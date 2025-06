El reputado periodista español Matías Prats Luque, premiado este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), considera que la elección del Papa León XIV “ha sido el fichaje de la temporada”.

En la ceremonia de entrega de los Premios ¡Bravo! que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales otorga de manera anual, el veterano presentador de programas informativos fue reconocido por sus 50 años de carrera profesional.

El jurado ha reconocido en Prats que “hace visible una concepción de la información basada en el rigor, la seriedad y la veracidad” y, siempre que es posible “con un buen humor marca de la casa”.

“Su labor de información constante y rigurosa sobre los acontecimientos clave de nuestro mundo representa un servicio fundamental a la sociedad y lo han convertido en un periodista querido por la audiencia y respetado por la profesión”, se subraya en el acta de la concesión de los premios ¡Bravo!

En su discurso de agradecimiento , el veterano periodista destacó que León XIV es el quinto Pontífice de su vida y destacó que, en el último cónclave, en el que recordó participaron seis cardenales españoles, “por ciencia infusa por el Espíritu Santo, por su propio conocimiento, al final votaron excelentemente bien. Eligieron a un gran Papa León XIV”.

“En argot deportivo, me permiten que diga que ha sido el fichaje de la temporada. Prácticamente, quizás el fichaje del siglo. Y, como diría un castizo, el americano es un figura”, concluyó ante el aplauso de los congregados.

El presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Mons. José Manuel Lorca Planes, subrayó en su discurso a los premiados que “el ejercicio de la libertad de información, de la libertad de prensa, hace crecer la libertad en el mundo. No es posible la libertad sin la verdad, y la verdad alcanza su mejor sentido cuando es mostrada, cuando es dada a conocer, cuando es comunicada”.

Cuando la verdad “es despreciada, denostada o, simplemente, negada, se están poniendo las bases para una sociedad totalitaria en la que no es posible la libre elección de los ciudadanos”, añadió el prelado.

Mons. José Manuel Lorca Planes, en la entrega delos Premios ¡Bravo! de la CEE. Crédito: CEE

De los párrocos afectados por la DANA en Valencia a “El marido de la rubia”

El resto de los galardonados por la CEE fueron los siguientes:

Araceli Saavedra. Periodista de La Opinión de Zamora.

Radio María España, en su 25 aniversario

José Francisco Trigueros, @elmaridodelarubia en Instagram.

Pilar Palomero por la película Los destellos, sobre la familia y el valor de la vida.

Al musical Original, el paso de Carlo, inspirada en el futuro santo Carlo Acutis.

A las campañas publicitarias de Navidad de Suchard realizadas por Ogilvy.

A Ana Díaz, por su labor al frente de la comunicación en la Diócesis de Canarias.

Además, se entregó un Premio ¡Bravo! Especial a la comunicación de la caridad realizada por las parroquias y los voluntarios ante la catástrofe ocasionada por la DANA en Valencia.

El vicario episcopal de la Archidiócesis de Valencia, P. Jesús Corbí, destacó en sus palabras de agradecimiento: “Los cristianos creemos que la verdadera humanización del mundo pasa por Jesucristo. No hay plenitud humana sin Él. Y por eso, nuestra tarea es comunicar a Cristo, con nuestras palabras y con nuestras obras. No basta con decir cosas buenas: hay que decir lo bueno que es Dios. No basta con hacer el bien: hay que mostrar que el bien tiene un rostro, y ese rostro es el de Jesucristo”.