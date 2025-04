“Religio depopulata” (“Religión destruida”). Esto está relacionado con Benedicto XV (1914-1922), pero no hay una buena manera de vincularlo en particular con este lema. No hay una conexión obvia con su nombre, familia, lugar de origen o escudo de armas. No destruyó la religión ni la vida religiosa. Ninguna de las dos fue destruida durante su reinado. Reinó durante la Primera Guerra Mundial, pero eso no destruyó ninguna de las dos. También reinó cuando el comunismo llegó al poder en Rusia. Eso no destruyó la religión en su época ni en Italia. Y, de nuevo, estaríamos conectando el lema con algo distinto al papa. Si eso se permitiera, sería posible conectar cada lema con algo que sucedió en algún lugar del mundo durante la época de un papa, y las profecías no tendrían ningún valor particular, ya que todas serían aplicables a cualquier papa.