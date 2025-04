Cuando el escándalo de abusos sexuales por parte del clero estalló en Estados Unidos a principios de 2002, el entonces Cardenal Theodore McCarrick fue una voz pública líder en los esfuerzos de los obispos por detenerlo, incluso mientras negaba en privado las preguntas de los periodistas sobre si él mismo alguna vez había abusado de alguien.

McCarrick, que murió el jueves a los 94 años, también fue una voz de la moderación.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En un programa de entrevistas dominical matutino de abril de ese año, el entonces Arzobispo de Washington expresó su preocupación por un hipotético clérigo que habría cometido actos sexuales con menores muchos años antes “y desde entonces no ha tenido ningún problema, y ​​la gente lo sabe y dice: ‘Es un buen hombre. No tenemos que deshacernos de él; lo vigilaremos; lo cuidaremos’”.

"¿Le digo 'Estás fuera'?", preguntó McCarrick. "Tengo que rezar sobre eso".

Dieciséis años después, McCarrick quedó fuera —fuera del Colegio Cardenalicio y eventualmente fuera como obispo y sacerdote— por acusaciones de que había abusado sexualmente de menores y seminaristas y usado el sacramento de la confesión para solicitar relaciones sexuales.

Sin embargo, cuando cayó en desgracia pública, McCarrick tenía 87 años, y las consecuencias temporales de sus acciones fueron limitadas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las víctimas lo demandaron, pero los casos se estancaron. La fiscalía estatal presentó cargos penales contra él por agresión sexual y abuso de un menor —primero en Massachusetts y luego en Wisconsin—, pero los jueces de ambos lugares lo declararon incapaz de ser juzgado debido al deterioro mental causado por la demencia.

El escándalo público llevó al Vaticano a publicar un informe de 459 páginas en noviembre de 2020 que intentaba describir cómo McCarrick había ganado prominencia en la Iglesia durante décadas mientras ignoraba o negaba acusaciones silenciosas pero recurrentes de que abusaba sexualmente de niños y jóvenes.

El Informe McCarrick del Vaticano describe escenas escabrosas de abuso. Una madre no identificada declaró a los investigadores del Vaticano que, a mediados de la década de 1980, envió cartas a varios líderes de la Iglesia, alegando haber visto a McCarrick tocar inapropiadamente a sus hijos pequeños y, por ejemplo, que les había enseñado a beber cerveza durante viajes nocturnos. Un sacerdote relató cómo McCarrick le hizo insinuaciones sexuales no deseadas cuando era un joven seminarista en una casa de playa diocesana.

La investigación del Vaticano también tomó nota de obispos ahora fallecidos que en 1990 supuestamente presenciaron cómo McCarrick tocaba de manera inapropiada a un joven sacerdote en una mesa de comedor.

Para frustración de muchos —en el momento de la publicación del informe y todavía hoy— el Vaticano no nombró a ningún clérigo vivo como responsable de permitir que McCarrick, a pesar de la evidencia de irregularidades, siguiera usando sus posiciones de autoridad para agredir sexualmente a hombres jóvenes y niños dentro de su esfera de influencia.

Para el público, el buen nombre de McCarrick continuó hasta que las autoridades de la Iglesia anunciaron en junio de 2018, al menos 30 años después de que fuera acusado por primera vez, que la Arquidiócesis de Nueva York reveló que había recibido acusaciones creíbles de abuso sexual en su contra.

El Papa Francisco le pidió su renuncia como cardenal. En febrero de 2019, tras un juicio eclesiástico que incluyó ocho testigos presenciales y declaraciones juradas de otros cuatro, McCarrick fue declarado culpable de “solicitación durante el sacramento de la confesión y pecados contra el sexto mandamiento con menores y adultos, con la agravante de abuso de poder”, según el Informe McCarrick.

El sexto mandamiento, que prohíbe el adulterio, en términos de la Iglesia se refiere más ampliamente a los pecados sexuales.

El Papa Francisco destituyó a McCarrick del estado clerical. Tras 60 años de ministerio, McCarrick pasó sus últimos seis años viviendo como laico.

Para algunos, el anuncio de la muerte de McCarrick, el 4 de abril, despertó emociones que no estaban muy alejadas de la superficie.

James Grein, de 66 años, de Virginia, quien acusó públicamente a McCarrick de abusar sexualmente de él durante el transcurso de 20 años, dijo que su reacción pasó de la tristeza a la euforia durante la hora después de que un amigo lo llamara para informarle que McCarrick había muerto.

"Lo primero que hice fue decir una plegaria por él", dijo Grein al National Catholic Register. "Pero no terminé la frase".

Un brillante hijo único

Theodore Edgar McCarrick nació el 7 de julio de 1930 en la ciudad de Nueva York. Su padre era capitán de la Marina Mercante y solía estar fuera de casa, y falleció de tuberculosis cuando McCarrick tenía 3 años.

Su madre trabajaba para mantener a su hijo, a quien dejó en gran parte al cuidado de su hermana.

“Prácticamente creció fuera de su propia familia”, afirma un informe de mayo de 2008 de un nuncio apostólico citado por el Informe McCarrick.

McCarrick fue un estudiante brillante. Un examen neuropsicológico previo al juicio realizado en noviembre de 2023 determinó que “probablemente fue un hombre con un intelecto muy superior a lo largo de su vida”.

Ingresó al seminario en 1954 tras graduarse de la Universidad de Fordham. Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Nueva York en 1958.

McCarrick tenía un don para conectar con familias jóvenes. Visitaba con frecuencia las casas de los feligreses y animaba a los niños a llamarlo "Tío Ted", según el Informe McCarrick. Su amabilidad y su capacidad para contar historias cautivaban a padres e hijos y, según sus acusadores, le permitían acceder a las víctimas.

McCarrick sirvió durante unos ocho años como secretario del Cardenal Terence Cooke, quien lo ordenó obispo auxiliar de la arquidiócesis en 1977, cuando McCarrick tenía 46 años.

Posteriormente se convirtió en el primer obispo de la nueva Diócesis de Metuchen, Nueva Jersey (1981-1986), y luego en Arzobispo de Newark (1986-2000), antes de convertirse en Arzobispo de Washington, uno de los puestos más importantes del episcopado de Estados Unidos.

Su influencia trascendió con creces sus diócesis, pues su carisma, ingenio y donaciones lo convirtieron en un visitante bienvenido para clérigos y personas influyentes de todo el mundo, según el Informe McCarrick. También realizó viajes diplomáticos en representación de Estados Unidos y la Santa Sede.

Como obispo, McCarrick fue un prodigioso recaudador de fondos que se movía con facilidad entre grandes donantes.

Mientras dirigía la Arquidiócesis de Washington, McCarrick donó más de 600.000 dólares a clérigos bien ubicados desde la cuenta del “Fondo Especial del Arzobispo” que mantenía, según un informe de diciembre de 2019 en The Washington Post, que citó registros financieros obtenidos por el periódico.

Sin embargo, detrás de escena, rumores persistentes y acusaciones confidenciales de conducta sexual inapropiada se interpusieron en su camino.

A finales de la década de 1990, cuando McCarrick era Arzobispo de Newark, hizo campaña para suceder al Cardenal John O'Connor como Arzobispo de Nueva York, según el Informe McCarrick. Pero el Cardenal O'Connor, quien se encontraba en fase terminal por un cáncer, se opuso, declarando a los funcionarios del Vaticano que tenía serias dudas sobre McCarrick.

En agosto de 2000, McCarrick envió al Papa Juan Pablo II una ingeniosa carta, en la que reconocía “errores” ocasionales y “falta de prudencia”, pero añadía que “en los setenta años de mi vida, nunca he tenido relaciones sexuales con ninguna persona, hombre o mujer, joven o viejo, clérigo o laico, ni jamás he abusado de otra persona ni la he tratado con falta de respeto”.

Aparentemente, Juan Pablo quedó persuadido y, según el Informe McCarrick, el Papa le dijo a un cardenal: "'Dígale a McCarrick que creo lo que dijo y que sigo siendo un amigo'".

Aunque la oposición del Cardenal O’Connor aparentemente impidió que McCarrick consiguiera el puesto de Nueva York que codiciaba, el Papa nombró a McCarrick Arzobispo de Washington a fines del año 2000.

“Esto está bajo control”

Poco más de un año después, en enero de 2002, The Boston Globe informó que docenas de sacerdotes habían abusado sexualmente de cientos de niños en la Arquidiócesis de Boston durante décadas.

Demandas civiles en otros lugares también llevaron a revelaciones de abusos sexuales generalizados por parte del clero en otras diócesis del país. En abril de 2002, cuando el Papa Juan Pablo II convocó a cardenales estadounidenses a Roma para abordar los abusos sexuales del clero, McCarrick dijo a los periodistas al llegar que esperaba una discusión de amplio alcance.

"Creo que hablaremos de cualquier problema que queramos abordar, porque queremos asegurarnos de manejar esto y poder decirle a nuestra gente que esto está bajo control y que no volverá a suceder, y avanzar en esa dirección", dijo McCarrick.

Por aquella época, según el Informe McCarrick, los periodistas indagaron en los rumores sobre el comportamiento pasado de McCarrick con seminaristas ante la directora de comunicaciones de la Arquidiócesis de Washington. Pero McCarrick le dijo que los rumores eran falsos, y los periodistas, al parecer incapaces de encontrar personas con conocimiento directo que los corroboraran, no publicaron las acusaciones.

En junio de 2002, cuando los obispos estadounidenses se reunían en Dallas, los medios de comunicación describieron a McCarrick como un líder en ayudar a elaborar nuevos estándares nacionales para prevenir el abuso sexual por parte del clero y manejar las acusaciones contra sacerdotes.

Menos notada en ese momento, la reunión de Dallas no produjo ningún mecanismo para denunciar acusaciones de abuso sexual contra un obispo, algo que no sucedería hasta que el Papa Francisco estableció nuevas normas a través de su carta apostólica Vos estis lux mundi en mayo de 2019, unos dos meses después de que expulsara del estado clerical a McCarrick.

“Un perfil bajo”

Las dudas sobre McCarrick en el Vaticano llevaron a su retiro relativamente rápido en mayo de 2006, a la edad mínima de 75 años, según el Informe McCarrick, aunque los funcionarios del Vaticano aceptaron su solicitud de nombrar a su sucesor al mismo tiempo, "para no dar fundamento a los rumores sobre él... para que su salida de Washington pareciera completamente normal y no un castigo".

Ese mismo mes, el Papa Benedicto XVI retiró del ministerio público al P. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, tras una investigación que determinó que Maciel abusó sexualmente de niños, niñas y seminaristas.

Pero en el caso de McCarrick, los funcionarios del Vaticano consideraron que las acusaciones no estaban probadas. El Vaticano le recomendó a McCarrick que mantuviera “un perfil bajo” y que “redujera al mínimo los viajes por el bien de la Iglesia”, según el Informe McCarrick, que también afirma que dichas solicitudes “no se basaban en una constatación fáctica de que McCarrick hubiera cometido una falta ni incluían una prohibición del ejercicio del ministerio público”. Con el tiempo, incluso esas restricciones relativamente leves fueron ignoradas, y McCarrick realizó viajes ocasionales al extranjero en representación de la Santa Sede.

El informe dice que el Papa Francisco, quien fue elegido en 2013, continuó con la misma política hacia McCarrick que antes porque "sólo había escuchado que había habido acusaciones y rumores relacionados con conducta inmoral con adultos antes del nombramiento de McCarrick en Washington", y creía que sus predecesores habían revisado las acusaciones y las habían rechazado.

Después de que se anunciara en junio de 2018 la primera acusación pública en su contra —un hombre casado que dijo que McCarrick abusó sexualmente de él a principios de la década de 1970, cuando era un monaguillo adolescente—, McCarrick publicó una declaración escrita que parecía negar los cargos, aunque dejaba cierto margen para la interpretación.

“Si bien no tengo ningún recuerdo de este abuso denunciado y creo en mi inocencia, lamento el dolor que ha sufrido la persona que presentó los cargos, así como el escándalo que dichos cargos causan a nuestra gente”, dijo McCarrick.

La decadencia

En años posteriores, McCarrick sólo fue visto en público en comparecencias judiciales, donde su drástico deterioro físico era evidente. Ahora, un hombre mayor y frágil, llegó a las afueras del juzgado de Dedham, Massachusetts, en septiembre de 2021, encorvado sobre un andador y con mascarilla.

Aunque el nombre fue tachado en los registros judiciales, su acusador en ese caso fue Grein, con cuya familia McCarrick se hizo amigo hace décadas.

Años después de que terminara el abuso físico, Grein declaró al Register el viernes que McCarrick mantenía un control sobre él. Al investigar su propia vida, Grein encontró videos de los discursos de McCarrick en línea. Dijo que a menudo apaga la pantalla para no tener que mirar a McCarrick, pero ni siquiera eso resuelve el problema.

“Escuchar su voz en Internet siempre me producía sensaciones extrañas”, afirmó Grein.

Grein, un católico practicante, dijo al Register que habló por última vez con McCarrick a principios de 2023, cuando Grein lo llamó a su hogar de ancianos en Missouri.

"Esto es lo que dije: 'Te he perdonado. Pero nunca lo olvidaré. Deberías rezar por ti mismo y deberías rezar por mí'", dijo Grein.

“Él dijo: ‘No sé de qué estás hablando’”.

Grein dijo que si bien no está celebrando la muerte de McCarrick, la ve como un acontecimiento positivo.

"Estoy realmente feliz de que ya no esté con nosotros en la Tierra y de que no pueda hacerle daño a nadie, especialmente a sí mismo", expresó Grein.

“Es bueno para nosotros, las víctimas. Es bueno para la Iglesia Católica. Ya no tienen que preocuparse por él”, dijo. “Y es lo mejor para el mundo que se haya ido”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.