En una entrevista con el portal Brújula Cotidiana el jueves, el Cardenal William Goh, Arzobispo de Singapur, dijo que espera una mayor claridad doctrinal por parte del Papa León XIV.

“Si no tenemos claro lo que enseña la Iglesia, es muy difícil trabajar juntos en unidad. Aunque tanto la llamada ‘izquierda’ como la ‘derecha’ de la Iglesia están interesadas en promover la misión de la evangelización, ha habido una división interna en ciertos temas como el matrimonio, los derechos LGBTQ+ y los derechos de las personas transgénero. Estos temas han dividido a la Iglesia porque, en cierto momento, dejó de estar claro qué es lo correcto”.

El cardenal dijo que, como agustino, el Papa León XIV tiene “una base sólida en la tradición y espiritualidad de San Agustín”.

“Al mismo tiempo”, continuó Goh, quien fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2022, el Papa León XIV “ha trabajado en Perú y está familiarizado con situaciones de pobreza y sufrimiento. También pasó varios años en Roma y, por lo tanto, conoce los desafíos que enfrenta la Curia. Habiendo sido prior general de su orden, ya ha demostrado sus cualidades de liderazgo. En sus primeras apariciones públicas, fue sobrio y cauteloso en lo que dijo e hizo”.

Continuó: “Me parece un hombre consciente de que las declaraciones de un Papa se toman en serio, por lo que es cauteloso y prudente. Esto es de agradecer porque significa que la gente no se confundirá. Creo que podrá clarificar la doctrina y evitar que la ‘izquierda’ y la ‘derecha’ se enfrenten entre sí. No será ambiguo y no dejará la interpretación de sus palabras abierta a interpretaciones individuales”.

Según el portal, Goh dijo sobre el Papa Francisco: “Creo que el aspecto menos agradable de su pontificado fue que sus enseñanzas parecían ambiguas en su intento de llegar a todos en términos de doctrina y moralidad”.

Goh también abordó el tema de la liturgia tradicional.

“Personalmente, creo que no hay razón para desalentar a las personas que prefieren la Misa Tridentina”, dijo el cardenal. “No están haciendo nada malo ni pecaminoso. Por supuesto, la unidad de la Iglesia debe preservarse, pero ya tenemos diferentes ritos, como el rito siro-malabar. Podemos aceptar diferentes formas de celebrar la Eucaristía, así que no deberíamos suprimir a quienes prefieren el rito tridentino”.

En última instancia, dijo, “no es el rito o la forma de celebración lo que importa”, sino “si uno se encuentra profundamente con Dios”.

Goh dijo que él no celebra en la forma tradicional, “pero no estoy en contra de quienes la celebran. En mi país, hay un pequeño grupo de unas 300 personas, en su mayoría jóvenes profesionales. A veces les pregunto: ‘¿Por qué prefieren esta celebración?’ Ellos responden que la encuentran más reflexiva y contemplativa, y que los acerca más a Dios. ¿Por qué debería yo desanimarlos?”.

Además, añadió: “Si rechazaran las enseñanzas del Concilio Vaticano II, eso, por supuesto, sería un asunto completamente diferente y deberían ser disciplinados. Pero no lo hacen, y por lo tanto no creo que debamos discriminarlos. Después de todo, esta es la Misa que se ha celebrado durante cientos de años, ¿no es así?”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA Deutsch.