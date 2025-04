La Casa Blanca confirmó oficialmente que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunirá con el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, durante su próxima visita oficial a Italia.

Según un comunicado difundido hoy por la Oficina de Prensa del Vicepresidente de Estados Unidos, Vance realizará un visita oficial a Italia e India del 18 al 24 de abril. En Roma, además de reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el político se encontrará en el Vaticano con el Cardenal Parolin.

En tanto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede todavía no ha confirmado el encuentro. En todo caso, en vista de su convalecencia, no está previsto que el Papa Francisco, que se está recuperando de la neumonía bilateral y que ha reducido su agenda, participe en la cita, cuyos detalles todavía no han sido revelados.

Italia será el único país que visite Vance en su gira prevista por Europa. En India, está previsto que Vance se reúna con el primer ministro, Narendra Modi, y que participe en actividades culturales en otras ciudades como Nueva Delhi, Jaipur y Agra.

En un encuentro en la Pontificia Universidad Gregoriana, en noviembre del año pasado, antes de la toma de posesión de Donald Trump, el Cardenal Parolin fue interpelado por la prensa por la frase pronunciada por el entonces presidente electo de los Estados Unidos, que tras su victoria dijo: “No empezaré guerras sino que las pararé”.

“Esperemos que así sea”, destacó el prelado, que, sin embargo, aseguró que para acabar con los conflictos armados “hace falta mucha humildad, mucha voluntad, hace falta realmente buscar los intereses generales de la humanidad, en lugar de centrarse en los intereses particulares”.

Además deseó a Trump que gobierne, ante todo, con “mucha sabiduría”, la principal virtud que deben tener los gobernantes, según la Biblia.

“Creo que tiene que trabajar, sobre todo, para ser presidente de todo el país, para superar así la polarización que se ha producido, que se ha dejado sentir de forma muy clara en este tiempo”, insistió el Cardenal Parolin.