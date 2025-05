El Papa León XIV resaltó que nuestra fe en Cristo no es sólo de domingos sino que debe vivirse todos los días, en un saludo al concluir una Misa presidida por el Cardenal ghanés Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en el marco de una peregrinación jubilar por la paz en África.

La Eucaristía que presidió el Cardenal Turkson se celebró esta tarde en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con ocasión de la peregrinación de los embajadores africanos acreditados ante la Santa Sede, que llevó por lema L'Esperance de la paix en Afrique (La esperanza de la paz en África).

“Es nuestra fe la que nos da fuerza. Es nuestra fe la que nos permite ver la luz de Jesucristo en nuestras vidas y comprender lo importante que es vivirla. No sólo los domingos, no sólo durante una peregrinación, sino todos y cada uno de los días”, subrayó León XIV al final de la Misa, en un saludo espontáneo dado que no estaba prevista su presencia, de acuerdo a Vatican News.

El Papa León XIV resaltó también la importancia de que en este Jubileo 2025 los cristianos sean portadores de esperanza. “Qué importante es que cada bautizado se sienta llamado por Dios a ser signo de esperanza en el mundo de hoy”, dijo.

De este modo, continuó el Papa, las personas podrán llenarse “de la esperanza que sólo Jesucristo puede darnos y para que todos juntos sigamos caminando unidos como hermanos y hermanas para alabar a nuestro Dios; para reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios, y para poner esos dones al servicio de los demás”.

El Santo Padre expresó su alegría de poder saludar a los participantes en la peregrinación, en la que también estuvo el Cardenal nigeriano Francis Arinze, y agradeció a los presentes “por vivir vuestra vida, vuestra fe en Jesucristo” y por el “gran testimonio que todos están dando y que el continente africano da al mundo entero”.

