueda para que dé fruto… que finalmente el fruto va a ser realizado por Dios”, reflexionó.

Con la mirada puesta en los próximos ajustes y expansiones, Juan Carlos Yto continúa su misión con la misma convicción que lo ha guiado desde los 15 años, cuando descubrió su fe y su vocación al diseño. Hoy, su testimonio inspira a muchos: ser fiel en lo poco puede abrir puertas en lo más grande.