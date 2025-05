El cardenal bosnio Vinko Puljić, cuya presencia en el cónclave estuvo en duda por sus problemas de salud, logró finalmente pronunciar con honda emoción su juramento para sellar el secreto que rodea el cónclave.

En un primer momento sus médicos le habían aconsejado que emitiera su voto desde la Casa Santa Marta. De hecho, el arzobispo emérito de Vrhbosna (Bosnia y Herzegovina), para quien es su tercer cónclave, incluso avisó de que no acudiría a Roma.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"Mi salud no me permite viajar al tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente", avanzó al diario Vecernji List. No obstante, finalmente, pudo participar.

El cardenal Puljić ha entrado en la Capilla Sixtina no sin dificultades. Caminaba despacio, renqueante, ayudado por un bastón y agarrado también al brazo de un prelado que le acompañó.

El Cardenal Vinko Puljic, cuya presencia en el cónclave estuvo en duda por sus problemas de salud, pronuncia con emoción su juramento en la Capilla Sixtina. Representa a Bosnia-Herzegovina y fue hecho cardenal por Juan Pablo II. pic.twitter.com/Mrvb5C64f1 — ACI Prensa (@aciprensa) May 7, 2025

Todos los cardenales electores abandonaron en torno a las 15:45 la Casa Santa Marta donde se están alojando durante el cónclave y se dirigieron al Palacio Apostólico. Juntos rezaron en la Capilla Paulina y caminaron en procesión por el pasillo hasta llegar a la Capilla Sixtina, mientras entonaban las Letanías de los Santos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Una voz profética contra la guerra

El cardenal Vinko Puljić, arzobispo emérito de Sarajevo, ha sido una figura clave para la Iglesia en los Balcanes durante las últimas décadas, especialmente durante y después de los conflictos que sacudieron la región en los años 90. Nació el 8 de septiembre de 1945 en Banja Luka (entonces Yugoslavia), en el seno una familia numerosa con 13 hijos, sin apenas recursos, pero de profunda fe católica. Su madre falleció cuando él tenía apenas 3 años, y su padre se volvió a casar. Su madrastra Ana lo crió como si fuera su propio hijo.

Durante sus estudios en el seminario menor de Zagreb, un monje trapense local vendió su motocicleta para ayudar al padre de Vinko a pagar su pensión, mostrando el apoyo que recibió para seguir su vocación a pesar de las dificultades económicas de su familia.

Puljić fue consagrado obispo por el propio san Juan Pablo II el 6 de enero de 1991, en plena transformación geopolítica de Europa del Este. Fue enviado a dirigir la arquidiócesis de Vrhbosna, cuya sede era Sarajevo, justo antes del estallido de la Guerra de Bosnia.

Durante la guerra (1992–1995), Puljić se convirtió en una de las voces más claras a favor de la paz, la reconciliación y los derechos humanos, denunciando las atrocidades y defendiendo a los más vulnerables, especialmente entre los refugiados y desplazados.

A pesar de los bombardeos, continuó realizando visitas pastorales, llegando incluso a ser retenido por el ejército serbio durante 12 horas en una ocasión.

Con 49 años en 1994, fue el cardenal más joven

En 1994, Juan Pablo II lo elevó al cardenalato, convirtiéndose así en el primer cardenal en la historia moderna de Bosnia y Herzegovina.

Fue una forma de reconocer su valor y su liderazgo en un contexto eclesial y político sumamente delicado.

Creado cardenal por Juan Pablo II en noviembre de 1994, se convirtió en ese momento, con 49 años, en el miembro más joven del colegio cardenalicio. Cumplirá 80 años el 8 de septiembre.

Aunque presentó su renuncia a la arquidiócesis en varias ocasiones, fue aceptada finalmente en 2022, pasando desde entonces a ser arzobispo emérito de Sarajevo.

A lo largo de su ministerio, Puljić también presidió en varias ocasiones la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina y fue un interlocutor clave entre religiones, destacando por su apuesta por el diálogo interreligioso en una región marcada por divisiones étnicas y religiosas.