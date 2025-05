La “Missão Belém” (Misión Belén) construye en São Paulo (Brasil) un edificio de 17 pisos que servirá de refugio para 200 personas sin techo con enfermedades crónicas. Nova Guadalupe, nombre del lugar en el barrio Belenzinho, es construida por trabajadores que son, en su mayoría, personas que no tenían casa y fueron rescatadas por Missão Belém.

“Alrededor del 95% de los trabajadores son hermanos que la misión rescató”, dijo Antonio Walter, ingeniero responsable del proyecto a ACI Digital, agencia en portugués de EWTN News, empresa a la que pertenece ACI Prensa.

“Normalmente buscaríamos profesionales en el mercado, pero, como un milagro, encontramos a estas personas que saben trabajar en las diferentes áreas de la construcción, pero que también tienen amor por la Misión Belém”, explica, al tiempo que comenta que en dos años y medio el lugar podría estar listo.

Antonio Walter, ingeniero responsable de la obra. Crédito: Roberto Zanin / ACI Digital.

“Paso a paso, donación a donación, paso a paso, lo lograremos”, afirma el P. Gianpietro Carraro. “Y damos gracias a Dios porque con la bondad de tanta gente podemos salir adelante”, añade.

El sacerdote fundó hace 20 años la Misión Belén, con la hermana Cacilda da Silva Leste, en la Arquidiócesis de São Paulo. La iniciativa ya ha prestado más de 150.000 atenciones durante este tiempo. El enfoque se basa en vivir el Evangelio y la oración como formas de liberar a las personas de las adicciones y trastornos psicológicos.

Gilson Ferreira, ayudante de carpintería, fue rescatado de la calle y drogas; y ahora quiere devolver el bien que recibió de la misión trabajando en la construcción.

Al igual que los demás trabajadores, él está en la obra con un registro laboral formal. Y está entusiasmado por construir algo que beneficiará a personas que están en la misma situación en la que estuvo. “Aquí tendrás de todo”, dijo. “Atención médica, iglesia y alojamiento. Quién sabe, quizá hasta yo me beneficie de ello cuando sea mayor”.

Gilson Ferreira, ayudante de carpintería. Crédito: Roberto Zanin / ACI Digital.

“Si no fuera por la Misión Belén, no sé qué habría sido de mí”, dijo el armador Raimundo Nonato dos Santos, quien se separó de su familia y vivió en las calles a causa del alcoholismo. El enfoque espiritual marcó la diferencia para él.

“Cuando me rescataron, ni siquiera sabía rezar el Padrenuestro. El encuentro con Dios fue la fuerza que necesitaba para liberarme. La alegría de trabajar viene de pensar que Nova Guadalupe atenderá a personas que, como él, necesitarán atención médica. El alcoholismo me dejó con una anemia muy grave. Podría haber muerto de no haber sido por el apoyo que recibí”, relata.

Espiritualidad

El ingeniero Antonio Walter dice que la primera parte de la obra que se concluirá será la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que deberá tener misas entre mayo y junio de este año. Explica que en la obra se respira un ambiente de familia en oración, que sabe que una empresa de este tipo sólo se puede llevar a cabo con la ayuda divina. “Empezamos y terminaremos confiando en la providencia. No teníamos dinero para comprar el terreno, pero logramos comprarlo y pagarlo a plazos”, comenta.

Además de la iglesia, habrá una planta que será un espacio diáfano, dos plantas más para la formación de cuidadores, una planta para servicios internos, otra para la cocina y el cuarto para la ropa, así como una planta para fisioterapia y otra para administración. Las plantas restantes se utilizarán para alojar a hombres y mujeres mayores enfermos.

Todo esto fue coordinado por el director de obras de la Misión Belén, Leônidas Alves Júnior.

Leonidas Alves Júnior. Crédito: Roberto Zanin / ACI Digital.

“Lo pongo como ejemplo para mi hijo”, dice. “Su padre, que vivía del alcohol, las drogas y la calle, ahora forma parte de la construcción de un edificio de este tamaño, que atenderá a tantos ancianos enfermos”.

Para conocer más detalles y colaborar con el proyecto, visite el sitio web: https://www.missaobelem.org/novaguadalupe

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital