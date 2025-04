El último acto público del Papa Francisco fue una bendición al mundo entero en el Domingo de Pascua, pronunciada desde la logia de la Basílica de San Pedro —el mismo lugar donde fue presentado como papa hace 12 años.

Tras su fallecimiento, el Vaticano publicó el martes más detalles sobre sus últimas horas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Grazie”, o “Gracias”, fue una de las últimas palabras del papa, según los medios oficiales del Vaticano. Se las dirigió a Massimiliano Strappetti, el enfermero del Vaticano que lo asistía personalmente en temas de salud desde 2022.

“Gracias por traerme de vuelta a la Plaza”, le dijo Francisco a Strappetti, quien lo había animado a saludar a la multitud desde el papamóvil el Domingo de Pascua tras la tradicional bendición “urbi et orbi”.

Fue la primera vez que Francisco utilizó el papamóvil desde su hospitalización de 39 días a principios de este año por una neumonía bilateral. Los más de 15 minutos que pasó saludando a las 50.000 personas reunidas en la Plaza terminaron siendo su último recorrido.

Sus últimas palabras públicas fueron simples: “Hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El papa, de 88 años, pasó el resto de la tarde de Pascua descansando y tuvo una cena tranquila, según informó el Vaticano.

A las 5:30 a.m. del lunes 21 de abril (hora local), su salud se deterioró repentinamente, lo que provocó una intervención médica inmediata. Poco más de una hora después, aún en su cama en el segundo piso de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco hizo un gesto de despedida con la mano a Strappetti antes de entrar en coma.

Falleció a las 7:35 a.m. en su apartamento del Vaticano. Según su certificado de defunción, la causa de la muerte fue un derrame cerebral que provocó un coma y un colapso cardiovascular irreversible.

“No sufrió. Todo ocurrió rápidamente”, informó Vatican News el martes, citando a quienes estuvieron presentes en sus últimos momentos.

En las horas posteriores a su muerte, muchos católicos reflexionaron sobre las palabras de su bendición pascual “urbi et orbi”, que había sido leída en su nombre desde la logia el Domingo de Pascua.

“La resurrección de Jesús es verdaderamente el fundamento de nuestra esperanza. Porque, a la luz de este acontecimiento, la esperanza ya no es una ilusión. ¡Gracias a Cristo —crucificado y resucitado de entre los muertos— la esperanza no defrauda! Spes non confundit! (cf. Rom 5,5)”, decía el mensaje.

“¡Cristo ha resucitado! Estas palabras resumen todo el sentido de nuestra existencia, porque no fuimos hechos para la muerte, sino para la vida. ¡La Pascua es la celebración de la vida! Dios nos creó para la vida y desea que la familia humana resurja. ¡A sus ojos, cada vida es preciosa! La vida del niño en el seno materno, así como la vida de los ancianos y los enfermos, que en cada vez más países son considerados como descartables”, escribió.

“En el misterio pascual del Señor, la muerte y la vida se enfrentaron en un combate admirable, pero el Señor vive para siempre (cf. Secuencia Pascual). Él nos llena de la certeza de que también nosotros estamos llamados a participar de la vida que no tiene fin, cuando ya no se oigan los estruendos de la guerra ni el rugido de la muerte. Encomendémonos a Él, porque sólo Él puede hacer nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). ¡Feliz Pascua a todos!”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.