En los últimos días se difundió una oración escrita por un sacerdote argentino y que acompañó al Cardenal Jorge Bergoglio al Cónclave del 2013, donde fue elegido Pontífice. El texto pedía a Dios por un Papa “con olor a oveja” y que “enaltezca a aquellos más humildes”.

El Obispo de Rawson (Argentina), Mons. Roberto Álvarez, se desempeñaba como párroco en la provincia de Córdoba en 2013, cuando Benedicto XVI presentó su dimisión, y en “esa mezcla de tristeza y expectación” tuvo la iniciativa de escribir una oración para la elección del nuevo Papa.

El texto de la oración mencionaba la expresión pastor “con olor a oveja” que el sacerdote le había escuchado decir al entonces Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio, quien participaría en aquel Cónclave.

“Cuando terminé de hacerla, como yo tenía un mail del cardenal por un pedido que le habíamos hecho una vez, le mandé ahí esa oración y ahí nomás me contestó diciendo: ‘Está muy linda, la llevo para rezar, nos conocemos a la vuelta’”, relató el ahora obispo a ACI Prensa.

Lo que siguió es historia: Jorge Bergoglio se convirtió en el sucesor de Benedicto XVI y no regresó a Argentina. Sin embargo, no incumplió la promesa de conocer al P. Álvarez: “Después me invitó a compartir la Misa con él, con mi papá y mi mamá, y a Santa Marta”, recuerda.

“Desde ahí nunca más cortamos el vínculo epistolar, primero por correo común, después por mail y bueno, después también lo he ido a visitar durante muchos años, durante un mes, en julio”, repasa.

La oración, escrita por el P. Álvarez en 2013, volvió a circular esta semana entre los fieles de Rawson —diócesis creada por el Papa Francisco en 2024— y se comparte a continuación.

Oración para la Elección del Nuevo Vicario de Cristo

Que elijas Vos, Jesús.

Vas a buscar quien pase haciendo el bien por Galilea

y pague el precio de morir en cruz

por andar con los más pobres de tu Pueblo.

Que elijas Vos, hijo de María.

Que tenga la voz y el tono de tu madre

y derribe del trono a poderosos,

enaltezca a aquellos más humildes.

Que elijas Vos, Pastor Bueno.

Mirarás ahí donde ya nadie mira,

buscarás al menor de los hermanos,

a aquel que siga con olor a ovejas.

Que elijas Vos, Cristo Mesías.

Señalarás a aquel que más se aleje de ascensos

y ambiciones desmedidas,

de negociar para ocupar la primacía.

Que elijas Vos, Profeta de verdades.

A quien se atreva a proponer el Reino con la humildad

de los que siempre aprenden

y el respeto por los que no lo creen.

Que elijas Vos, Hijo de Dios anonadado.

Quien tenga tus mismos sentimientos

y sea capaz de hacerse esclavo

de lo Bueno, lo Bello y Verdadero.

Que elijas Vos, Esposo Enamorado.

Sabrás del corazón de cada uno,

buscando a aquel que ame sin reservas

y esté dispuesto a llevarnos a tu abrazo.

Que elijas Vos, la Iglesia está esperando.

Amén.

P. Roberto “Chobi” Álvarez

Obispo de la Diócesis de Rawson (Argentina)