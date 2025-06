El experto en resolución de conflictos Sandro Calvani, que participará este domingo en una jornada por la paz, en el marco del Jubileo de las Asociaciones y Movimientos en el Vaticano, asegura que la ONU ha dejado de ser parte de la solución porque en el Consejo de Seguridad las decisiones se toman “por una minoría diminuta”.

“El sistema de la ONU se está convirtiendo en parte del problema, porque todo el poder para detener las guerras recae en manos del Consejo de Seguridad, que no es un sistema democrático. Es un sistema en el que la voluntad de una sola nación se impone a la voluntad de los demás miembros”, explica el experto a ACI Prensa, en referencia al derecho de veto sobre cualquier resolución que actualmente tienen China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia

Calvani, que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en organismos internacionales y organizaciones humanitarias como la propia ONU, señala que esta anomalía, con la que se fundó tras el fin de la II Guerra Mundial, debía ser temporal, pero ha persistido durante ocho décadas.

“La Asamblea General debería retirar esa competencia cuando el Consejo no pueda o no quiera resolver un conflicto. Si solo dependiera de la Asamblea no tendríamos guerras”, dice.

Así, pone como ejemplo el conflicto en Ucrania en el que “143 países votaron por detenerlo inmediatamente”; o el caso de Palestina, en el que una gran mayoría de países, entre ellos la Santa Sede, “reconoce su existencia como Estado, aunque el Consejo de Seguridad lo impide”.

Para explicar claramente la raíz del problema, compara la ONU con una comunidad de vecinos: “Si uno de los propietarios tiene derecho de veto contra todos los demás, puede decidir unilateralmente no reparar el tejado o los ascensores. Y el papel del administrador de la comunidad quedaría inhabilitado. Esto es lo que le está pasando a la agencia de las Naciones Unidas, son acusados de ser ineficientes”.

Calvani, que actualmente preside el Istituto di Diritto Internazionale della Pace “Giuseppe Toniolo”, donde promueve la formación en cultura de paz y justicia global, participará el domingo en la jornada por la paz organizada bajo el lema “Pax et bonum. Estableciendo la paz para el bien común a través del derecho internacional”.

La iniciativa coincide con la campaña anual “Un Minuto por la Paz”, promovida por el Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), que desde 2014 conmemora el histórico encuentro de oración por la paz en los Jardines Vaticanos entre el Papa Francisco, el presidente israelí Simon Peres, el presidente palestino Mahmud Abbas y el Patriarca Bartolomé.

Además, recomienda otras reformas estructurales en la ONU para permitir, por ejemplo, que la ayuda humanitaria sea reconocida “con total imparcialidad”.

Que lLos países que están en guerra no permitan que la Cruz Roja y las Naciones Unidas, protejan a las mujeres y niños, y que puedan distribuir alimentos o agua, “contraviene el Derecho Internacional”, agrega.

Calvani analizará durante la ponencia del domingo, en la que también participarán entre otros, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, los desafíos que enfrenta la humanidad.

El experto advierte que vivimos una “policrisis” sin precedentes: “Después de la Segunda Guerra Mundial existió un consenso internacional sobre la necesidad de un derecho internacional regulador. Sin embargo, hoy ese orden se encuentra prácticamente desactivado”.

Así constata que ante el poder desmesurado del sistema financiero o la desinformación desenfrenada en redes sociales, los mecanismos de control están desbordados. “El odio hacia cualquier forma de diferencia está creciendo fuertemente. Y el sistema internacional no es capaz de abordarlo”, lamenta.

Por eso, hace hincapié en la urgencia de reconstruir el Estado de Derecho internacional y fortalecer los mecanismos democráticos a nivel global: “El Estado de Derecho internacional debe ser restaurado para regular todas estas diferencias, incluso fortaleciéndolo más allá del sistema de Naciones Unidas, a través de una red parlamentaria mundial, donde la voluntad de los pueblos se vuelva más importante”, señala.

Más guerras que nunca desde 1945

Calvani se respalda en los informes del S tockholm International Peace Research Institute (SIPRI) , (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz), con sede en Suecia, para lamentar que hoy “vivimos más conflictos armados que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

De este modo, detalla que tras un descenso de los conflictos armados en la década de 1990, estos aumentaron de nuevo, pero lo más alarmante es el número de víctimas civiles: “Las guerras las hacen los ejércitos, pero los que mueren son los civiles, personas desarmadas”.

En todo caso, reconoce el valor del magisterio social de la Iglesia, en particular el de Pacem in terris , la encíclica de Juan XXIII: “Fue tan importante que fue depositada en los archivos de la ONU en Nueva York. Enseñaba que la paz debe basarse en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Pero todas las guerras actuales existen por falta de esas cuatro cosas”.

Sin embargo, a pesar de los continuos llamamientos a la paz de todos los pontífices, la división es profunda: “No basta con la opinión del Papa. Los creyentes deben cambiar su actitud hacia los asuntos internacionales”.

En ese marco, Calvani destaca la importancia de iniciativas como "Un Minuto por la Paz", impulsada por el Foro de Acción Católica Internacional.

“Una vez al año hacemos este minuto de oración en todo el mundo al mismo tiempo, para mostrar unidad en la voluntad de paz. Este año coincide con el Jubileo dedicado a la esperanza. Y la esperanza es una fuerza fundamental para construir la paz dentro del corazón de cada uno”.