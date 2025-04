Los jefes de Estado de alto rango así como los obispos católicos de China han permanecido notablemente en silencio tras la muerte del Papa Francisco, mientras que las reacciones de los líderes políticos y religiosos de todo el mundo llegaron a las redes sociales pocas horas después del fallecimiento del Papa el lunes por la mañana.

AsiaNews informó el martes que los funcionarios chinos no tienen permitido expresarse públicamente sobre la muerte del Papa Francisco debido al control que tiene el Partido Comunista Chino (PCCh) sobre la Iglesia allí.

El gobierno chino ofreció una breve declaración casi 24 horas después del fallecimiento del Santo Padre, sólo después de que los periodistas preguntaran al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, el martes.

“China expresa sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco”, declaró, y añadió que “en los últimos años, China y el Vaticano han mantenido contactos constructivos y han mantenido intercambios fructíferos. China está dispuesta a colaborar con el Vaticano para promover la mejora continua de las relaciones entre ambos países”.

Cabe destacar que el PCCh publicó un homenaje al Papa Benedicto XVI tras su fallecimiento hace dos años, declarando: “Encomendamos a Benedicto XVI a la misericordia de Dios y le pedimos que le conceda el descanso eterno en el cielo”. Han pasado varios días desde la muerte del Papa Francisco sin una declaración similar del PCCh.

"Es realmente asombroso porque tienen un acuerdo con el Vaticano", declaró el miércoles Nina Shea, investigadora del Instituto Hudson, a CNA, agencia en inglés de EWTN News. "Es un reflejo de su negativa a reconocer la supremacía de la autoridad papal sobre la Iglesia Católica y de que ven al Papa sólo en términos seculares, como jefe de Estado, la Santa Sede".

El acuerdo entre el Vaticano y China para permitir que haya obispos nombrados por China en la Iglesia Católica fue renovado el año pasado y se mantendrá intacto hasta octubre de 2028, a pesar de numerosos informes de violaciones del acuerdo por parte de China y la continua persecución contra los obispos católicos.

“La ausencia de condolencias”, dijo Shea, “es una señal de que no ven al Papa como la cabeza religiosa de la Iglesia Católica y no quieren que su gente asocie al Papa, al papado, con la Iglesia Católica en China”.

“Esto demuestra la inutilidad del enfoque del Vaticano”, añadió.

Los sacerdotes y obispos católicos en China deben unirse a la Asociación Patriótica Católica China, explicó, lo que implica una promesa de independencia de la influencia extranjera, que incluye al Papa.

Shea describió además la decisión de la Asociación Patriótica de permanecer en silencio sobre la muerte del Papa Francisco como “un endurecimiento del mensaje”, lo cual, dijo, “es un proceso continuo en la China comunista”.

De hecho, este cambio se produce en un momento en que nuevas regulaciones sobre las actividades religiosas en China se implementarán en todo el país el 1 de mayo.

Según las nuevas normas, las actividades religiosas colectivas organizadas por extranjeros en China están restringidas a participantes extranjeros únicamente, con pocas excepciones. Además, se prohíbe al clero extranjero presidir actividades religiosas para el pueblo chino sin invitación del gobierno chino, lo que limita severamente la actividad misionera extranjera en el país.

A la luz de estas regulaciones más estrictas, señaló Shea, el riesgo es mayor para los obispos o las diócesis que puedan mostrar lealtad al Vaticano.

Relaciones entre el Vaticano y China después del cónclave

Dado que China parece dar marcha atrás en su tensa relación diplomática con el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco, el futuro del acuerdo entre el Vaticano y China es incierto. “Hay mucho engaño por parte de China sobre sus intenciones con el Vaticano”, declaró Shea.

China mantiene la ventaja, explicó, porque “la única influencia que tiene el Vaticano es su autoridad moral”. A diferencia del régimen maoísta, la China de Xi Jinping no llevará a cabo una persecución sangrienta contra los cristianos que provoque indignación internacional y le acarree sanciones económicas y otras consecuencias.

“Los chinos temen tomar medidas drásticas contra la Iglesia, así que quieren disimularlo con gestos diplomáticos”, dijo. “Han abandonado las prácticas más sangrientas del período de Mao porque quieren el comercio y la inversión occidentales. Y eso es lo que marca la diferencia entre su trato a los uigures y el trato a los obispos católicos”.

“La persecución de la Iglesia [en China] es quirúrgica”, afirmó Shea, señalando que, si bien el derramamiento de sangre no es una estrategia del PCCh, este ha encarcelado a 10 obispos —algunos durante más de una década— e impedido sistemáticamente el nombramiento de nuevos obispos en cooperación con Roma, mientras los obispos restantes del país siguen muriendo de ancianos año tras año. También ha abolido diócesis en todo el país.

“Persiguen a los obispos y sacerdotes”, continuó Shea. “Saben que es una Iglesia jerárquica, así que no llevan a cabo encarcelamientos ni detenciones masivas como hicieron con los uigures, porque es una Iglesia jerárquica. No tienen por qué hacerlo. Pueden decapitar [a la Iglesia] arrestando a los obispos que no cooperan, si ellos saben que lo hacen”.

“Por eso creo que deberían ser clandestinos”, afirmó.

En la actualidad, los obispos católicos corren el riesgo de ser "cruelmente castigados" por el régimen sin el debido proceso, "encarcelados en aislamiento durante décadas o años, o con sus vidas interrumpidas cada dos meses por una detención, que nunca se sabe y es indefinida", dijo Shea. Son reprimidos, pero de tal manera que "no ahuyenten la inversión y el comercio internacionales atrayendo la atención de Occidente".

A medida que se acerca un cónclave, Shea expresó su esperanza de que el próximo pontífice altere las relaciones del Vaticano con China y finalmente abandone su tenso acuerdo.

“El acuerdo empeoró mucho las cosas porque el Vaticano ahora encubre al Partido Comunista en China y la persecución de la Iglesia”, dijo. “Ha sido política en el Vaticano desde la década de 1990 nunca criticar a China de ninguna manera, con respecto a la Iglesia u otras atrocidades como los abortos forzados o la política del hijo único”.

Shea añadió: “Animaría al embajador estadounidense [en el Vaticano], Brian Burch, a que intente abrir los ojos sobre lo que se está ocultando”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.