Uno de los primeros datos que miles de millones conocerán sobre el nuevo Papa, incluso antes de que salga al balcón con vista a la Plaza de San Pedro, es el nombre que ha elegido.

Después de que el Cardenal Dominique Mamberti proclame “Habemus Papam”, anunciará el nombre cristiano del Sumo Pontífice, luego su apellido. Finalmente, revelará su nombre papal: el que seguirá a la palabra “Papa”.

Lo más probable es que nadie lo haya llamado así antes. Y, una vez anunciado, la mayoría de la gente no lo llamará de otra manera.

Es el primer mensaje que envía un nuevo Papa, incluso antes de hablar.

“Creo que la elección del nombre es sumamente importante y marcará el tono de todo el pontificado”, dijo Karen Park, profesora de Teología y Estudios Religiosos en St. Norbert College, Wisconsin (Estados Unidos), al National Catholic Register por correo electrónico.

O, como dice el personaje principal de la novela best seller de Morris West de 1963, The Shoes of the Fisherman (Las sandalias del pescador), que trata sobre una elección papal: “El primer acto de un hombre marca el patrón de los siguientes”.

Los nombres recientes de los Papas conllevan riesgos

Un Papa puede conservar su propio nombre si así lo desea. La mayoría de los Papas durante los primeros mil años de la Iglesia lo hicieron.

Pero desde 996, sólo dos de los 170 Papas han conservado sus nombres de nacimiento al ser elegidos: Adriano VI (1522-1523), de lo que hoy es Países Bajos, y Marcelo II (1555), de lo que hoy es el centro-este de Italia.

En tiempos modernos, uno de los primeros actos informales de un nuevo Papa es explicar por qué eligió el nuevo nombre.

El Papa Francisco, en 2013, citó a San Francisco de Asís, el paradigma del siglo XIII de humildad y pobreza. El Papa Benedicto XVI, en 2005, señaló al pacificador Benedicto XV (1914-1922) y a San Benito, fundador del monacato occidental en el siglo VI.

San Juan Pablo II, en 1978, se cree que prefería el nombre papal Estanislao, por el obispo y mártir polaco del siglo XI, pero eligió Juan Pablo para honrar a su predecesor inmediato y a los dos Papas que guiaron la Iglesia durante el Concilio Vaticano II.

En la era de Wikipedia, el nombre papal será analizado en busca de significado mucho antes de que el Papa tenga oportunidad de explicar su elección.

“Cuando el nuevo Papa elija su nombre, todos buscarán las agendas y legados de sus predecesores, y si sus pontificados marcaron un cambio en la dirección de la Iglesia”, dijo Ralph Keen, historiador de religión y decano del Honors College en la Universidad de Illinois Chicago, por correo electrónico.

En mayo de 2025, si el nuevo Papa se llama Francisco II, significará continuidad con su predecesor, quien durante 12 años enfatizó la cercanía a los marginados y restó importancia a la claridad doctrinal, para alegría de algunos y descontento de otros.

Si en cambio elige Benedicto XVII o Juan Pablo III —nombres asociados a Papas que enfatizaron la doctrina y la presentaron como una forma de caridad—, podría parecer un rechazo a la era de Francisco.

Cualquiera de estos tres nombres sería interpretado como una declaración clara e inmediata.

“Ese simple hecho podría ser fuente de controversia, incluso antes de que aparezca la primera declaración”, dijo Keen al Register.

¿Quiere el nuevo Papa ser encasillado como progresista o conservador —como suelen etiquetarse, aunque de forma insuficiente, a estos tres Papas— tan rápidamente?

Mirando al pasado

Tiene otras opciones, pero es más fácil adivinar cuáles no elegirá.

Entre los historiadores y observadores consultados por el Register, pocos esperan oír Pablo VII proclamado desde el balcón, dado los desafíos que enfrentó el más reciente Papa con ese nombre (San Pablo VI) en los últimos 10 años de su pontificado, cuando a menudo parecía abrumado.

Aún menos probable es Pío XIII, debido a la carga histórica asociada al venerable Pío XII, frecuentemente —y, según muchos, injustamente— criticado por no hacer lo suficiente para oponerse al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Juan XXIV es más probable, según algunos observadores, porque el jovial San Juan XXIII aún es recordado con cariño por su breve pero impactante pontificado (1958-1963), que dio inicio al Concilio Vaticano II.

Los nuevos Papas suelen buscar enviar múltiples mensajes con su nombre, lo que hace de Juan la opción más popular entre los 266 Papas hasta la fecha.

“El nombre papal Juan ha sido muy importante y usado con frecuencia por la riqueza de estar asociado al Evangelio, así como a Juan el Bautista y Juan el Evangelista, sin mencionar a Juan de la Cruz y otros santos”, dijo Park al Register por correo electrónico.

Pero si el nuevo Papa decide evitar Francisco, Benedicto, Juan Pablo, Pablo y Juan —nombres muy usados en el siglo XX—, tendrá que remontarse al menos al siglo XIX en busca de inspiración.

Las opciones ahí también son escasas.

No espere Gregorio XVII, por ejemplo, porque el último Papa con ese nombre, Gregorio XVI (1831-1846), condenó la “libertad de conciencia” como proveniente de “esta vergonzosa fuente de indiferentismo” (Mirari Vos, 14), una idea impopular hoy en día. (También se le recuerda por haber condenado los ferrocarriles, aunque no en un documento oficial).

El único otro nombre posible del siglo XIX es un verdadero candidato: León XIV. El más reciente, León XIII (1878-1904), es recordado por su encíclica Rerum Novarum (1891), fundamento de la doctrina social moderna de la Iglesia, que recibe elogios de varios sectores.

León también es el nombre de uno de los Papas más reconocidos de la historia, León I (440-461), conocido como León Magno, quien aumentó el prestigio y la autoridad papal y se le atribuye ampliamente el haber salvado Roma de Atila el Huno.

Si León no resulta viable, el siguiente nombre más reciente es Clemente, aunque ha pasado mucho tiempo. El último, Clemente XIV, suprimió a los Jesuitas en 1773.

Eso fue hace más de 250 años. Pero buscar un nombre antiguo podría ser buena idea, según el jesuita Thomas Worcester, profesor de Historia en la Fordham University.

“Me alegraría ver que el nuevo nombre remonte a uno que no se ha usado en mucho tiempo”, dijo Worcester al Register, citando León y Clemente como posibilidades.

“Diría que León es el más probable si retrocedes más de cien años”, añadió en entrevista telefónica.

Ir más atrás en la historia, sin embargo, complica las cosas. Nombres como Inocencio, Alejandro y Urbano evocan Papas cuyo legado podría no resistir el escrutinio moderno.

Por otro lado, el nuevo Papa podría corregir una curiosidad numérica: ha habido cinco Papas llamados Sixto — incluyendo el más reciente, Sixto V (1585-1590) —, pero nunca un Sixto Sexto.

¿Y un nombre completamente nuevo?

En agosto de 1978, el Beato Juan Pablo I hizo algo nuevo al combinar dos nombres para su nombre papal, elección que su sucesor, Juan Pablo II, repitió 51 días después.

En 2013, el Papa Francisco eligió un nombre nunca antes usado, el primero en más de 1.100 años, desde el Papa Landón, en 913.

¿Podría el sucesor de Francisco elegir también un nombre inédito?

Hay muchas opciones, incluyendo varias que, sorprendentemente, nunca han sido elegidas por ninguno de los 266 Papas hasta la fecha.

“Es sorprendente la cantidad de nombres que no se han usado”, dijo Dwight Duncan, canonista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Massachusetts, en entrevista telefónica.

Mencionó a los evangelistas Mateo y Lucas, así como a Lorenzo —el diácono mártir del siglo III—, que inspiró a un antipapa pero no a un Papa real.

“Me gustaría ver un nombre aún no usado, como José”, dijo Duncan, refiriéndose al esposo de María, padre adoptivo de Jesús y patrono de la Iglesia Universal.

“Creo que Felipe sería muy bueno”, añadió, “porque Felipe Neri es el apóstol de Roma durante el Renacimiento y la Reforma”, refiriéndose al sacerdote del siglo XVI que fundó la Congregación del Oratorio.

Felipe también es el nombre de dos figuras del Nuevo Testamento: el apóstol Felipe, que lleva a Natanael a Jesús en Juan 1,44-46 (“Ven y verás”), y el diácono y evangelista Felipe, que bautiza al eunuco etíope en Hechos 8,26-39.

Park sugirió Óscar, por San Óscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 y canonizado por Francisco en 2018, así como Lucas.

“Papa Lucas sería un primero y un llamado a las enseñanzas de perdón y amor de Jesús en el Evangelio de Lucas (Hijo Pródigo, el Buen Samaritano)”, dijo Park por correo electrónico, “y podría enviar un mensaje sobre la centralidad y dignidad de la mujer en la Iglesia”.

O quizá el nuevo Papa elija Domingo, por Santo Domingo, contemporáneo de San Francisco y fundador de la otra orden mendicante del siglo XIII, posibilidad mencionada por Toby Osborne, profesor de Historia Europea en la Durham University, Inglaterra.

Osborne también señaló que varios Padres de la Iglesia nunca han sido elegidos como nombres papales. Nunca ha habido un Papa llamado Agustín, Jerónimo, Ambrosio, Ignacio, Ireneo, Cirilo, Policarpo, Cipriano, Isidoro, Justino, Basilio, Antonio o Atanasio, por ejemplo.

Elegir un nombre inédito podría ayudar al nuevo Papa a evitar ser encasillado.

“O te encasillarán con un santo, en vez de con un político clerical”, dijo Duncan.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.