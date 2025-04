Paloma García Ovejero, jefa de prensa internacional de la organización benéfica Mary’s Meals y la primera mujer portavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano entre 2016 y 2018, compartió una entrañable anécdota sobre el Papa Francisco: su amor por las tortillas de patata.

“Le encantaban las tortillas de patata, mis tortillas de patata”, confesó García Ovejero en una conversación con EWTN Noticias, sonriendo al recordar cómo, en fechas especiales o cuando el Papa estaba enfermo, ella le llevaba este plato típico español.

“Cada vez que tenía un cumpleaños, un aniversario del pontificado, o había estado malito, o había algo especial, le llegaba caliente, recién hecha, y siempre, siempre, siempre me devolvía el plato limpio, y bueno, pues una notita de agradecimiento, un rosario para alguien, un recado…”, contó.

La anécdota, sin embargo, no es sólo una historia sobre un plato de comida. “Es por el esmero de que el plato me llegara devuelto y limpio, y siempre con un extra añadido. Caramba, es el Papa. No tendría por qué preocuparse de un plato que tampoco costaba mucho. Pero él tenía esa visión del tú, de la persona”, señaló García Ovejero.

La cercanía de Francisco: “nunca dejó de ser un pastor con sus ovejas”

Sobre la personalidad el pontífice, la periodista asegura que el “Papa Francisco era tierno, temperamental, bondadoso, exigente, muy trabajador”. “Nos agotaba a todos los que teníamos que seguir su ritmo, o anticiparnos. Pero nunca dejó de ser un pastor con sus ovejas, un tú a tú".

“Él me contagió toda esa alegría del Evangelio, esa esperanza para los pobres, ese amor a los últimos, esa misericordia, ese Dios que te ama, seas quien seas”, confesó Ovejero, quien rememoró cómo la cercanía con el Papa, fallecido el último Lunes de Pascua, la transformó profundamente.

“Nosotros somos los que nos cansamos de perdonar. Dios nunca se cansa de pedir perdón. Todo esto se está volviendo casi como un mandato de vida”, agregó, recordando las enseñanzas de Francisco.

La conexión personal y profesional que García Ovejero compartió con el Santo Padre no se limitó a momentos informales, sino que también se reflejó en su trato en los momentos difíciles, como en las crisis que enfrentó la Iglesia durante su pontificado.

“Nunca jamás dejó de ser el sacerdote que además te da un plus, te muestra la bodega de Cristo”, destacó Ovejero, quien describió al Papa como un líder que, incluso en los temas más delicados, “tenía una palabra de padre, de padre espiritual”.

García Ovejero, ahora en su labor con Mary's Meals, lleva consigo esa “misericordia y alegría del Evangelio” que el Papa Francisco le transmitió durante su tiempo en el Vaticano, un legado que continúa reflejándose en su trabajo de ayudar a los más necesitados alrededor del mundo.

“No he tenido muchos jefes así. Nunca los he tenido y creo que nunca los volveré a tener”, concluyó.