En un video grabado en enero y publicado después de su fallecimiento, el Papa Francisco dejó un último mensaje dirigido a los jóvenes, en el que resaltó el valor de saber escuchar a los demás, especialmente a los abuelos.

El video, registrado el 8 de enero en la residencia de Santa Marta, fue difundido por la revista italiana Oggi un día después de la Misa funeral del Pontífice, quien falleció en el Vaticano el 21 de abril, Lunes de Pascua.

En el mensaje, Francisco se dirigió a los jóvenes que forman parte de los “Talleres de Escucha” del italiano Luca Drusian. Según Vatican Media, estos talleres invitan a los jóvenes a dialogar sobre distintos temas, experimentando tanto la riqueza de ser escuchados como la de escuchar a otros.

“Queridos chicos y chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar”, expresó el Papa en el video.

Francisco explicó la importancia de dejar que la otra persona termine de hablar antes de responder: “Cuando alguien te hable, espera a que termine para poder comprender realmente, y luego, si quieres, responde. Pero lo importante es escuchar”.

Además, advirtió que muchas veces las personas interrumpen en medio de una conversación, lo cual no contribuye a la paz: “Fíjense bien en las personas: no escuchan. A mitad de una explicación ya están respondiendo, y eso no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho”, exhortó.

También animó a los jóvenes a escuchar a sus abuelos, afirmando que ellos “nos enseñan tantas cosas”.

El mensaje se conoció mientras unos 200.000 fieles, muchos de ellos adolescentes, participaron el 27 de abril en una Misa en la Plaza de San Pedro, en el marco del Jubileo de los Adolescentes que se celebró en Roma entre el 25 y el 27 de abril. La celebración también formó parte de los “novendiales”, los nueve días de luto por la muerte del Papa.