Convocado por los equipos de Pastoral de Migrantes y Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata (Argentina), y presidido por el Arzobispo local, Mons. Gustavo Carrara, el viernes 11 de abril se llevó a cabo el tradicional Vía Crucis de los Pueblos.

A las puertas de la Semana Santa, esta iniciativa convoca anualmente a las comunidades migrantes a recordar la Pasión del Señor. En esta oportunidad, llevó el lema “Caminando juntos en la esperanza” y reunió a fieles paraguayos, bolivianos, peruanos y venezolanos, entre otros, que residen en Argentina y acudieron con las banderas de sus países.

Todos ellos se dieron cita en Plaza Moreno, desde donde partió la conmemoración del camino de Jesús al Calvario, encabezada por Mons. Carrara y su Obispo Auxiliar, Mons. Jorge González, que acompañaron la oración en cada estación.

Vía Crucis de los Pueblos. Crédito: Arzobispado de La Plata

Al finalizar el recorrido, el arzobispo impartió la bendición con la cruz a los presentes, y presidió luego la Eucaristía en la Catedral de la Inmaculada Concepción.

“Este viernes rezamos la Misa y hacemos memoria de la Virgen, de nuestra Madre, a los pies de la cruz de Jesús”, expresó el prelado.

Dirigiéndose a los presentes en el Vía Crucis de los Pueblos, afirmó: “Nos hermana la fe, una fe que se ha hecho carne y sangre, que se ha hecho cultura en nuestro pueblo y que nos permite ser un mismo pueblo, el pueblo de Dios que peregrina”.

La fe, señaló Mons. Carrara, “llegó a través del crucificado, pero también la fe nos llegó de manos de la Virgen, de nuestra Madre”.

“Ella nos enseñó siempre a amar a Jesús y nos enseña a estar siempre cerca de la cruz de aquellos que se parecen a su hijo Jesús”, destacó. Por eso, pidió a ella la gracia de “no perder esa sensibilidad, de no perder esa humanidad, esa delicadeza y ternura”.

“Que como Iglesia y Pueblo de Dios podamos aprender de nuestra Madre que no abandona y no deja a nadie solo en su cruz, sino que acompaña. Que podamos como Iglesia parecernos un poquito a nuestra Madre, a quien recibimos en nuestros corazones, y sepamos no dejar nunca solos a los que participan de la cruz de Jesús”, rezó, pidiendo a su vez que “este Vía Crucis que rezamos sea bendición para nuestros pueblos, sea bendición para nosotros, pueblo de Dios que peregrina en esta arquidiócesis”.

Los datos de la migración en Argentina

Un estudio publicado por la Dirección Nacional de Población en 2022 dio a conocer que, en agosto de ese año, la cantidad de personas nacidas en el exterior con DNI con proceso digital y residencia en Argentina era de 3.033.786.

De ese número, más del 87,1% era proveniente de países de América del Sur.

Poco más de la mitad de la población extranjera era procedente de Paraguay y Bolivia: el 29,67% nació en Paraguay, mientras que el 21,71% en Bolivia.

Le siguen Perú, con el 9,54%, Venezuela, con el 7,27%, y Chile, con el 6,98%. En menor medida se ubican Uruguay, con el 4,23% y Colombia con 3,69%.