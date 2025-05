El Papa León XIV nombró al primer obispo de Francia de su pontificado: el P. Jean Pelletier, sacerdote de la Diócesis de Angers, que ha sido designado Obispo de Mende.

“Al principio estuve muy sorprendido, porque no me esperaba que otro sacerdote de la diócesis (de Angers) fuera nombrado obispo, luego que Mons. François Gourdon, Obispo de Saint-Dié, fuera elegido por el Papa Francisco”, dijo Mons. Pelletier en declaraciones a la televisora católica KTO.

L’Ambassade félicite Mgr Jean Pelletier, nommé par @Pontifex_fr évêque de Mende. Tous nos vœux de succès dans l’accomplissement de sa mission pastorale. @Eglisecatho @KTOTV @louis_centre pic.twitter.com/YcrcZm67RI — La France au Vatican (@FranceauVatican) May 20, 2025



“No me imaginaba, para nada, que ese también pudiera ser un llamado para mí hoy”, agregó el obispo electo.

El Papa Francisco nombró a Mons. Gourdon, de 56 años, nuevo Obispo de Saint Dié hace exactamente tres meses, el 20 de febrero de 2025.

“Rezo todos los días por mi nueva diócesis”

Sobre su vocación, el obispo electo recordó que “a los 15 años, un joven con algo más de edad que yo que estaba en el último año, me preguntó ‘¿y por qué no cura?”, tras lo cual pasó un largo tiempo, varios años, incluso ya en el mundo laboral, “pero poco a poco el Señor me guió. Me hicieron la pregunta a los 15 y me ordené a los 31”.

Mons. Pelletier comentó también que “una cosa que me ha marcado y que también me ha preparado para esta nueva misión, es que yo estuve encargado de la formación de los sacerdotes jóvenes de la provincia (de Rennes en Saint-Pern) durante tres años”, así como el acompañamiento a jóvenes que pensaban en ser sacerdotes.

“Desde que supe de mi nombramiento, rezo todos los días por mi nueva diócesis, la diócesis de Mende” y “espero que me ayuden a conocer rápidamente esta diócesis que el Señor me confía”, resaltó.

La Misa de ordenación episcopal del nuevo obispo de Mende será el 7 de septiembre de 2025 a las 3:30 p.m. (hora local) en la Catedral Notre-Dame-et-Saint-Provat de Mende.



¿Quién es el primer obispo de Francia que León XIV ha nombrado en su pontificado?

Mons. Jean Pelletier es el primer obispo de Francia nombrado en el pontificado del Papa León XIV. Con 62 años, era hasta ahora Superior de la Casa Propedéutica Charles de Foucauld, de la Provincia Eclesiástica de Rennes en Saint-Pern.

Según informa la Oficina de Prensa del Vaticano, fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1994 para la Diócesis de Angers. Es licenciado en Teología, con especialización en Teología Bíblica y Sistemática, por el Instituto Católico de París.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Miembro de la Capellanía del Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica (2007); Párroco de Saint-Joseph-des-Basses-Vallées en Tiercé (2008); Administrador Parroquial de Saint-Marie-des-Sources-de l'Èvre en Trémentines (2011); Vicario Episcopal del Decanato de Cholet, Coteaux-de-Loire, Mauges et Lyon.

Ha sido también asistente del Superior de la Casa Propedéutica Charles de Foucauld de la Provincia Eclesiástica de Rennes en Saint-Pern (2019) y administrador parroquial en Candé (2021).