Desde que el cónclave eligió al Cardenal Robert Francis Prevost el 8 de mayo, muchos han estado atentos a las señales de cómo el Papa León XIV seguirá o se apartará del camino marcado por su predecesor. Observadores han notado su elección de un nombre papal tradicional y su decisión de usar la capa roja llamada mozzetta en su primera aparición en la logia de la Basílica de San Pedro, ambos signos de contraste con el poco convencional Papa Francisco.

Sin embargo, una de las evidencias más comentadas no es una decisión del nuevo Papa, sino algo que dijo hace más de una década, cuando un colega y yo lo grabamos.

Conocí al futuro Papa León XIV en octubre de 2012, un día después del final del sínodo sobre la Nueva Evangelización. El enfoque de ese sínodo, muy característico del pontificado de Benedicto XVI, era el desafío de difundir y mantener la fe en las sociedades occidentales cada vez más poscristianas. El sentido de muchos discursos fue resumido por el Cardenal Donald Wuerl de Washington, quien lamentó que un “tsunami de secularismo” estaba envolviendo a la Iglesia.

En esos días, antes de las restricciones impuestas bajo el Papa Francisco, los discursos de los participantes en las sesiones a puerta cerrada del sínodo se ponían regularmente a disposición de la prensa. Uno de los discursos más citados y provocadores fue el del P. Robert Prevost, prior general de la Orden de San Agustín, quien habló sobre cómo los medios de comunicación occidentales promovían lo que él llamó “opciones de vida anticristianas”, incluyendo el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y cómo la Iglesia Católica podía responder.

En ese momento, yo dirigía la oficina de Roma de Catholic News Service, parte de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y estábamos cubriendo extensamente el sínodo. Escribí a la orden del P. Prevost para pedirle una entrevista, y él aceptó rápidamente. Así que, junto a mi colega Robert Duncan, fui a verlo a su oficina, a pocos metros de la Plaza de San Pedro.

El futuro Papa fue cortés, aunque algo reservado, según recuerdo, pero se mostró animado al hablar del gran santo cuyas obras son la base de su orden religiosa. Entrevisté al P. Prevost en video sobre varios temas, incluyendo las lecciones que San Agustín ofrece, especialmente en sus Confesiones, para evangelizar una sociedad altamente individualista.

También grabamos al P. Prevost leyendo el texto de su intervención en el sínodo, que mi colega Robert convirtió en un video en dos partes, ilustrado con ejemplos de la misma cultura mediática occidental que el futuro Papa criticaba. Puede ver el video aquí.

El P. Prevost respondió favorablemente cuando le envié el resultado de nuestra reunión. “¡Muchas gracias! Disfruté viendo las presentaciones en video y he enviado los enlaces a diferentes lugares”, escribió.

No volví a ver al P. Prevost durante más de diez años, tiempo en el que terminó su mandato como superior de su orden y regresó a Perú, su anterior campo de misión, para servir como obispo de Chiclayo. Cuando el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023, convirtiéndolo en su principal asesor para la elección de líderes de la Iglesia en todo el mundo, me sorprendió un poco. El contenido de su discurso en el sínodo de 2012 no contradecía, estrictamente hablando, nada de la enseñanza del Papa Francisco, pero su tono contracultural contrastaba con el enfoque conciliador del Papa argentino hacia la cultura secular.

En una recepción organizada por la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, me encontré con el entonces prefecto y le recordé nuestro encuentro y su discurso en el sínodo.

“Ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces”, dijo, amablemente pero de manera algo enigmática.

El día del consistorio de 2023, cuando se convirtió en Cardenal Prevost, mi antiguo colega Robert le preguntó si sus opiniones habían cambiado respecto a los temas controvertidos que había tratado en su discurso del sínodo de 2012.

El futuro Papa respondió: “El Papa Francisco ha dejado muy claro que no quiere que la gente sea excluida simplemente por las decisiones que toma, ya sea por su estilo de vida, trabajo, forma de vestir o lo que sea. La doctrina no ha cambiado, y la gente aún no ha dicho, ya sabes, que estamos buscando ese tipo de cambio. Pero sí buscamos ser más acogedores y abiertos, y decir que todas las personas son bienvenidas en la Iglesia”.

En su primera homilía como pontífice, hablando a los cardenales en la Capilla Sixtina al día siguiente de su elección, el Papa León XIV repitió sus comentarios anteriores sobre la hostilidad de la cultura secular hacia el cristianismo: “Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer”.

Sin embargo, al reunirse nuevamente con los cardenales el 10 de mayo, el nuevo Papa declaró su intención de seguir el ejemplo del Papa Francisco en varias áreas, incluyendo su “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades”.

Ahora, el discurso de 2012 del Papa León XIV, capturado en video, se ha convertido en la base de la primera controversia de su pontificado. Activistas LGBTQ expresan su esperanza de que ese discurso no refleje la visión del nuevo Papa. Cómo maneje esa cuestión, o elija ignorarla, será otra pista sobre cómo pretende liderar.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.