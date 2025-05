Más de un millón de fieles participaron el domingo 27 de abril en la peregrinación de los hombres, uno de los actos centrales de la Fiesta de la Peña, considerada una de las romerías más antiguas e importantes de Brasil.

En el trayecto de 14 km por las calles de Vitória, capital del estado de Espírito Santo, expresaron su devoción a la Virgen de la Peña con gratitud y fervor.

La imagen de Nuestra Señora de la Peña, llevada en el “Peña Móvil”, llegó hasta el parque de la Prainha, en Vila Velha, donde una multitud esperaba su arribo para participar en la misa central. Fue allí donde se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada, con los fieles unidos en oración y gratitud, pese al cansancio.

Una vez más, la gran fe y devoción se hicieron visibles en el testimonio de los peregrinos. Algunos llegaron desde muy lejos, tras caminatas que duraron más de un día; otros partieron desde puntos más cercanos, como la Catedral de Vitória. Esta romería es la mayor de todas las que se realizan durante la Fiesta de la Peña.

Para Felipe Sangrillo, un feligrés local, fue un momento especial para agradecer a la Virgen por la vida de su hija, a quien consideran un milagro por intercesión de Nuestra Señora.

“Ella es nuestro milagro. Llevamos intentando quedarnos embarazados desde 2020 y hemos tenido dos pérdidas, pero nunca perdimos la fe. Siempre creímos en Dios, en Nuestra Señora de la Peña y en Nuestra Señora de Aparecida. Nunca perdimos la fe. Todo es posible para Dios”, declaró a EWTN Noticias.

El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Vitória, Mons. Anderson Franklin, acompañó a la multitud de fieles durante todo el recorrido, mostrando su cercanía.

“La Virgen de la Peña nos presenta al Niño Jesús, razón de la victoria de Dios sobre la muerte. Por eso hoy, cada uno de nosotros se siente acompañado no solo de la Virgen, sino de toda una multitud de peregrinos de la esperanza. No caminamos solos, sino al lado de hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma fe”, declaró a EWTN Noticias

En la misa celebrada al finalizar la peregrinación, el Arzobispo de Vitória, Mons. Ângelo Mezzari, expresó su admiración por la multitudinaria peregrinación: “Estoy encantado con esta manifestación de fe”.

En su homilía, invitó a los fieles a levantar los brazos y dar gracias por la vida del Papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril. Los devotos respondieron con entusiasmo y una espontánea ronda de aplausos inundó Prainha. Mons. Mezzari recordó que todos somos peregrinos en camino con María, con Jesús y con la Iglesia, y citando al Papa Francisco, reafirmó: “Somos peregrinos hacia una vida plena”.

El custodio del convento de la Peña, Fray Gabriel Dellandrea, y los frailes franciscanos también peregrinaron junto al pueblo.

“En esto consiste la peregrinación de los hombres: en caminar físicamente —o mejor, correr— hacia nosotros mismos, hacia el encuentro con el Señor. Este tiempo de peregrinación se convierte en una oportunidad privilegiada para que miremos a la Virgen María como refugio y guía para nosotros. Ella nos ilumina, nos muestra el camino”, comentó Dellandrea a EWTN Noticias

Adriano, un feligrés que participa cada año para agradecer a la Virgen de la Peña por la curación de un problema grave, contó parte de su historia a EWTN Noticias: “Gracias a una promesa que le hice a la Virgen —ya que soy devoto suyo desde hace muchos años—, ella me curó el coágulo de sangre. Yo corría peligro de perder los riñones, y gracias a ella, hasta el día de hoy, no los he perdido”.

“Todos los años vengo aquí a agradecerle la bendición que me ha dado”, aseguró.

La Fiesta de la Peña se celebra desde hace 455 años. El lema de este año fue: Con María, peregrinos de esperanza. En los nueve días de fiesta, más de dos millones y medio de fieles participaron en decenas de misas, romerías y numerosas manifestaciones de fe.