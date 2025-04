El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril, Lunes de Pascua, pero varias de sus frases seguirán resonando en la memoria y el corazón de miles de católicos cuyas vidas fueron transformadas por su elocuente mensaje evangélico.

A continuación, algunas de sus frases memorables a lo largo de 12 años de pontificado.

1. “Hagan lío”

“Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos”. ( Viaje apostólico a Rio de Janeiro con ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud ).

2. “No balconeen la vida”

“Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó en el balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús”. (Vigilia de oración con los jóvenes en la JMJ Brasil 2013)

3. “Todos. Todos. Todos. En la Iglesia hay lugar para todos”

“En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más, hay espacio para todos. Así como somos. Todos. Y eso, Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar al banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice: vayan y traigan a todos: jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores. Todos. Todos. Todos. En la Iglesia hay lugar para todos”. (Ceremonia de acogida de la JMJ Lisboa, 3 de agosto de 2023)

4. “El Señor nunca se cansa de perdonar”

“No olvidéis esto: el Señor nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”. ( Ángelus en la Plaza de San Pedro, domingo 17 de marzo de 2013 )

5. “María es la influencer de Dios”

“¡María no compró un seguro de vida! ¡María se jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades”. ( Viaje apostólico del Papa Francisco a Panamá – Vigilia con los jóvenes, 26 de enero de 2019 )

6. “Perú es una tierra ensantada”

“No se olviden de los santos que desde el cielo nos acompañan; acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión. Esos santos de ayer pero también de hoy: esta tierra tiene muchos, porque es una tierra ‘ensantada’. Perú es una tierra ‘ensantada’” ( Viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú, Plaza de Armas de Lima, domingo 21 de enero de 2018 )

7. ¡Ustedes son el “ahora” de Dios!

“Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir: “Ustedes son el futuro…”. No, son el presente. No son el futuro de Dios, ustedes jóvenes son el ahora de Dios”. ( Discurso del Papa Francisco en la Vigilia con los jóvenes. Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, domingo, 27 de enero de 2019 )

8. “No tengan miedo”

“Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos a cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso, ya no soy yo, es Jesús mismo quien los está mirando en este momento. Nos está mirando. Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos, conoce el corazón de ustedes. Lee vuestros corazones y Él hoy les dice, aquí, en Lisboa, en esta Jornada Mundial de la Juventud: ‘No tengan miedo’. Anímense, ‘no tengan miedo’”. ( Viaje Apostólico del Papa Francisco a Portugal – Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud, 6 de agosto de 2023 )

9. “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”

“¡Ah, cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”. ( Audiencia concedida el sábado 16 de marzo de 2014 a los profesionales de la comunicación que trabajan en la Santa Sede ).

10. “Una persona que piensa en construir muros, y no puentes, no es un cristiano”

“Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Ese no es el evangelio”. ( Rueda de prensa en el avión papal del jueves 18 de febrero de 2016 )

11. “¿Quién soy yo para juzgar?”

“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de forma muy bella esto. Dice que no se deben marginar a estas personas por eso. Hay que integrarlas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia”. ( Rueda de prensa sorpresa a bordo del avión papal, 29 de julio de 2013 )

12. “Incluir a la mujer no es una moda feminista”

“Incluir a la mujer no es una moda feminista, es un acto de justicia que, culturalmente, estaba dejada de lado”. ( Entrevista de la TVI/CNN Portugal al Papa transmitidaen la noche de este 5 de septiembre de 2022 )

13. “Les pido que sean revolucionarios, que vayan contracorriente”

“Les pido que sean revolucionarios, que vayan contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, que no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a 'ir contracorriente'. También tenga la valentía de ser felices”. ( Discurso del Papa Francisco en encuentro con los voluntarios de la JMJ Río 2013, 28 de julio de 2013 )

14. “La única manera en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo es para ayudar a levantarse”

“La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. ¡Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo! Es triste. La única manera en que es lícito, la única situación en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo es para ayudar a levantarse”. ( Viaje Apostólico del Papa Francisco a Portugal – Vigilia con los jóvenes el 5 de agosto de 2023 )

15. “No se dejen anestesiar el alma”

“No se dejen anestesiar el alma; más bien, aspiren a la meta del amor verdadero, que también exige renuncia y un 'no' firme al doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar solo en uno mismo y en la propia comodidad”. ( Homilía del Papa Francisco en la Misa de clausura de la JMJ Cracovia 2016 )

16. “¡No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños!”

“Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños; sustituyan los miedos por los sueños, ¡no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños!”. ( Viaje Apostólico del Papa Francisco a Portugal – Encuentro con los jóvenes universitarios el 3 de agosto de 2023 )